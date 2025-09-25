Xã hội Nữ cán bộ trẻ vùng cao năng động Với người dân xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An, chị Lô Thị Đài Trang, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội luôn là một cán bộ nhiệt tình, gần gũi, dù ở cương vị công tác nào cũng có nhiều đóng góp cho sự phát triển của quê hương.

Cán bộ Đoàn năng động

Tại trụ sở UBND xã Yên Hòa, người dân đã quen với cảnh Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội Lô Thị Đài Trang (SN 1990) tất bật với công việc. Mỗi khi có ai đến giao dịch, chị Trang luôn dành thời gian hướng dẫn một cách nhiệt tình, chu đáo. Chị chia sẻ: “Hầu hết bà con dân bản ở đây ít ra ngoài tiếp xúc với người lạ và giao dịch công việc nên không quen, mình phải hướng dẫn thật cụ thể người dân mới rõ”.

Chị Lô Thị Đài Trang (thứ 2, phải sang) và chị em đoàn viên, thanh niên tại điểm du lịch xã Yên Hòa. Ảnh tư liệu: Đình Tuyên

Tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm nhưng chị Lô Thị Đài Trang lại gắn bó với công tác Đoàn. Năm 2015, sau khi tốt nghiệp đại học, chị Trang trở về quê hương và được bầu làm Phó Bí thư Đoàn xã Tam Đình (cũ). Sau đó, chuyển sang quê chồng tiếp tục làm Phó Bí thư, rồi Bí thư Đoàn xã Yên Hòa.

Với vai trò “thủ lĩnh” Đoàn Thanh niên, Lô Thị Đài Trang đã dồn hết tâm huyết và sáng tạo vào công việc, thúc đẩy phong trào thanh niên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong đó, phải kể đến sáng kiến “Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới”.

Vùng đất Yên Hòa xưa là trung tâm của vùng Xiềng Men với những nét văn hóa đặc sắc, đến nay còn lưu giữ nhiều nét đẹp văn hóa độc đáo, mang đậm bản sắc dân tộc Thái. Bao gồm phong tục tập quán, các làn điệu dân ca, dân vũ, nghề thủ công truyền thống, văn hoá ẩm thực, trang phục, kiến trúc nhà sàn... là nguồn tài nguyên du lịch nhân văn hấp dẫn, có thể khai thác phát triển du lịch cộng đồng.

Được sự hỗ trợ của Liên hiệp các hội khoa học, kỹ thuật tỉnh, xã Yên Hòa đã nỗ lực phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Bí thư Đoàn xã Lô Thị Đài Trang là người tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch ở địa phương; góp phần xây dựng thành công 2 điểm đến là điểm dừng chân rừng Săng lẻ (bản Yên Tân) và hệ thống gần 50 cọn nước tại bản Coọc.

Chị Lô Thị Đài Trang (ngoài cùng, bên phải) cùng Đội Văn nghệ xã Yên Hòa biểu diễn phục vụ khách du lịch. Ảnh: Công Kiên

Đoàn Thanh niên đã tham gia xây dựng 7 công trình thanh niên cấp xã gắn với xây dựng mô hình du lịch cộng đồng như đường hoa thanh niên, đường điện thắp sáng, cầu tre, xây hố rác…; thành lập và điều hành CLB hướng dẫn và phục vụ du lịch, xây dựng 3 gia trại nông nghiệp cung cấp thực phẩm sạch cho các quán ăn trên địa bàn; xây dựng 4 quán ăn, 1 homestay do Đoàn Thanh niên quản lý.

Với mô hình du lịch này, khách du lịch sẽ được tham quan làng dệt thổ cẩm, mây tre đan, trải nghiệm công việc dệt vải, đan lát, ngắm các sản phẩm địa phương, thưởng thức các món ăn dân tộc và ngủ lại nhà sàn đón buổi sáng trong ánh bình minh, … Ngoài ra, du khách còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc, các điệu dân ca dân vũ của đồng bào dân tộc trong các trang phục rực rỡ, trải nghiệm các hoạt động sản xuất của địa phương như gặt lúa, tham quan hội chợ phiên, nhảy sạp.

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Hoạt động tích cực và hiệu quả, chị Trang được lãnh đạo và nhân dân xã Yên Hòa ghi nhận, đến tháng 8/2024 chị được HĐND xã bầu làm Phó Chủ tịch UBND xã. Nhận nhiệm vụ mới, chị tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, tham mưu cấp trên thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Chị Lô Thị Đài Trang bên các em nhỏ xã Yên Hòa. Ảnh: Công Kiên

Một trong những đóng góp nổi bật của nữ Phó Chủ tịch trẻ xã Yên Hòa là tham mưu, phát động phong trào “Tiếng trống học bài” trên địa bàn toàn xã. Phong trào được tổ chức nhằm tạo môi trường học tập tốt nhất cho các em học sinh, nâng cao ý thức của phụ huynh trong việc quan tâm, tạo điều kiện và nhắc nhở con em trong việc tự học, tự rèn luyện ở nhà.

Đồng thời, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong quản lý học sinh, nâng cao chất lượng dạy học, quản lý học sinh ngoài giờ học, hạn chế mức thấp nhất các tệ nạn xã hội. Theo đó, đến giờ quy định, Ban Quản lý các bản sẽ đánh trống hiệu lệnh, các bậc phụ huynh tạo điều kiện nhắc nhở con em học bài.

Chị Lô Thị Đài Trang trao quà cho học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Công Kiên

Nhà trường có nhiệm vụ phối hợp với các đoàn thể tổ chức kiểm tra việc thực hiện ở từng gia đình và bản làng. Nhờ đó, nề nếp học tập được duy trì, kết quả học tập của các em học sinh được nâng cao rõ rệt.

Bên cạnh đó, chị Trang còn tham mưu thực hiện Chương trình “Mùa Đông yêu thương”, kêu gọi, vận động các cá nhân, tập thể quyên góp, trao quà cho các hộ gia đình khó khăn, các em học sinh nghèo vượt khó được gần 2 tỷ đồng (gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm, sách vở, đồ dùng học tập) cho nhân dân xã Yên Hòa.

Chị Lô Thị Đài Trang nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ảnh: NVCC

Từ ngày 01/7/2025, thực hiện chủ trương sáp nhập hai xã Yên Hòa và Yên Thắng (cũ) thành xã Yên Hòa, chị Lô Thị Đài Trang được phân công giữ chức Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội. Mặc dù còn nhiều bỡ ngỡ và khối lượng công việc lớn, nhiều áp lực nhưng chị Trang luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, cống hiến hết mình cho công việc mới.