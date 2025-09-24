Xã hội Tổng duyệt chương trình Giao lưu điển hình thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025: "Thi đua và khát vọng trong kỷ nguyên mới" Tối ngày 24/9, tại Khách sạn Giao tế, phường Thành Vinh đã diễn ra buổi tổng duyệt chương trình Giao lưu điển hình thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025 với chủ đề "Thi đua và khát vọng trong kỷ nguyên mới".

Tiết mục văn nghệ trong chương trình. Ảnh: PV

Trong không khí chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14, tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước năm 2025 với chủ đề: Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua xây dựng Nghệ An phát triển nhanh và bền vững.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là dịp để đánh giá những thành tựu nổi bật của các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025; tôn vinh những tấm gương tiêu biểu đã có những đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh và đất nước.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025 chính thức diễn ra vào ngày 26/9. Và chương trình giao lưu các điển hình thi đua yêu nước với chủ đề: “Thi đua và khát vọng trong kỷ nguyên mới” là một hoạt động ý nghĩa nằm trong chương trình Đại hội.

Chương trình có sự tham gia của 166 điển hình tiên tiến, gồm 23 tập thể và 143 cá nhân trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Trần Thị Thanh Huyền - Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, đồng chí Thái Hồng Thanh - Trưởng phòng Thi đua khen thưởng - Sở Nội vụ và lãnh đạo Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh cùng tham gia buổi tổng duyệt. Ảnh: PV

Điểm nhấn của chương trình sẽ là những thước phim cùng điểm lại những dấu ấn nổi bật của phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua và các phần giao lưu với những gương mặt tiêu biểu đại diện cho 166 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước lần này.

Các khách mời tham gia giao lưu có anh Hồ Xuân Vinh - Phó Giám đốc Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu; Giám đốc Công ty TNHH ABACA Việt Nam. Đây là thanh niên điển hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tuổi trẻ Nghệ An, người đã trong nghiên cứu nhiều cải tiến kỹ thuật, đưa khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất và hiện nay có gần 30 sáng chế được Cục Sở hữu trí tuệ bảo hộ. Đó là chị Sầm Thị Bích - chủ nhiệm HTX Thổ cẩm Hoa Tiến - nghệ nhân lưu giữ và bảo tồn nghề thổ cẩm truyền thống với tác phẩm “Khăn piêu hoa văn con voi cổ” đạt giải D tại Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam. Đó còn là những tấm gương tiêu biểu trên mặt trận tư tưởng, văn hoá như Thượng tá Nguyễn Trọng Lộc - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, nhà báo Ngô Nhật Lân - Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An...Góp mặt trong chương trình giao lưu còn có các học sinh đạt Huy chương Vàng quốc tế ...

Giao lưu với các điển hình tiên tiến. Ảnh: PV

Tổng kết giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh có 79 tập thể có thành tích xuất sắc được Nhận cờ thi đua của Chính phủ; 16 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc; 48 tập thể và 227 cá nhân đạt Huân chương Lao động các mức hạng. 03 cá nhân được tặng Huân chương dũng cảm; 02 tập thể được công nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 01 tập thể và 01 cá nhân đạt danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Và tại chương trình, 10 tập thể và 7 cá nhân xuất sắc sẽ được nhận cờ thi đua của Chính phủ và danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Chương trình sẽ chính thức diễn ra vào 20h10 - 25/09 và được truyền hình trực tiếp trên sóng NTV và các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An. Mời quý khán giả cùng đón xem.