Kinh tế Ngư dân Nghệ An trúng đậm ghẹ xanh sau bão số 10 Sau những ngày căng mình phòng chống bão số 10 (Bualoi), khi biển yên sóng lặng, hàng trăm tàu cá Nghệ An lại hối hả vươn khơi. Sau chuyến biển ngắn ngày, những tàu cá cập bến, mang theo nhiều hải sản có giá trị, đặc biệt là ngư dân trúng đậm ghẹ xanh, thu về hàng trăm triệu đồng…

Ngư dân trúng nhiều hải sản giá trị

Trưa 4/10, nhiều ngư dân cập cảng cá Quỳnh Phương mang theo nhiều hải sản có giá trị. Ảnh: T.P

Trưa 4/10, cảng cá Quỳnh Phương tấp nập hơn khi từng con tàu lần lượt cập bến sau 2,3 ngày ra khơi, mang theo khoang đầy ắp hải sản: cá bạc má, cá thu, cá trích, đặc biệt là ghẹ xanh - loài hải sản có giá trị cao đang được thị trường săn đón.

Ngư dân Nguyễn Phúc Hạnh, chủ tàu cá NA 70421 TS, trú ở khối Quyết Tiến, phường Quỳnh Mai, phấn khởi: “Theo kinh nghiệm nhiều năm đi biển, những chuyến sau bão thường trúng đậm cá. Ngay khi có lệnh mở biển, chúng tôi tranh thủ ra khơi. Chuyến này tàu tôi có 5 lao động, đánh bắt gần bờ ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Chỉ sau hai ngày, thu về hơn 4 tấn cá bạc má, cá to, tươi ngon. Giá cá đang cao 40.000 đồng/kg, tổng thu trên 150 triệu đồng. Mỗi lao động được trả khoảng 5 triệu đồng, khoản thu không nhỏ chỉ trong hai ngày đi biển”.

Nhiều tàu trúng đậm ghẹ xanh, mang về thu nhập hàng trăm triệu đồng. Ảnh: T.P

Anh Hạnh vừa nói, vừa tất bật cùng bạn thuyền chuyển cá từ khoang lên bờ, bán ngay cho thương lái khi cá còn tươi rói. Theo anh, thời điểm này, nguồn cung hải sản khan hiếm do nhiều tàu vừa tránh bão xong mới ra khơi, nên cá tươi được tiêu thụ nhanh, giá bán neo ở mức cao. “Chúng tôi sẽ tiếp nhiên liệu, cấp đá, bổ sung nhu yếu phẩm để ra khơi tiếp ngay chiều nay” - anh nói.

Giá ghẹ đang tăng cao, giúp ngư dân có thu nhập khá sau bão. Ảnh: T.P

Không chỉ trúng đậm cá, nhiều tàu còn “trúng luồng” ghẹ xanh, loài hải sản được ví như “lộc biển” sau bão. Chủ tàu TH 92779 TS Hoàng Văn Minh, đến từ tỉnh Thanh Hóa, cập cảng Quỳnh Phương cho biết, chỉ sau hai ngày đánh bắt gần bờ, tàu của anh đã thu được 3 tấn ghẹ xanh loại to, 2 con/kg, giá thu mua tại cảng từ 250.000 – 350.000 đồng/kg.

Thương lái Mạch Quang Lâm, người chuyên thu mua hải sản ở cảng Quỳnh Phương, cho biết: “Từ hôm qua đến nay, nhiều tàu cập bến mang theo lượng lớn hải sản, đặc biệt là ghẹ xanh. Mỗi tàu thu được từ 2 – 3 tấn ghẹ, giá cao nên bà con vui lắm. Tôi thu mua bình quân 5 tấn mỗi ngày để cung cấp cho các đại lý, nhà hàng trong và ngoài tỉnh. Giá ghẹ cao do khan hàng sau bão, nhưng vẫn bán chạy vì ghẹ tươi ngon, chất lượng”.

Ảnh: T.P “ Chuyến này chúng tôi trúng đậm, thu về hơn 500 triệu đồng. Ba tàu trong đội đều trúng, anh em phấn khởi lắm. Theo kinh nghiệm, sau bão nước biển lặng, ghẹ thường nổi lên tầng mặt nên dễ thả lưới vây trúng luồng. Đánh bắt gần bờ, chi phí ít, cá tôm lại tươi ngon, dễ bán, giá bán cao" Ngư dân Hoàng Văn Minh cho biết

Ngư dân khắc phục khó khăn, vươn khơi bám biển

Không khí hối hả vươn khơi sau bão cũng đang lan tỏa dọc bờ biển trong tỉnh. Những ngày qua, tại các xã ven biển như Diễn Châu, Hải Châu, Trung Lộc, Cửa Lò… hàng trăm tàu cá đã đồng loạt ra khơi, mở đầu cho mùa khai thác mới.

Anh Nguyễn Văn Hồng, ngư dân xóm Chiến Thắng, xã Diễn Châu chia sẻ: “Bão tan, biển lặng là tranh thủ thời cơ. Tàu nằm bờ ngày nào là thất thu ngày đó, nên bà con ai cũng cố gắng. Chúng tôi vừa tu sửa xong ngư cụ, kiểm tra máy móc, tiếp dầu, đá lạnh là lên đường. Ra khơi sớm vừa đánh được cá, vừa giữ được ngư trường của mình”.

Thương lái tích cực thu mua để cung ứng hải sản cho thị trường sau gần 1 tuần lễ gián đoạn do nghỉ biển chống bão. Ảnh: T.P

Tại cảng cá trên địa bàn xã Diễn Châu, những chiếc tàu sơn đỏ, xanh đang dập dềnh theo con sóng, sẵn sàng cho chuyến biển mới. Ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Diễn Châu, cho biết: “Trong đợt bão vừa qua, toàn xã có hơn 300 tàu thuyền vào nơi trú bão an toàn. Sau bão, chính quyền đã phối hợp lực lượng biên phòng hỗ trợ bà con ra khơi trở lại, ưu tiên cấp điện cho cảng cá hoạt động, cung ứng đá lạnh, xăng dầu. Hai ngày nay, nhiều tàu đã cập bến mang theo hải sản giá trị”.

Với ngư dân, những chuyến tàu trúng đậm không chỉ mang lại niềm vui kinh tế mà còn tiếp thêm động lực bám biển vươn khơi. Không chỉ tạo nguồn thu lớn cho ngư dân, những chuyến biển “bội thu” sau bão còn giúp khởi động lại chuỗi sản xuất - chế biến thủy hải sản sau những ngày tạm ngưng do thời tiết.

Trên bờ, các hoạt động thu mua, sơ chế, chế biến... sôi động. Ảnh: T.P

Sau những ngày tạm dừng hoạt động vì bão đổ bộ gây mất điện, đến nay, các kho đông tại nhiều địa phương ven biển Nghệ An đã trở lại nhịp vận hành thường nhật. Tàu cá lần lượt cập bến mang theo nhiều loại hải sản có giá trị như cá thu, mực, tôm, ghẹ… Thương lái tất bật thu mua, nhân công tại các lò sấy, kho lạnh lại khẩn trương phân loại, vận chuyển.

Nhiều thương lái cho biết, nhờ những chuyến biển trúng đậm này, thị trường hải sản trong tỉnh đang dần ổn định trở lại sau nhiều ngày gián đoạn vì bão. Hải sản tươi được chuyển về các kho lạnh, chợ đầu mối và nhà hàng lớn ở trong và ngoại tỉnh.

“Sau bão, bà con ngư dân vừa khắc phục thiệt hại, vừa nhanh chóng ra khơi để không bỏ lỡ luồng cá, luồng ghẹ. Mỗi chuyến đi biển thành công là niềm vui không chỉ cho người đi biển mà cả những thương lái, cơ sở chế biến đến gia đình ngư dân”, anh Mạch Quang Lâm bộc bạch.

Ngư dân chuẩn bị ngư cụ cho những chuyến biển sắp tới nếu trời yên, biển lặng. Ảnh: T.P

Dù theo dự báo, bão số 11 đang tiến nhanh vào Biển Đông, với gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 16; sóng biển cao 4-6m, nơi gần tâm bão 6-8m, biển động dữ dội, ngư dân sẽ phải nghỉ biển để ứng phó. Tuy vậy, ngư dân các địa phương vẫn giữ tinh thần lạc quan, linh hoạt thích ứng với thời tiết.

“Biển động thì nghỉ, bão tan lại ra khơi. Sau bão thường trúng nhiều mẻ cá, mực có giá trị”, nhiều ngư dân chia sẻ, ánh mắt ánh lên niềm tin vào những chuyến biển thuận lợi sắp tới.