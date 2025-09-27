Thời sự Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu chủ động, tập trung ứng phó với cơn bão số 10 (Bualoi) Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ký ban hành Công văn số 4418 -CV/TU ngày 26/9/2025 về việc chủ động, tập trung ứng phó với cơn bão số 10 (Bualoi).

Để chủ động ứng phó với cơn bão số 10 từ sớm, từ xa, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu:

Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường chỉ đạo, theo dõi chặt chẽ diễn biến, hướng đi của cơn bão trong các ngày tới để chủ động rà soát phương án, lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp và triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Chủ động triển khai sớm nhất các biện pháp phòng, chống bão trên biển, khu vực ven biển và trên đất liền, trong đó lưu ý chủ động gia cố bảo đảm an toàn nhà cửa, công trình cơ sở hạ tầng, hệ thống cây xanh, đê biển, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp ở ven biển; hỗ trợ nhân dân thu hoạch sản phẩm nông nghiệp sắp đến thời kỳ thu hoạch.

Thường xuyên thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển diễn biến của bão để có kế hoạch sản xuất, khai thác thủy, hải sản phù hợp. Tổ chức theo dõi, kiểm đếm, thống kê số lượng tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng; đảm bảo giữ thông tin liên lạc với các chủ phương tiện để hướng dẫn, xử lý kịp thời các sự cố (đối với các xã, phường ven biển).

Đối với Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan: Căn cứ tình hình cụ thể về nguy cơ và mức độ ảnh hưởng của bão trong các ngày tới để quyết định việc hạn chế tàu thuyền, phương tiện ra khơi, hoạt động trên biển hoặc cấm biển khi cần thiết (lưu ý đề phòng dông lốc, sét từ trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp); quyết định kiểm soát, hạn chế phương tiện giao thông trong thời gian bão gây gió mạnh, mưa lớn để hạn chế xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân.

Chủ động chuẩn bị các phương án dự phòng cung cấp điện, sóng viễn thông, bảo đảm thông tin liên lạc được thông suốt trường hợp bão đổ bộ trực tiếp hoặc gây ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh Nghệ An.

Chỉ đạo vận hành an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện, đê điều, đồng thời phải chủ động có phương án ứng phó bảo đảm an toàn dân cư trong trường hợp xảy ra tình huống xấu nhất (mưa lũ vượt mức thiết kế), không để bị động bất ngờ; chỉ đạo sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tại các địa bàn trọng điểm xung yếu (đến từng thôn, bản) để triển khai cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu...

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An tăng cường công tác tuyên truyền, thường xuyên cập nhật về tình hình, diễn biến của cơn bão số 10 trong những ngày tới để nhân dân, cấp ủy, chính quyền các cấp biết để chủ động phòng tránh và có phương án ứng phó phù hợp.