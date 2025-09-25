Giáo dục Thầy giáo 9X được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước năm 2025 Sinh năm 1996, thầy giáo Lê Xuân Bảo - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu là 1 trong 2 viên chức trẻ tuổi nhất được tôn vinh tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025. Năm học vừa qua, thầy Lê Xuân Bảo cũng là người có thành tích nổi bật khi có 3 học sinh đạt giải tại các cuộc thi Olympic khu vực và quốc tế, trong đó có 2 Huy chương Vàng môn Vật lý.

Những ngày đồng hành với học trò

Câu chuyện của chúng tôi với thầy giáo Lê Xuân Bảo bắt đầu về lứa học trò đầu tiên thầy đảm nhận công tác chủ nhiệm ở lớp chuyên Lý, K51 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (khóa 2022 - 2025).

Đây cũng được xem là khóa học sinh “vàng” của nhà trường, khi học sinh Nguyễn Thế Quân, cùng lúc đoạt Huy chương Vàng ở Kỳ thi Olympic Vật lý khu vực Châu Á và Olympic Vật lý thế giới năm 2025. Cùng với đó, các học sinh Phan Quang Triết, Trần Nguyên Khải đoạt Huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Á và châu Âu. Lứa học sinh chuyên Lý này, 2 năm liên tục lớp 11 và 12, tham dự học sinh giỏi quốc gia đều đậu với tỷ lệ 100%, trong đó, chủ yếu là giải Nhất và giải Nhì.

Thầy Lê Xuân Bảo và các học sinh Nguyễn Thế Quân, Phạm Quang Triết tại Kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương năm 2025. Ảnh: Mỹ Hà

Nhắc lại lứa học sinh vừa tốt nghiệp năm 2025 này, thầy Bảo kể rằng, anh thuận lợi vì lần đầu tiên làm chủ nhiệm đã được gặp những học sinh quá xuất sắc, với đầu vào tuyển sinh rất chuẩn. Chia sẻ thêm anh cho biết: Những học sinh đạt thành tích ở các đấu trường quốc gia, quốc tế đều nằm trong tốp 10 đầu vào của lớp chuyên Lý, trong đó, Nguyễn Thế Quân là thủ khoa. Ngay từ những bài kiểm tra đầu tiên để lựa chọn đội dự tuyển, Quân đã thể hiện được năng lực vượt trội vì em đều giải được những bài tập khó với cách giải riêng, bằng những kiến thức chưa được học ở nhà trường. Minh Triết, xuất thân là học sinh chuyên Toán nên khả năng tính toán của em rất giỏi…

Chủ nhiệm lớp chuyên Lý, một trong những môn học thế mạnh và có truyền thống của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, thầy Bảo tâm sự, bản thân gặp khá nhiều áp lực. Bởi lẽ, với đặc thù của một trường chuyên, nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là tập trung xây dựng đội tuyển để chọn thí sinh tham dự Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và sau đó là các sân chơi lớn hơn ở các đấu trường khu vực, quốc tế.

Cô giáo Cao Thị Lan Thanh - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và thầy giáo chủ nhiệm Lê Xuân Bảo, học sinh Nguyễn Thế Quân tại Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2025. Ảnh: NVCC

Với lứa học sinh K51, do đầu vào thuận lợi, thầy Lê Xuân Bảo dường như không gặp nhiều khó khăn khi chọn được đội tuyển với thành phần đều là những học sinh xuất sắc. Hơn thế, trong quá trình ôn luyện, em Nguyễn Thế Quân với tinh thần học tập nghiêm túc đã buộc các thành viên khác trong đội cũng phải không ngừng cố gắng.

“ Cuộc đua vào đội tuyển quốc gia của Đội tuyển Vật lý khi nào cũng khắc nghiệt. Vì thế, ngoài ưu thế về Vật lý, chỉ những người giỏi Toán và những người thực sự quyết tâm mới có thể đi đến cuối cùng. Bản thân thầy giáo, cô giáo bồi dưỡng đội tuyển để đồng hành với học sinh cũng phải không ngừng nỗ lực, cố gắng để tiệm cận với yêu cầu ngày càng cao của các cuộc thi. Thầy giáo Lê Xuân Bảo

Nói về 3 năm làm công tác chủ nhiệm của lớp chuyên Lý (khóa học 2022 - 2025), thầy Bảo còn chia sẻ về 3 năm đồng hành với các học trò ở các Kỳ thi Olympic khu vực, quốc tế.

Cảm giác lo lắng nhất, có lẽ là Kỳ thi Olympic khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2024. Lúc đó, trước khi vào vòng thi, em Nguyễn Thế Quân với giải Nhất quốc gia năm lớp 11 đã được đánh giá là một thí sinh “cực mạnh” và các giáo viên chỉ chờ em đi thi để đem Huy chương Vàng về cho đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, một điều bất ngờ xảy ra tại đội khi bước vào vòng thi, thay vì thi bằng Tiếng Việt, Quân đã chọn giải bài hoàn toàn bằng Tiếng Anh. Vì thế, kỳ thi này dù được đánh giá là đề thi khá dễ nhưng Quân chỉ giành được Huy chương Đồng trong sự tiếc nuối. Sau này, Quân cũng trượt khỏi danh sách Đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic quốc tế.

Kể lại kỷ niệm đáng nhớ này, thầy Bảo nói thêm: Trong lịch sử đội tuyển Vật lý Việt Nam, chưa có thí sinh nào chọn làm bài thi độc đáo như Quân, dù khả năng Tiếng Anh của em còn hạn chế, việc sử dụng thuật ngữ còn mang tính chất lắp ghép. Khi nhận được bài Scan của hội đồng thi, chúng tôi đều lo ngại và việc bảo vệ bài thi để đạt được điểm cao thực sự bất lợi vì em sử dụng Tiếng Anh chưa chính xác...

Sau này, mỗi khi Quân vào phòng thi, là một lần thầy Bảo thấp thỏm vì chưa biết Quân sẽ “xoay chiều” như thế nào và một “phiên bản” nào khác của Quân sẽ xuất hiện…

Em Nguyễn Thế Quân và thầy giáo Lê Xuân Bảo (áo trắng) tại buổi lễ chúc mừng học sinh đạt thành tích cao tại các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế được tổ chức tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Mỹ Hà

Thất bại của Quân ở kỳ thi đầu tiên, cũng là kinh nghiệm chung cho toàn đội tuyển. Bản thân Quân, đến mùa thi năm 2025, em cũng đã rút ra được bài học cho mình và đã không làm thầy cô thất vọng. Việc “thi đâu thắng đó” với 2 Huy chương Vàng ở Kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế dường như cũng đã nằm trong dự đoán vì trong quá trình ôn thi đội tuyển quốc gia, quốc tế, Quân hầu hết đều ở vị trí dẫn đầu.

Đồng hành với học trò từ A rập Xê út đến Pháp, thầy Bảo kể rằng, thông thường giây phút hạnh phúc nhất của người thầy là khi đứng dưới khán đài và thấy học sinh mình chiến thắng, cầm trên tay lá cờ Tổ quốc. Nhưng với thầy Bảo, đó còn là cảm giác nhẹ nhõm.

“ Mỗi khi bước vào kỳ thi, thường thầy và trò dường như không nói với nhau nhiều và cố gắng để kỳ thi diễn ra thật bình thường. Điều tôi hối tiếc nhất ở K51 đó là mình chưa làm hết khả năng và nếu nỗ lực hơn nữa, chắc chắn không chỉ 3 mà có thêm những học sinh khác sẽ giành được huy chương ở các đấu trường quốc tế. Thầy Lê Xuân Bảo

Đã làm “hãy làm đến nơi đến chốn”

Kết thúc K51, thầy Lê Xuân Bảo lại bắt đầu một hành trình mới khi tiếp tục được giao trọng trách chủ nhiệm lớp 10 chuyên Lý, K54. Ngày đầu tiên nhận lớp mới, lứa anh chị cũ như Quân, Triết, Khải, Lai, Tiến… đã được thầy Bảo mời đến lớp để “tiếp lửa” thêm cho các em khóa dưới. Nói thêm về mục đích của mình, thầy Bảo kể thêm: Khi tôi bắt đầu nhận lớp, học sinh, phụ huynh chắc đều chưa hình dung được thầy giáo chủ nhiệm sẽ như thế nào và tôi cũng không dám khẳng định mình sẽ làm được gì cho học trò. Vì thế, tôi muốn các em nhìn vào các anh chị, để xây dựng niềm tin cho bản thân…

Thầy giáo Lê Xuân Bảo được tuyển dụng về Trường THPT chuyên Phan Bội Châu theo diện thu hút. Ảnh: Mỹ Hà

Ở tuổi 29 với không ít những thăng trầm, thầy Bảo cũng đã vượt qua những khó khăn bằng chính niềm tin và nghị lực. Kể về những ngày đã qua, thầy Bảo nói rằng, vốn xuất thân ở một gia đình bố mẹ đều làm nông ở xã Kim Liên nên anh cũng phải trầy trật mới thi đậu được vào lớp chuyên Lý của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Những năm 2013 -2014, lứa học sinh chuyên Lý của Trường Phan khi đó có nhiều cái tên nổi bật như Cao Ngọc Thái, Nguyễn Ngọc Khánh nên việc cạnh tranh cũng rất khó khăn. Bản thân thầy Bảo, từ một học sinh đầu vào khiêm tốn thì việc lọt vào đội tuyển và 2 lần đạt giải Nhì quốc gia môn Vật lý, 2 lần được chọn vào vòng 2 để chọn đội tuyển quốc gia tham dự các kỳ thi Olympic cũng là một sự bứt phá.

Vì yêu thích Vật lý nên tốt nghiệp lớp 12, thầy Bảo đã chọn ngành Vật lý học của Trường Đại học Khoa học tự nhiên như một lẽ dĩ nhiên.

Giờ học của thầy Lê Xuân Bảo và lớp 10A3 - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Mỹ Hà

Sau này, cơ hội lại mở ra khi anh là một trong ít sinh viên xuất sắc được học bổng của Nhà nước để theo học ngành Điện hạt nhân ở Trường Đại học Bách khoa Saint -Petersburg. Chặng đường cuối cùng đã không về đích bởi lý do sức khỏe không đảm bảo anh buộc phải đổi ngành, trước kỳ thực tập năm thứ 3. Lúc ấy, dù vẫn có nhiều cơ hội học tập ở nước ngoài hoặc được tạo điều kiện để chuyển về bất kỳ một trường đại học nào trong nước nhưng thầy Bảo đã quyết định trở về Trường Đại học Vinh và tiếp tục theo học ngành Sư phạm Vật lý. Tốt nghiệp, thầy được tuyển dụng về Trường THPT chuyên Phan Bội Châu theo diện thu hút và là một trong ít học sinh từng đạt giải quốc gia môn tự nhiên trở lại trường công tác.

“ Tôi cảm thấy may mắn vì lúc khó khăn, tôi đã nhận được những lời khuyên chân tình từ thầy giáo cũ Trần Văn Nga. Sự khích lệ và động viên của thầy đã cho tôi quyết tâm bỏ tất cả để trở lại với sư phạm mà không có bất cứ sự tiếc nuối nào. Thứ hai, tôi đã nhận được sự ưu ái của tỉnh, của nhà trường, bởi sau khi tốt nghiệp tôi đã được ưu tiên vào làm việc ở ngôi trường cũ, trường chuyên nằm trong tốp đầu của cả nước. Trong quá trình công tác, dù là giáo viên còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng sau 2 năm làm việc, tôi đã được tin tưởng giao làm chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm đội tuyển… Thầy Lê Xuân Bảo

Là học sinh và sau này là giáo viên của khối tự nhiên nên thầy Bảo tự nhận mình là người ít nói, khá nghiêm khắc với học trò và dường như ít bộc lộ tình cảm hay cảm xúc. Tuy vậy, bằng một cách riêng, thầy vẫn gần gũi với học trò, quan tâm tới các em và luôn cố gắng để trở thành một thầy giáo tốt, có trách nhiệm. Đến với nghề dạy học, thầy Bảo cũng quan niệm “đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn” và thầy cũng luôn nhắc nhở học sinh điều đơn giản đó để các em phát huy được năng lực của mình.

Học sinh lớp chuyên Vật Lý K54 - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Mỹ Hà

Người thầy giáo trẻ này cũng chia sẻ rằng, khi đến với Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, anh thấy mình được ưu tiên quá nhiều. Thế nên, việc được nhà trường và ngành Giáo dục lựa chọn và vinh danh là điển hình tiên tiến của tỉnh năm 2025 là điều nằm ngoài dự đoán: Tôi nghĩ ở trường chúng tôi có nhiều đồng nghiệp xuất sắc hơn và tất cả đều xứng đáng để được ghi nhận, biểu dương và tôn vinh.