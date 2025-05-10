Chủ Nhật, 5/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Kinh tế

Tin về cơn bão số 11: Từ ngày 06 đến đêm 07/10, tỉnh Nghệ An có mưa vừa, có nơi mưa to

PV 05/10/2025 06:30

Từ ngày 06 đến đêm 07/10, tỉnh Nghệ An có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Lượng mưa dự báo phổ biến: 30 - 60mm, riêng vùng Tây Bắc tỉnh có nơi trên 100mm như các xã Quỳ Châu, Châu Tiến, Thông Thụ, Tiền Phong....

Hồi 04 giờ ngy 05/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 150km về phía Đông, cách Quảng Ninh khoảng 550km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h.

Dự báo diễn biến bo (trong 24 đến 48 giờ tới):

1.jpg
2(1).jpg
2.jpg

Cảnh báo diễn biến của bão:

4.jpg

Trên biển:

- Khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11- 13, giật cấp 16, sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão 6,0-8,0m, biển động dữ dội (sức phá hoi cực klớn, sóng biển cực kmạnh. Đánh đắm tàu biển có trng ti lớn). - Từ đêm 05/10, trên vùng biển tỉnh Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) gió mạnh dần cấp 4-5, sau tăng cấp 6-7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 1,5-2,5m, biển động.

- Khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11- 13, giật cấp 16, sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão 6,0-8,0m, biển động dữ dội (sức phá hoi cực klớn, sóng biển cực kmạnh. Đánh đắm tàu biển có trng ti lớn). - Từ đêm 05/10, trên vùng biển tỉnh Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) gió mạnh dần cấp 4-5, sau tăng cấp 6-7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 1,5-2,5m, biển động.

Mưa lớn:

- Từ ngày 06 đến đêm 07/10, tỉnh Nghệ An có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Lượng mưa dự báo phổ biến: 30 - 60mm, riêng vùng Tây Bắc tỉnh có nơi trên 100mm như các xã Quỳ Châu, Châu Tiến, Thông Thụ, Tiền Phong....

Bài liên quan

Xem thêm Kinh tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Kinh tế
      Tin về cơn bão số 11: Từ ngày 06 đến đêm 07/10, tỉnh Nghệ An có mưa vừa, có nơi mưa to

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO