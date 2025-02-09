Kinh tế Hải sản tăng giá, đắt hàng dịp lễ, ngư dân Nghệ An phấn khởi vươn khơi Kỳ nghỉ lễ này, thị trường hải sản tại Nghệ An sôi động hơn hẳn ngày thường. Nguồn cung dồi dào, sức mua tăng mạnh khiến giá nhiều loại hải sản tăng từ 20 – 40%. Người tiêu dùng chấp nhận chi trả để có bữa ăn tươi ngon dịp lễ, trong khi ngư dân cũng tranh thủ bám biển, đánh bắt xuyên lễ, nhờ vậy mà thu nhập cải thiện rõ rệt, không khí tại các cảng cá thêm phần rộn ràng.

Thị trường hải sản sôi động, giá bán tăng mạnh

Giá nhiều mặt hàng hải sản tăng cao vào dịp lễ Tết Độc lập năm nay. Ảnh: T.P

Trong những ngày đầu kỳ nghỉ, các chợ dân sinh trên địa bàn Nghệ An hay các cửa hàng kinh doanh hải sản đều ghi nhận sức tiêu thụ tăng vọt. Người dân có xu hướng lựa chọn hải sản tươi sống để tổ chức các bữa tiệc sum họp gia đình, bạn bè tại nhà, thay vì đến nhà hàng.

Chị Nguyễn Thị Lan, tiểu thương chợ Hưng Dũng (phường Trường Vinh) cho biết: “Tôi chuyên nhập hàng từ vùng biển Cửa Lò nên hải sản rất tươi, được nhiều khách quen đặt trước. Dịp lễ này, khách chuộng mực tươi, cá chim, cá mú, cá vược… Giá tăng nhưng vẫn bán rất chạy vì nhu cầu cao”.

Theo khảo sát, tôm hùm được tiêu thụ mạnh nhất với mức giá từ 1 – 1,3 triệu đồng/kg, cao hơn dịp trước lễ 100.000 – 250.000 đồng/kg tùy loại và kích cỡ. Mực nháy được bán ở mức 750.000 – 800.000 đồng/kg, tăng 100.000 – 150.000 đồng/kg. Các loại cá mú, sò, tôm thường cũng đồng loạt nhích giá thêm 20.000 – 40.000 đồng/kg.

Gian hàng hải sản tại các chợ dân sinh khá tấp nập trong những ngày nghỉ lễ. Ảnh: T.P

Ở các cơ sở chuyên kinh doanh hải sản, mức tăng càng rõ rệt. Ghẹ biển có giá 300.000 – 400.000 đồng/kg, tăng khoảng 80.000 – 100.000 đồng/kg; tôm tít 250.000 đồng/kg, cá mú 250.000 đồng/kg, mỗi loại tăng 50.000 đồng/kg so với ngày thường. Hàu, sò có giá dao động 50.000 – 70.000 đồng/kg, cũng tăng thêm khoảng 20.000 đồng.

Anh Nguyễn Hữu Hàn, chủ một cửa hàng hải sản trên đường Lê Viết Thuật chia sẻ: “Trong những dịp lễ, khách hàng chủ yếu mua về nhà để chế biến, lượng bán tăng gấp nhiều lần. Giá nhập lên xuống theo ngày nên chúng tôi buộc phải điều chỉnh bán ra. Ngày 30/4, một số mặt hàng như ghẹ, cá mú, tôm đều tăng thêm 20 – 30%”.

Một nhà hàng hải sản trên đường An Dương Vương nhộn nhịp khách. Ảnh: T.P

Không chỉ hải sản tươi sống, các mặt hàng khô, đông lạnh cũng trở thành lựa chọn “ăn khách”, nhất là với du khách muốn mua về làm quà. Các loại mực một nắng, mực khô, tôm khô vừa tiện bảo quản, vừa mang hương vị đặc trưng của biển Nghệ An, giá cả lại ít biến động nên được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Ngư dân phấn khởi bám biển xuyên lễ

Ngư dân Tân Mai gỡ lưới sau chuyến đánh bắt ngắn ngày. Ảnh: T.P

Khi nhu cầu thị trường tăng cao, ngư dân cũng tranh thủ vươn khơi, coi đây là dịp “vàng” để nâng cao thu nhập. Sau những ngày tạm nghỉ tránh bão, hàng loạt tàu cá ở Quỳnh Mai, Tân Mai đã đồng loạt ra khơi ngay trong kỳ nghỉ lễ.

Anh Lê Văn Trung, chủ tàu NA 70134 TS ở phường Tân Mai, cho biết: “Sau bão số 5 và áp thấp nhiệt đới, biển thường trúng đậm hải sản. Vì vậy, chúng tôi khẩn trương huy động đủ thuyền viên, cấp dầu, cấp đá để ra khơi ngay trong lễ”.

Chuyến biển trúng đậm ghẹ xanh. Ảnh: T.P

Sáng mồng 1/9, tại các cảng cá Quỳnh Lập, Quỳnh Phương tấp nập tàu cập bến. Sau một đêm thả lưới, hàng chục tàu cá mang về nhiều tạ hải sản, từ ghẹ biển, tôm tít đến cá mú, cá trích. Không ít tàu trúng đậm, thu về cả trăm triệu đồng chỉ sau một chuyến biển.

Anh Nguyễn Văn Trung, chủ tàu NA 70021 TS (phường Tân Mai), phấn khởi cho biết: “Tối hôm qua ra khơi gần bờ, chỉ sau một đêm đã đánh bắt được hơn 1,5 tạ ghẹ và tôm tít. Với giá bán cao, chúng tôi thu về gần 50 triệu đồng. Sau bão, hải sản thường trú gần bờ, dễ khai thác, nên nhiều tàu tranh thủ ra biển”.

Tại các bến cá, thương lái giành mua từ các tàu thuyền vừa đánh bắt lên. Ảnh: T.P

Cảng cá trở nên nhộn nhịp không chỉ bởi tàu thuyền trở về, mà còn bởi thương lái, du khách cùng đổ về mua tận nơi. Những sọt ghẹ tươi rói, những chậu tôm tít còn quẫy nước được bán ngay tại bến, tạo nên không khí giao thương sôi động. Nhiều du khách còn chọn mua hải sản tươi sống mang về làm quà, càng góp phần đẩy mạnh sức tiêu thụ.

Theo ghi nhận, ghẹ biển trong những ngày này có giá gần 400.000 đồng/kg, tôm tít khoảng 200.000 đồng/kg, mức giá cao nhưng người mua vẫn đông. Với ngư dân, đây là nguồn thu nhập đáng kể, giúp họ nhanh chóng bù đắp thời gian “nằm bờ” vì bão trước đó.