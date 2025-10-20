Thứ Hai, 20/10/2025
Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 20/10: Toàn tỉnh có mưa rào và dông, vùng biển gió mạnh

PV 20/10/2025 4:10

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, trong ngày và đêm 20/10, toàn tỉnh sẽ có trời nhiều mây, kèm theo mưa rào và dông rải rác. Người dân cần đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Dự báo chi tiết cho các khu vực ngày và đêm 20/10:

bna_img_1375.jpg
Ảnh minh hoạ

Khu vực Vùng núi

Trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  • Nhiệt độ: 22 – 30 độ C
  • Độ ẩm: 80 - 90%

Khu vực Trung du

Trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  • Nhiệt độ: 23 – 30 độ C
  • Độ ẩm: 80 - 90%

Khu vực Đồng bằng ven biển

Trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 3 – cấp 4.

  • Nhiệt độ: 24 – 29 độ C
  • Độ ẩm: 85 - 95%

Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Trời nhiều mây, có mưa rào và dông. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 4 – cấp 5.

  • Nhiệt độ: 24 – 28 độ C
  • Độ ẩm: 90 - 95%

Nhận định thời tiết 48 giờ tới

Tỉnh Nghệ An sẽ chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường. Do đó, thời tiết phổ biến mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió chuyển hướng Bắc cấp 3, riêng vùng ven biển có gió mạnh cấp 4 – cấp 5.

