Giáo dục 116 học sinh, sinh viên tỉnh Nghệ An được nhận học bổng Vallet năm học 2024 - 2025 Ngày 3/9, Trường Đại học Vinh phối hợp với tổ chức Khoa học và Giáo dục "Gặp gỡ Việt Nam" và Quỹ học bổng Vallet tổ chức Lễ trao học bổng Vallet năm học 2024-2025 cho học sinh, sinh viên tỉnh Nghệ An có thành tích xuất sắc trong học tập.

Tham dự có ông Patrich Aurenche - Phó Chủ tịch Tổ chức Khoa học và Giáo dục "Gặp gỡ Việt Nam"; ông Esperan Padonou - Phó Giám đốc Quỹ học bổng Vallet; bà Trần Thị Kim Dung - Nguyên Phó Giám đốc Làng trẻ SOS Việt Nam và bà Nguyễn Thị Giang Chi - Đại diện Ban điều phối Quỹ học bổng tại Nghệ An. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT; cùng các trường: Đại học Vinh, Trường Đại học SPKT Vinh, Trường ĐH Y khoa Vinh và 14 trường THPT có học sinh được xét học bổng.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: TH

Quỹ học bổng Vallet được thành lập năm 1999 từ sự đóng góp tự nguyện của ông Odon Vallet - Tiến sĩ khoa học ngành Luật học Pháp, giáo sư lịch sử tôn giáo của Đại học Sorbonne, Pháp.

Học bổng Vallet là học bổng phi chính phủ có quy mô lớn, hoạt động 26 năm qua nhằm giúp đỡ cho học sinh, sinh viên xuất sắc ở Pháp, châu Phi, Việt Nam và các sinh viên Việt Nam tại Pháp.

Ông Patrich Aurenche - Phó Chủ tịch Tổ chức Khoa học và Giáo dục "Gặp gỡ Việt Nam" phát biểu tại buổi lễ trao học bổng. Ảnh: TH

Tại Việt Nam, đến nay, học bổng Vallet đã trao cho các học sinh, sinh viên xuất sắc trên toàn quốc hơn 53.000 suất học bổng với số tiền trên 550 tỷ đồng; số suất học bổng và giá trị học bổng năm sau luôn cao hơn năm trước.

Và trong hai thập niên qua, hàng ngàn học sinh, sinh viên xuất sắc của tỉnh Nghệ An đã được nhận những suất học bổng quý giá từ Quỹ học bổng với tổng số tiền trên 30 tỷ đồng.

Ông Esperan Padonou - Phó Giám đốc Quỹ học bổng Vallet phát biểu tại buổi lễ trao học bổng. Ảnh: TH

Đại diện Tổ chức Khoa học và Giáo dục "Gặp gỡ Việt Nam" và Quỹ học bổng Vallet khẳng định sẽ duy trì học bổng này ít nhất 100 năm nữa. Hằng năm, Quỹ sẽ tăng giá trị học bổng với mong muốn tiếp thêm động lực cho học sinh, sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học để cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.

Dịp này, 116 học sinh, sinh viên ưu tú của Nghệ An được nhận học bổng Vallet năm học 2025 với tổng trị giá 2,224 tỷ đồng, trong đó có 93 học sinh, 23 sinh viên; mỗi suất học bổng sinh viên là 32 triệu đồng, mỗi suất học bổng cho học sinh là 16 triệu đồng. Trong đó có nhiều học sinh đạt giải Quốc tế, Quốc gia; học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Trường THPT Chuyên Đại học Vinh; sinh viên Trường Đại học Vinh và Trường Đại học SPKT Vinh; cùng học sinh các trường THPT khác trong tỉnh.

Đại diện lãnh đạo tỉnh, Trường Đại học Vinh tặng hoa và quà cảm ơn Tổ chức Khoa học và Giáo dục "Gặp gỡ Việt Nam" và Quỹ học bổng Vallet. Ảnh: TH

Đại diện lãnh đạo tỉnh, tổ chức Khoa học và Giáo dục "Gặp gỡ Việt Nam" và Quỹ học bổng Vallet trao tặng học bổng cho các em học sinh, sinh viên. Ảnh: TH

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình gửi lời cảm ơn tới các ông, bà trong Tổ chức KH&GD “Gặp gỡ Việt Nam”, Quỹ Vallet; Ban Điều phối Quỹ học bổng Vallet tại Việt Nam, những tấm lòng vì thế hệ trẻ, thắm tình đoàn kết tình hữu nghị. Đây không chỉ là món quà vật chất có giá trị, giúp đỡ và tạo điều kiện cho các em học tập, nghiên cứu khoa học, mà còn thể hiện tấm lòng, sự tin tưởng đặc biệt của các giáo sư dành cho học sinh, sinh viên xứ Nghệ, những người con của mảnh đất giàu truyền thống hiếu học, sẵn sàng cống hiến tài năng và trí tuệ của mình cho sự phát triển của quê hương, đất nước và cộng đồng xã hội.