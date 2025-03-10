Kinh tế Bão số 11 di chuyển nhanh và khó có khả năng giảm cường độ, tuyệt đối không được chủ quan Đó là chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia Trần Hồng Hà khi chủ trì cuộc họp trực tuyến ứng phó với bão số 11.

Cuộc họp trực tuyến được tổ chức vào chiều 3/10 nhằm khẩn trương triển khai công tác ứng phó với bão Matmo, vào Biển Đông từ 17h hôm nay, và trở thành cơn bão số 11. Nghệ An tham gia cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

Bão số 11 không có xu hướng giảm cường độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào 13 giờ hôm nay, vị trí tâm bão MATMO ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 121,0 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Bắc đảo Lu-Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão MATMO mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 tại ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho khu vực Bắc Biển Đông; vùng hoàn lưu bão sẽ trải rộng trên địa bàn 11 tỉnh, thành.

Theo dự báo, cường độ bão sẽ tiếp tục tăng và tốc độ di chuyển nhanh, hoàn lưu bão phần lớn đi dọc ven biển Bắc Vịnh Bắc bộ, nên việc giảm cường độ là khả năng rất khó xảy ra.

Đường đi của cơn bão số 11.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nêu rõ các tác động cần lưu ý từ cơn bão số 11: Sóng và nước dâng khu vực Bắc Vịnh Bắc bộ, mức sóng trên biển cao 6- 8m, rất nguy hiểm cho tàu thuyền, kể cả tàu thuyền trọng tải lớn; giông lốc có thể xuất hiện trước hoàn lưu; nước dâng khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình.

Từ chiều 6/10, sẽ có gió mạnh trên đất liền, tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng gió cấp 8- cấp 9, giật cấp 11- 12; bão cũng sẽ gây đợt mưa lớn trên diện rộng ở khu vực Bắc bộ, Thanh Hoá và Nghệ An từ đêm 5/10 đến hết ngày 7/10. Lượng mưa từ 100- 200 mm, cục bộ 300 mm; riêng khu vực trung du miền núi Bắc bộ 150- 200 mm, cục bộ trên 400 mm.

Toàn cảnh điểm cầu Nghệ An tham dự cuộc họp trực tuyến chiều 3/10. Ảnh: Phú Hương

Ngoài ra, ở Trung Quốc sẽ có đợt mưa lên đến 100- 200mm, lượng nước có thể đổ dồn xuống các tỉnh của Việt Nam. Từ ngày 5- 9/10, trên các sông từ Thanh Hoá đến Nghệ An có khả năng xuất hiện đợt lũ. Trong khi mực nước trên các sông vẫn đang ở mức cao, cộng dồn thêm lượng mưa do bão số 11 nên khả năng xuất hiện lũ trên báo động 3 rất cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Phú Hương

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu cơ quan Khí tượng thuỷ văn có dự báo chính xác, cụ thể lượng mưa, nước trên các lưu vực sông và trên các hồ chứa ở khu vực trung du miền núi phía Bắc, các địa điểm có nguy cơ cao. Để từ đó các Bộ, ngành và địa phương liên quan căn cứ trên dự báo để có kịch bản, phương án ứng phó chủ động, theo phương châm 4 tại chỗ, chuẩn bị đầy đủ lương thực thực phẩm thiết yếu, trang thiết bị y tế.

“ Trong điều kiện bão chồng bão, đa thiên tai, các địa phương đã chịu nhiều thiệt hại và tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ từ cơn bão số 10, thì chúng ta càng cần tập trung cao độ về nhân lực, nguồn lực để ứng phó tác động của bão, tuyệt đối không được chủ quan. Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia Trần Hồng Hà

Nghệ An: Đảm bảo cao nhất an toàn con người, tài sản

Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, bão số 10 đã làm chết 4 người, bị thương 14 người, làm sập 82 nhà; sạt lở hư hỏng nặng 132 nhà; tốc mái 62.561 nhà; gây thiệt hại nặng nề về sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng. Ước tính thiệt hại đến thời điểm hiện tại khoảng hơn 2.100 tỷ đồng. Tỉnh Nghệ An đã tổ chức di dời đến nơi an toàn 6.025 hộ/17.117 khẩu.

Đại diện các ngành tham gia họp trực tuyến. Ảnh: Phú Hương

Chuẩn bị ứng phó cơn bão số 11, tính đến 13 giờ ngày 3/10, tất cả các phương tiện đang hoạt động trên biển đã nhận được thông báo về vị trí, hướng di chuyển của bão để tránh, thoát ra khỏi vùng nguy hiểm và đang trên đường vào neo đậu, tránh trú bão. Với 1.061 hồ đập lớn nhỏ, trong đó hiện có 1.054 hồ đầy nước, tỉnh đang chỉ đạo các địa phương, đơn vị vận hành công trình sẵn sàng các tình huống theo phương án phòng, chống thiên tai. Các hồ chứa thủy điện đang vận hành theo quy trình được phê duyệt; các phương án hộ đê cũng đã được chuẩn bị đầy đủ.

Bão số 10 gây thiệt hại nặng nề tại Nghệ An. Ảnh tư liệu

Các cơ quan thông tin đại chúng đã có thông báo về diễn biến bão số 11, để các chủ hộ nuôi trồng thủy sản chủ động phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại. UBND tỉnh chỉ đạo tuyệt đối không để người dân ở trên lồng bè trong khi có bão, mưa lũ. Các địa phương, các công ty thủy lợi tập trung bơm tiêu úng tại các vùng sản xuất, vùng trũng thấp, các vùng đô thị. Các địa phương căn cứ vào tình hình diễn biến thời tiết, sẵn sàng phương án sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, đã xảy ra sạt lở, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn.

Đồng thời, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, các cơ quan thông tấn báo chí liên tục phát tin về tình hình bão, mưa lũ, tuyên truyền, hướng dẫn người dân kỹ năng bảo đảm an toàn, hạn chế rủi ro trong mưa lũ; tuyệt đối không để người dân có tư tưởng chủ quan trước, trong và sau mưa lũ.