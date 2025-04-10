Thời sự Đồng chí Võ Thị Minh Sinh kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra tại các xã Yên Hòa, Yên Na và Nga My Sáng 4/10, đoàn công tác của Tỉnh uỷ do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại do bão số 10 (Bualoi) tại các xã: Yên Hòa, Yên Na, Nga My.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và đoàn công tác trao 2 tỷ đồng hỗ trợ của tỉnh cho xã Nga My khắc phục hậu quả mưa bão. Ảnh: Mai Hoa

2 người mất tích và thiệt hại nhiều về kinh tế

Theo báo cáo từ cấp uỷ, chính quyền các địa phương, do ảnh hưởng từ cơn bão số 10, từ ngày 28/9 đến ngày 3/10, trên địa bàn các xã đã có mưa to, gió giật mạnh, lũ quét; gây thiệt hại lớn về hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, trường học, trạm y tế, hệ thống điện và viễn thông, công trình nước sinh hoạt và nhà ở cùng cơ sở vật chất, sản xuất của người dân.

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công trình giao thông bị cuốn trôi tại xã Nga My. Ảnh: Mai Hoa

Tại xã Nga My, do mưa, lũ, sạt lở đất, đã làm 7 bản bị cô lập; có 63 nhà ở của người dân bị hư hỏng, trong đó có 4 nhà ở bị cuốn trôi hoàn toàn; gần 150 ha lúa, hoa màu và lâm nghiệp bị thiệt hại; nhiều chuồng trại chăn nuôi lợn, gia cầm và ao cá bị cuốn trôi.

Trên địa bàn cũng đã có 4 cầu bị trôi hoàn toàn; 5 cầu bị sạt lở, gây hư hỏng mố cầu; nhiều tuyến đường bị sạt lở đất, ách tắc giao thông. Một số công trình thuỷ lợi, chợ, trạm y tế, trường học, điện bị hư hỏng… Tổng thiệt hại từ cơn bão số 10 ở xã Nga My ước tính khoảng 55 tỷ đồng.

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra khu vực sạt lở, làm trôi nhà dân tại xã Nga My. Ảnh: Mai Hoa



Trước đó, để chủ động phòng, chống mưa bão, sạt lở đất, xã Nga My đã tổ chức di dời khẩn cấp 69 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời huy động các lực lượng khắc phục thiệt hại về giao thông, thông tin liên lạc. Đến hết ngày 3/10, địa phương đã khắc phục và bước đầu thông tuyến tạm cho 4/7 bản cô lập.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh động viên, chia sẻ khó khăn của người dân xã Nga My bị trôi nhà ở. Ảnh: Mai Hoa



Tại xã Yên Na, thống kê đến ngày 3/10, toàn xã có 137 nhà bị hư hỏng, ngập nước hoặc sạt lở; 22 chuồng trại bị cuốn trôi; có hơn 86 ha sản xuất nông, lâm nghiệp bị thiệt hại. Trên địa bàn xã có 14 điểm sạt lở, gây ách tắc giao thông; nhiều cột điện và hệ thống dây điện bị đứt; có 3 trường học bị hư hỏng cơ sở vật chất.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và đoàn công tác trao hỗ trợ của tỉnh cho xã Yên Na 2 tỷ đồng và 3 tấn gạo khắc phục hậu quả mưa bão. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị xã Yên Na tập trung khắc phục ảnh hưởng, đảm bảo cuộc sống ổn định cho người dân. Ảnh: Mai Hoa



Để chủ động phòng, chống bão số 10, trước khi bão vào đất liền, cấp uỷ, chính quyền xã Yên Na đã triển khai các phương án ứng phó, thành lập các tổ trực chỉ đạo 24/24h; tổ chức di dời khẩn cấp 69 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời khắc phục bước đầu về giao thông, thông tin liên lạc.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh động viên, kiểm tra khu vực bị ảnh hưởng tại xã Yên Na. Ảnh: Mai Hoa



Thiệt hại nặng nề nhất là xã Yên Hoà khi có 2 nạn nhân bị lũ cuốn trôi, hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm. Về nhà ở, toàn xã có 255 nhà bị ảnh hưởng, trong đó 8 nhà sập hoàn toàn, 4 nhà hư hại 50 – 70%, 9 nhà phải di dời khẩn cấp, 234 nhà bị ngập lụt, sạt lở. Có 3 bản hiện vẫn đang bị cô lập.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh động viên cán bộ xã Yên Hoà bám sát cơ sở, tập trung hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Mai Hoa



Về sản xuất của người dân, có hơn 135ha nông nghiệp bị hư hỏng hoặc mất trắng; 45 chuồng trại bị ngập với gần 3.300 gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Hệ thống thủy lợi, giao thông hư hỏng nặng, nhiều tuyến đường và cầu bị sập, chia cắt 3 bản với gần 1.500 nhân khẩu; điện, viễn thông bị gián đoạn, một số khu vực mất liên lạc. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 69 tỷ đồng.

Cầu cứng bắc qua sông tại xã Yên Hòa bị cuốn trôi. Ảnh: Mai Hoa

Hiện Đảng ủy, chính quyền xã Yên Hoà đang huy động cả hệ thống chính trị cùng nhân dân tập trung khắc phục, khơi thông giao thông, khôi phục trường lớp, hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại, đồng thời đề nghị cấp trên sớm hỗ trợ kinh phí, phương tiện để ổn định đời sống và sản xuất.

Trường THCS xã Yên Hoà hiện đang đầy bùn đất, học sinh chưa thể đến trường. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh nỗ lực khắc phục với phương châm “4 tại chỗ”, các địa phương cũng kiến nghị đoàn công tác của tỉnh hỗ trợ khôi phục nhanh các công trình giao thông, cơ sở y tế, trường học, hệ thống điện, viễn thông…; đồng thời, hỗ trợ kinh phí cho địa phương, các hộ dân có nhà bị cuốn trôi, sập, ngập lụt khẩn trương sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa, ổn định đời sống.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và đoàn công tác trao hỗ trợ của tỉnh cho xã Yên Hoà 2 tỷ đồng và 3 tấn gạo khắc phục hậu quả mưa bão. Ảnh: Mai Hoa



Tuyệt đối đảm bảo cuộc sống ổn định cho người dân

Qua kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 10 tại các địa phương, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao sự chủ động của các địa phương trong ứng phó, đặc biệt là đã xác định các điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở đe dọa đến tính mạng của người dân để di dời ra đến nơi an toàn trước khi bão vào.

Đồng thời, ngay sau mưa bão đã tập trung chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị, lực lượng công an, quân sự, cùng nhân dân khắc phục hậu quả, góp phần hạn chế thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công trình giao thông bị hư hỏng tại xã Nga My. Ảnh: Mai Hoa



Phó Bí thư Tỉnh uỷ cũng đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, nguy hiểm có nguy cơ sạt lở để di dời người dân, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Cùng với đó, tiếp tục cử cán bộ bám sát cơ sở, phối hợp với các lực lượng đảm bảo cuộc sống cho người dân là ưu tiên hàng đầu; gắn với phát huy phương châm "4 tại chỗ" khẩn trương khắc phục các công trình thiết yếu, nhất là công trình nước sạch, điện sinh hoạt và trường học để đảm bảo học sinh sớm trở lại trường, trong đó quan tâm hỗ trợ sách, vở, đồ dùng học tập cho học sinh.

Một điểm trường học trên địa bàn xã Yên Na bị ngập sâu, nay đã rút nước, nhưng chưa thể khắc phục để học sinh đến trường. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh yêu cầu các địa phương nhanh chóng thống kê thiệt hại khách quan, chính xác, đồng thời tiếp tục chủ động các biện pháp ứng phó với mưa lũ có thể xảy ra trong thời gian tới. Từ nguồn hỗ trợ của tỉnh và quỹ dự phòng, công tác cứu trợ, hỗ trợ người dân phải được triển khai ngay, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất và sinh hoạt.