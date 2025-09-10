Pháp luật Đảm bảo quyền lợi người dân khi thi công đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò Quá trình thi công tuyến đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò đoạn qua xã Hải Lộc đã gây ảnh hưởng đến một số hộ dân. Dù các đơn vị liên quan đã tiến hành giám định, lập phương án hỗ trợ, song đến nay vẫn còn ý kiến khác nhau về mức thiệt hại.

Nhiều hộ dân kiến nghị điều chỉnh mức hỗ trợ thiệt hại

Dự án Đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò đoạn Km7+00 đến Km76+00 là công trình trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An, giúp kết nối hạ tầng khu vực ven biển với các tuyến giao thông huyết mạch. Trong đó, có đoạn đi qua địa bàn xã Hải Lộc (trước đây là xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc cũ).

Trong quá trình thi công nền đường, do các đơn vị thi công sử dụng máy lu rung để lu lèn đã gây ảnh hưởng đến nhiều nhà dân nằm gần khu vực công trình. Theo đó, đoạn qua các xóm Đông Sơn và Tân Sơn có 60 hộ dân bị nứt nẻ tường, sụt lún nền, rạn vỡ trần nhà (xóm Đông Sơn có 43 hộ và xóm Tân Sơn có 17 hộ).

Ngay khi nhận được phản ánh, Ban Quản lý dự án công trình giao thông (thuộc Sở Xây dựng Nghệ An) - đơn vị chủ đầu tư, đã phối hợp với đơn vị bảo hiểm, nhà thầu thi công và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, xác định hiện trạng của toàn bộ 60 hộ dân bị ảnh hưởng.

Tuyến đường ven biển đoạn đi qua xóm Đông Sơn, xã Hải Lộc nhìn từ trên cao. Ảnh: Tiến Đông

Thông qua kết quả giám định độc lập của Công ty CP Giám định HDC, sau đó, thiệt hại của 60 hộ dân đã được tính toán và lên phương án bồi thường, với tổng số tiền hơn 757 triệu đồng. Trong đó, bảo hiểm chi trả hơn 430 triệu đồng và nhà thầu thi công chi trả hơn 327 triệu đồng.

Ngày 2/6/2025, Ban Quản lý dự án công trình giao thông đã công khai giá trị hỗ trợ nứt nẻ nhà ở cho các hộ dân của 2 xóm nói trên. Tuy nhiên, cho rằng, giá trị bồi thường thấp nên nhiều hộ dân đã có ý kiến.

Ngày 13/6/2025, Ban Quản lý dự án công trình giao thông cùng với chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan đã tiến hành đối thoại với các hộ dân xóm Đông Sơn. Tuy nhiên, tại buổi đối thoại, nhiều hộ dân vẫn không đồng ý nhận tiền, vì cho rằng, mức bồi thường thấp và chưa phản ánh đúng tình trạng hư hại.

Tương tự, vào ngày 30/7/2025, khi tiến hành chi trả tiền cho 17 hộ dân xóm Tân Sơn nhưng các hộ dân không đồng ý vì cho rằng, chi phí bồi thường thấp và khối lượng nứt nẻ thấp hơn thực tế, vết nứt rộng hơn so với giám định.

Ông Phạm Đình Cấm (một người dân xóm Đông Sơn bị hư nhà), chỉ cho chúng tôi xem các vết nứt trên tường. Ảnh: Tiến Đông

Ông Phạm Đình Cấm - một hộ dân xóm Đông Sơn cho biết: “Từ khi đơn vị thi công dùng lu rung để nén nền đường, tường nhà tôi đã bắt đầu rạn. Lúc đầu chỉ là những vết nhỏ, sau thì tách ra như đường chỉ tay, có chỗ còn rơi cả mảng gạch ốp”, ông Cấm nói.

Theo kết quả giám định lần đầu, gia đình ông Cấm được đề xuất hỗ trợ khoảng 12 triệu đồng cho những hư hại nói trên. Tuy nhiên, ông cho rằng, mức bồi thường này không sát với thực tế, bởi chi phí sửa chữa nếu làm lại toàn bộ phần tường, trần, nền đã nứt phải gấp đôi, thậm chí gấp ba con số đó.

Một vết nứt trên tường nhà người dân. Ảnh: Tiến Đông

“Chúng tôi không muốn làm khó ai, chỉ mong giám định lại cho đúng. Cứ tính theo thực tế, thiệt hại đến đâu thì bồi thường đến đó, dân chúng tôi sẵn sàng nhận và để đơn vị tiếp tục thi công”, ông Cấm chia sẻ.

Do quá trình bồi thường thiệt hại tại khu vực xóm Đông Sơn và xóm Tân Sơn chưa xong nên hiện nay phần nền đường của Dự án Đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò đi qua khu vực này chưa thể thảm bê tông nhựa lớp 2. Trong đó có các đoạn Km63+900 đến Km64+200 (qua xóm Đông Sơn) và Km65+500 đến Km66+00 (qua xóm Tân Sơn), với tổng chiều dài 0,8 km.

Giám định lại

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trên thực tế, để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình bồi thường thiệt hại do hư hỏng nhà cửa của các hộ dân. Vào ngày 12/8/2025, Ban Quản lý dự án công trình giao thông cùng với các đơn vị liên quan đã tiếp tục tổ chức buổi đối thoại lần thứ hai với các hộ dân xóm Đông Sơn.

Một mảng trần nhà bị bong tróc. Ảnh: Tiến Đông

Tại cuộc đối thoại này, người dân thống nhất với các định mức đơn giá dự toán mà đơn vị giám định độc lập đưa ra. Nhưng kiến nghị giám định lại khối lượng, do người dân cho rằng, kết quả giám định trước đã sót các vết nứt, vết nứt cũ tiếp tục phát sinh rộng hơn sau khi giám định. Khi giám định lại, có dự toán điều chỉnh, chi trả tiền thỏa đáng cho các hộ dân xong thì mới được thi công thảm bê tông nhựa lớp 2.

Được biết, hiện nay, đã có 19 hộ dân xóm Đông Sơn đã nhận tiền hỗ trợ, còn 41 hộ dân chưa nhận tiền. Điều này khiến việc thảm bê tông nhựa của tuyến đường khi đi qua các khu vực này gặp khó khăn.

Hiện tại tuyến đường ven biển đi qua xóm Đông Sơn và xóm Tân Sơn có một số đoạn chưa thể thảm bê tông nhựa lớp 2. Ảnh: Tiến Đông

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng phòng Dự án 3, Ban Quản lý dự án công trình giao thông cho biết: Trước khi thi công, chủ đầu tư đã cùng đơn vị bảo hiểm, chính quyền địa phương và nhà thầu xác định hiện trạng nhà dân liền kề với tổng số 60 hộ dân. Sau khi kết thúc hạng mục thi công bằng thiết bị lu rung thì đã đi kiểm tra và giám định thiệt hại. Tuy nhiên, do người dân không đồng ý nên chủ đầu tư đã đề nghị đơn vị giám định tiến hành giám định lại.

"Hiện nay, kết quả giám định cũng đã có và đang tiến hành tính toán chi phí đền bù. Về cơ bản giá trị đền bù có tăng hơn so với trước. Sau khi tính toán xong, chúng tôi sẽ tiến hành công khai giá trị bồi thường để người dân được biết và ký nhận", ông Hùng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đình Thi - Chủ tịch UBND xã Hải Lộc cho biết, về phía chính quyền địa phương, hiện vẫn đang nỗ lực làm cầu nối giữa các bên. Trong đó, đã phối hợp với Ban Quản lý dự án công trình giao thông và đơn vị giám định trong mọi khâu, từ xác định hiện trạng, lập hồ sơ, đến chi trả. Tuy nhiên, người dân vẫn băn khoăn về mức bồi thường. Xã cũng đề nghị các đơn vị liên quan sớm xem xét, đảm bảo công khai, khách quan, để người dân yên tâm.

Việc thi công các dự án trọng điểm, đặc biệt là những công trình hạ tầng quy mô lớn như tuyến đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò, luôn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, đồng thuận của cả chính quyền, nhà thầu và người dân. Vấn đề phát sinh trong quá trình thi công là điều khó tránh, song quan trọng là cách xử lý. Khi các bên liên quan thẳng thắn, trách nhiệm và kịp thời tháo gỡ, công trình sẽ sớm hoàn thiện, bảo đảm quyền lợi của người dân và mục tiêu phát triển chung.