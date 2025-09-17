Thời sự Yên Hòa: Từ hội tụ văn hóa đến phát triển toàn diện Sau sáp nhập, xã Yên Hòa trở thành một trong những địa phương có quy mô lớn, đa dạng bản sắc văn hóa với cộng đồng 3 dân tộc Thái, Khơ Mú và Kinh cùng sinh sống. Tận dụng lợi thế tự nhiên, truyền thống đoàn kết và nội lực sẵn có, xã đang từng bước khẳng định vị thế mới, hướng tới phát triển toàn diện, bền vững

Vùng đất hội tụ văn hóa

Thực hiện Nghị quyết số 1678/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Nghệ An, 2 xã Yên Hòa và Yên Thắng đã chính thức sáp nhập, lấy tên gọi chung là xã Yên Hòa. Đây không chỉ là sự kiện hành chính mang tính chất tổ chức bộ máy, mà còn là bước đi chiến lược, mở ra không gian phát triển rộng lớn và toàn diện hơn cho địa phương.

Xã Yên Hòa (mới) có tổng diện tích tự nhiên 211,01 km², đạt 422,02% so với tiêu chuẩn đơn vị hành chính cấp xã; quy mô dân số 8.418 người, trong đó, có 8.239 người là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 97,8%. Trên địa bàn xã có 3 dân tộc anh em cùng sinh sống: Thái, Khơ Mú và Kinh, tạo nên một cộng đồng đoàn kết, đa dạng bản sắc văn hóa.

Trên địa bàn xã Yên Hòa có 3 dân tộc anh em cùng sinh sống, gồm: Thái, Khơ Mú và Kinh, tạo nên một cộng đồng đoàn kết, đa dạng bản sắc văn hóa. Ảnh tư liệu: Đình Tuyên

Với 18 bản trực thuộc, xã Yên Hòa trải dài chủ yếu dọc theo tuyến Quốc lộ 48C - trục giao thông huyết mạch nối liền trung tâm huyện với các xã vùng sâu, vùng xa. Ngoài ra, một số bản nằm ven tuyến Tỉnh lộ 543B và một số bản nằm sâu trong vùng rừng núi như Yên Hương, Xốp Kha, Xốp Cốc, Bản Tạt, Văng Lin - những địa bàn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, giàu tiềm năng phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp và du lịch cộng đồng.

Sự sáp nhập giữa 2 xã Yên Hòa và Yên Thắng là sự kết hợp hài hòa giữa 2 địa phương có nhiều điểm tương đồng về điều kiện tự nhiên, lịch sử hình thành, cấu trúc dân cư, văn hóa, xã hội và phong tục, tập quán. Đây là tiền đề quan trọng để phát huy thế mạnh tổng hợp, mở rộng không gian phát triển, tập trung nguồn lực và hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Từ nền tảng đó, xã Yên Hòa đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những địa phương vùng cao có nhiều tiềm năng, giàu nội lực, với quyết tâm chính trị cao, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, đồng lòng vì mục tiêu nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng quê hương ngày càng phát triển bền vững, văn minh và hiện đại.

Tăng trưởng kinh tế ổn định, nông thôn đổi mới

Trong giai đoạn 2020-2025, kinh tế xã tiếp tục phát triển ổn định, thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 32 triệu đồng/năm (tăng 6 triệu đồng so với năm 2020). Thu ngân sách trên địa bàn đạt 455 triệu đồng, gần gấp đôi so với đầu nhiệm kỳ.

Cánh đồng lúa tươi tốt nằm bên dòng Chà Hạ, cung cấp nguồn lương thực cho bà con các bản đồng bào Thái vùng trung tâm xã. Ảnh tư liệu: Đình Tuyên

Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển toàn diện. Phương thức sản xuất có nhiều chuyển biến tích cực, cơ giới hóa được ứng dụng, nhiều mô hình kinh tế gắn với sản phẩm OCOP được xây dựng như trà túi lọc Bình Minh, dược liệu khôi nhung. Chăn nuôi phát triển theo hướng hàng hóa với 28 mô hình gia trại; tổng đàn gia súc đạt 11.523 con, gia cầm 52.844 con.

Chương trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở được triển khai mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Công tác bảo vệ và phát triển rừng đạt kết quả tích cực: Diện tích rừng được bảo vệ 16.489 ha, trồng mới 981,9 ha, độ che phủ duy trì trên 76%. Nhân dân được hưởng lợi từ các chính sách dịch vụ môi trường rừng, phát triển cây dược liệu dưới tán rừng.

Nhịp sống yên bình bên dòng Chà Hạ. Ảnh tư liệu: Đình Tuyên

Nuôi trồng và đánh bắt thủy sản được quan tâm, diện tích ao nuôi tăng, sản lượng đạt 21 tấn; mô hình “Dân vận khéo” bảo vệ cá mát trên hơn 25 km sông, suối được nhân rộng.

Tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại tiếp tục phát triển. Các nghề truyền thống như mây, tre đan, sửa chữa cơ khí, điện dân dụng… góp phần tạo việc làm. Toàn xã có 168 hộ kinh doanh, với sự tham gia của 2 doanh nghiệp và cửa hàng xăng, dầu, đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu.

Kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, gắn với xây dựng nông thôn mới: Làm mới 12,9 km đường bê tông, hoàn thành các công trình nhà văn hóa, trường học, nước sinh hoạt, thủy lợi… Xã đạt 8/19 tiêu chí nông thôn mới, có 3 bản đạt chuẩn, nhiều bản khác đạt từ 7-13 tiêu chí.

Về khoa học và môi trường, xã tích cực áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, thích ứng với biến đổi khí hậu. Các mô hình kinh tế nông - lâm kết hợp, canh tác trên đất dốc, trồng dược liệu… mang lại hiệu quả rõ rệt. Tỷ lệ hộ dùng nước sạch đạt 95%, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh đạt 85,5%, số hộ có nhà vệ sinh là 1.709. Công tác vệ sinh môi trường được chú trọng, triển khai hố rác xử lý tại từng hộ và cơ quan. Công tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ rừng và sinh thái được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Những kết quả nổi bật trên là tiền đề quan trọng để xã tiếp tục phát triển bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tiếp theo.

Vẻ đẹp của cánh đồng lúa và cọn nước giữa dòng Chà Hạ, là điểm check-in lý tưởng, lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trên hành trình trải nghiệm miền Tây Nghệ An. Ảnh tư liệu: Đình Tuyên

Đổi mới tư duy, phát huy nội lực, hướng tới phát triển bền vững

Bước sang nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Yên Hòa xác định rõ mục tiêu xuyên suốt là: Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động, năng động, sáng tạo trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân.

Trên nền tảng những kết quả đã đạt được, xã Yên Hòa sẽ tiếp tục khơi dậy và phát huy tối đa mọi nguồn lực, tiềm năng, trí tuệ của Nhân dân; quyết tâm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, đặc biệt là trong các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững. Ứng dụng khoa học - công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số sâu rộng trong sản xuất và quản lý là giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm địa phương. Đồng thời, xã sẽ chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ gắn với du lịch sinh thái cộng đồng, từng bước hình thành chuỗi giá trị sản phẩm đặc trưng, có giá trị cao, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện toàn diện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Cùng với phát triển kinh tế, xã Yên Hòa sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu với phương châm: "Đoàn kết, đồng thuận – An ninh, an toàn – Ấm no, hạnh phúc"; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra.

Xã Yên Hòa có cánh rừng săng lẻ tuyệt đẹp, là điểm du lịch sinh thái hấp dẫn. Rừng săng lẻ Yên Hòa là địa điểm lý tưởng để trải nghiệm, dạo chơi, cắm trại và tổ chức các hoạt động mang tính cộng đồng. Ảnh tư liệu: Đình Tuyên

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, xã Yên Hòa đã đề ra 14 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó, có 11 chỉ tiêu cụ thể trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng. Trên cơ sở đánh giá sát thực tiễn và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, xã xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 4 nhóm giải pháp then chốt, đồng thời, lựa chọn 3 khâu đột phá chiến lược để tạo động lực phát triển toàn diện.

Ba khâu đột phá đó gồm:

Thứ nhất, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo toàn diện, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm trong giai đoạn chuyển đổi.

Thứ hai, đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện hiệu quả Đề án 06 về chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu dân cư; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo trong quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân.

Thứ ba, tạo môi trường thuận lợi nhất cho phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp địa phương, nuôi dưỡng khát vọng làm giàu chính đáng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương Yên Hòa.

Với tinh thần đổi mới, quyết tâm cao và sự đồng thuận của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, xã Yên Hòa tin tưởng sẽ bước vào nhiệm kỳ mới với thế và lực mới, đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trên con đường phát triển bền vững và toàn diện.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Yên Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Đình Tuân