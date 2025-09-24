Trang nhất Phòng Thời sự, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An: Dấn thân, sáng tạo và đổi mới Giữa dòng chảy 4.0, áp lực thông tin “nhanh, đúng, trúng, hay” luôn là thử thách đối với những người làm báo. Ở Phòng Thời sự - Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An “nhanh, đúng, trúng, hay” không chỉ là yêu cầu nghề nghiệp, mà còn là kim chỉ nam cho từng bản tin, từng chương trình lên sóng, thu hút sự quan tâm của khán, thính giả trong và ngoài tỉnh.

Hai nhóm tác giả Phòng Thời sự và Phòng Chính trị - Xây dựng Đảng nhận 2 giải B, Giải báo chí Quốc gia năm 2024. Ảnh: PV

Ở đâu có sự kiện, ở đó có “Thời sự”

Phòng Thời sự - cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ đưa tin nhanh, chính xác, kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh. Phòng sản xuất, biên tập các bản tin phát thanh – truyền hình và tổ chức các chương trình trực tiếp, nội dung đột xuất mang tính thời sự khác.

“ Phương châm “ở đâu có sự kiện, ở đó có Thời sự” đã trở thành lời khẳng định, là “thương hiệu” và cũng là “mệnh lệnh” nghề nghiệp đối với từng cán bộ, biên tập viên, phóng viên, quay phim, kỹ thuật viên phòng Thời sự. Nhà báo Nguyễn Thị Hoa Mơ - Trưởng phòng Thời sự, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An

Nhà báo Nguyễn Thị Hoa Mơ - Trưởng phòng Thời sự chia sẻ: Cùng với yêu cầu về tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, phòng Thời sự đặc biệt đề cao tinh thần “ không ngại khó, ngại khổ”, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng cơ động nhanh, khẩn trương; linh hoạt, nhạy bén, sáng tạo trong tác nghiệp. Qua đó, thực hiện các tác phẩm báo chí, bản tin thời sự kịp thời, chất lượng tốt. Bất kể trong hoàn cảnh, tình huống nào, ngày hay đêm, mưa hay nắng, lễ tết hay bão lũ, dịch bệnh, khi sự kiện xảy ra, phóng viên phòng Thời sự lập tức có mặt.

Cán bộ, nhân viên phòng Thời sự chuẩn bị chương trình thời sự trực tiếp hàng ngày. Ảnh: PV



Điển hình, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, ai cũng muốn ở yên trong nhà để phòng, tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, nhưng nhiều phóng viên, biên tập viên, quay phim vẫn kiên cường bám sát các khu cách ly, cơ sở y tế, thôn, bản để cập nhật, đưa thông tin về công tác điều trị bệnh nhân bị nhiễm Covid-19; công tác phòng, chống dịch bệnh và chiến dịch tiêm vắc xin.

Gần đây nhất, khi cơn bão số 5 ập đến, để cập nhật nhanh, liên tục diễn biến cơn bão và tình hình phòng, chống bão tại các điểm xung yếu; phóng viên Thời sự đã “ vượt gió, băng mưa” có mặt tại nhiều địa phương, khắc phục khó khăn trong điều kiện mưa to, gió lớn, bị cắt điện, mất sóng wifi để ghi hình và truyền tin trực tiếp về các tuyến đê biển, các công trình trọng yếu đến khu dân cư. Những thước phim, bản tin cập nhật từng giờ, từng phút không chỉ giúp người dân nắm bắt chính xác diễn biến bão, mà còn lan tỏa tinh thần chủ động phòng chống, chia sẻ trách nhiệm cộng đồng.

Nhóm phóng viên phòng Thời sự tác nghiệp tại vùng lũ miền Tây Nghệ An. Ảnh: PV



Hay trong trận lũ lịch sử ở miền Tây Nghệ An trước đó, vào trung tuần tháng 7/2025, khi nhiều tuyến đường bị sạt lở, cầu cống bị cuốn trôi, nhiều bản làng biên giới bị cô lập. Bằng tinh thần dấn thân, không ngại khó, ngại khổ, phóng viên Thời sự là những người có mặt sớm nhất. Không quản hiểm nguy, họ băng qua dòng nước lũ, bám trụ cùng lực lượng cứu hộ để đưa hình ảnh, thông tin chân thực nhất về những thiệt hại cũng như công tác cứu trợ của các lực lượng.

Bà Phan Thị Tịnh, ở phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An), một trong những khán giả thường xuyên theo dõi các chương trình thời sự, bày tỏ: “Tính kịp thời của các bản tin thời sự của Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An trong thiên tai, bão lũ đã cung cấp thông tin, hình ảnh cho người dân trong và ngoài tỉnh thấy được sự khốc liệt của thiên tai. Qua đó, cũng thấy được sự gian khổ, khó khăn của người dân bị ảnh hưởng và sự vào cuộc hỗ trợ kịp thời của các lực lượng chức năng, các cấp, ngành...”.

Nhóm cán bộ, phóng viên phòng Thời sự làm ký sự 30/4 tại Bảo tàng Chiến dịch đường 14 Phước Long. Ảnh: PV

Lấy khán, thính giả làm trung tâm - không ngừng sáng tạo, đổi mới

Không dừng lại ở nhiệm vụ đưa tin, phòng Thời sự còn là “cái nôi” của nhiều sáng kiến, đổi mới. Ngoài duy trì khối lượng công việc “khổng lồ” hàng ngày, gồm: 4 bản tin thời sự phát thanh, 3 bản tin thời sự truyền hình, 2 bản tin quốc tế, 1 bản tin tiếng Anh và 1 chuyên mục “An toàn giao thông”. Thời gian qua, phòng Thời sự cũng đã xây dựng và cho ra mắt nhiều chương trình mới. Như “Bàn tròn thế sự”, “Thế giới 24/7 nóng”, Bản tin tiếng Anh, “Văn hoá Đông Tây”, “Alo NTV kết nối”, “Vấn đề hôm nay”, “Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới”, “Ống kính NTV”, “Nhân lên hành động đẹp"… Nhiều chương trình đã ghi dấu ấn, trở nên quen thuộc với khán, thính giả trong và ngoài nước.

Ê-kíp chương trình "Bàn tròn thế sự" của phòng Thời sự chụp ảnh cùng khách mời. Ảnh: PV



Đặc biệt, Phòng cũng quyết liệt đổi mới format các bản tin thời sự hàng ngày, như chương trình “Nghệ An ngày mới”, “Thời sự phát thanh sáng”, “Thời sự truyền hình tối”…, tạo “luồng gió mới”, tăng sức hấp dẫn, kéo khán giả lại gần với thời sự tỉnh nhà.



Ông Trần Văn Ngân, ở xã Bích Hào (tỉnh Nghệ An) - người thường xuyên theo dõi chương trình thời sự của Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An chia sẻ: “Chất lượng bản tin thời sự của NTV giờ không thua kém các đài Trung ương. Cách dẫn hiện trường sinh động, thông tin kịp thời, nhiều chiều. Đặc biệt nhiều chương trình bám sát cuộc sống của người dân, lắng nghe và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của nhân dân. Người dân yêu thích vì mình được lắng nghe và đồng hành”.

Phòng Thời sự đảm nhận sản xuất các chương trình bản tin thời sự, "Bàn tròn thế sự" và "Thế giới 24/7 nóng" tại trường quay ảo. Ảnh: PV

Cùng với sáng tạo nhiều chương trình mới, phòng Thời sự cũng tích cực áp dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong đọc, dựng, biên tập tin, rút ngắn quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả và bắt nhịp xu thế báo chí đa nền tảng, thích ứng với kỷ nguyên số hóa. Nhờ vậy, nội dung của Thời sự không chỉ hiện diện trên sóng phát thanh - truyền hình, mà còn lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số, mạng xã hội. Những bản tin nóng, phóng sự thời sự của NTV được chia sẻ rộng rãi, nhiều lần được VTV và các kênh quốc gia trích dẫn.

Nhiều tác phẩm của phòng Thời sự còn được gửi phát sóng tại các đài VOV, VTV, HTV, VTV8, VTC16, VTV5, Truyền hình Quốc phòng và nhiều đài địa phương khác. Trung bình mỗi tháng, có hơn 50 tin và 60 phóng sự được phát sóng trên các kênh nêu trên; góp phần cung cấp thông tin kinh tế - xã hội và quảng bá hình ảnh quê hương, con người Nghệ An ở phạm vi rộng lớn, lan toả hơn; góp phần khẳng định uy tín, thương hiệu trong làng báo, phát thanh, truyền hình cả nước.

Các phóng viên phòng Thời sự nhận giải Vàng tại Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 42, năm 2025 và giải B, Giải báo chí về Phòng chống tham nhũng toàn quốc. Ảnh: PV

Nhà báo Trần Thị Thanh Huyền - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An khẳng định: “Những thành quả phòng Thời sự đạt được trong thời gian qua không chỉ đến từ năng lực chuyên môn, mà quan trọng hơn là tinh thần trách nhiệm, sự dấn thân và khát vọng cống hiến, phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên, quay phim, phát thanh viên, kỹ thuật viên. Chính điều này đã thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo, tìm tòi cách thể hiện mới, nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khán, thính giả. Đó chính là tinh thần thi đua yêu nước trong lĩnh vực báo chí hôm nay - nơi lòng yêu nghề gắn liền với trách nhiệm xã hội, nơi mỗi sản phẩm tin tức trở thành kết quả của sự nỗ lực tập thể, dám nghĩ, dám làm và dám đổi mới”.

“ Thành quả trong phong trào thi đua yêu nước của phòng Thời sự không chỉ đến từ năng lực chuyên môn, mà quan trọng hơn là tinh thần trách nhiệm, sự dấn thân và khát vọng cống hiến, phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên, quay phim, phát thanh viên, kỹ thuật viên. Nhà báo Trần Thị Thanh Huyền - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An

Bên cạnh chất lượng các bản tin, chương trình thì thành tích của các bằng khen, giải thưởng báo chí cũng là minh chứng sống động cho tinh thần thi đua yêu nước của tập thể phòng Thời sự trong 5 năm qua.

Nổi bật, tập thể Phòng đã được UBND tỉnh Nghệ An tặng 6 Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền hoạt động HĐND tỉnh; phòng chống thiên tai; bảo đảm an toàn giao thông; phòng chống dịch Covid-19; danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc trong 2 năm… Một cá nhân xuất sắc được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Phòng Thời sự đạt 10 giải báo chí Trung ương và hàng chục giải báo chí địa phương, khẳng định tinh thần lao động báo chí sáng tạo, dấn thân. Trong đó có 1 giải B, Giải Báo chí toàn quốc về phòng chống tham nhũng; 1 giải C, 1 giải Khuyến khích và 1 tác phẩm vào Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia; 2 giải Vàng, 2 giải Bạc, 1 giải Khuyến khích Liên hoan Truyền hình toàn quốc; 2 giải Bạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc. Đồng thời, phòng Thời sự cũng có hàng chục tác phẩm đạt Báo chí Nghệ An, Giải Búa liềm Vàng Nghệ An, Giải “Dân vận khéo”…

Thực tiễn hoạt động của phòng Thời sự (Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An) cho thấy, phong trào thi đua yêu nước trong báo chí không phải khẩu hiệu, mà được cụ thể hóa bằng từng bản tin, từng phóng sự, bằng sự dấn thân, tiên phong đổi mới của cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, quay phim trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Tinh thần này đã, đang và sẽ tiếp tục lan tỏa, xây dựng nền báo chí cách mạng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; góp phần thúc đẩy sự phát triển của Nghệ An trong kỷ nguyên mới./.