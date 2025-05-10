Kinh tế Tin về cơn bão số 11: Từ ngày 06 đến đêm 07/10, tỉnh Nghệ An có mưa vừa, có nơi mưa to Từ ngày 06 đến đêm 07/10, tỉnh Nghệ An có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Lượng mưa dự báo phổ biến: 30 - 60mm, riêng vùng Tây Bắc tỉnh có nơi trên 100mm như các xã Quỳ Châu, Châu Tiến, Thông Thụ, Tiền Phong....

Hồi 04 giờ ngày 05/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 150km về phía Đông, cách Quảng Ninh khoảng 550km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h.

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 48 giờ tới):

Cảnh báo diễn biến của bão:

Trên biển:

- Khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11- 13, giật cấp 16, sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão 6,0-8,0m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn). - Từ đêm 05/10, trên vùng biển tỉnh Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) gió mạnh dần cấp 4-5, sau tăng cấp 6-7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 1,5-2,5m, biển động.

Mưa lớn:

- Từ ngày 06 đến đêm 07/10, tỉnh Nghệ An có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Lượng mưa dự báo phổ biến: 30 - 60mm, riêng vùng Tây Bắc tỉnh có nơi trên 100mm như các xã Quỳ Châu, Châu Tiến, Thông Thụ, Tiền Phong....