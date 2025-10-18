Kinh tế Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 18/10: Vùng núi và trung du có mưa dông, đề phòng tố lốc Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, trong ngày và đêm 18/10, khu vực vùng núi và trung du trời nhiều mây, có mưa rào và dông. Khu vực đồng bằng ven biển ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào rải rác. Trong mưa dông cần đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Ảnh minh hoạ

Do ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường, trong 48 giờ tới, thời tiết tỉnh Nghệ An sẽ có mưa rào và dông rải rác. Đáng chú ý, đêm và sáng vùng núi có nơi trời rét.

Dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm 18/10/2025:

Khu vực Vùng núi

Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2 – cấp 3.



Nhiệt độ: 23 – 29 oC

Độ ẩm: 80 - 90%

Khu vực Trung du

Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2 – cấp 3.

Nhiệt độ: 24 – 29 oC

Độ ẩm: 80 - 90%

Khu vực Đồng bằng ven biển

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều và đêm có mưa rào rải rác và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

Nhiệt độ: 24 – 28 oC

Độ ẩm: 85 - 95%

Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Ngày trời nắng. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 3.

Nhiệt độ: 24 – 28 oC

Độ ẩm: 90 - 95%