Kinh tế TIN BÃO MỚI NHẤT (Cơn bão số 10): Hồi 7 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở khoảng 14,1°N; 115,8°E, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 480km về phía Đông Đông Nam Hồi 07 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở khoảng 14,1°N; 115,8°E, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 480km về phía Đông Đông Nam. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 35km/h.

Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp: gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11-12 (103-133km/h), giật cấp 15.

Dự báo diễn biến bão (24–60 giờ tới):

07h ngày 28/9:

• Vị trí: 16,7°N – 109,3°E, trên vùng biển Nam Quảng Trị – Quảng Ngãi, cách Đà Nẵng ~130km về phía Đông Đông Bắc.

• Di chuyển: Tây Tây Bắc, 30-35km/h, có khả năng mạnh thêm.

• Cường độ: Cấp 12-13, giật cấp 16.

• Vùng nguy hiểm: 12,0°N–19,0°N; phía Tây kinh tuyến 119,0°E.

• Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

• Khu vực chịu ảnh hưởng: Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa); vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

19h ngày 28/9:

• Vị trí: 17,7°N – 107,2°E, trên vùng biển từ Nghệ An – Huế.

• Di chuyển: Tây Tây Bắc, 20-25km/h.

• Cường độ: Cấp 12-13, giật cấp 16.

• Vùng nguy hiểm: Phía Bắc vĩ tuyến 14,0°N; phía Tây kinh tuyến 112,5°E.

• Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

• Khu vực chịu ảnh hưởng: phía Tây Bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa), phía Tây Bắc Giữa Biển Đông, từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (Hòn Ngư, Cồn Cỏ, Lý Sơn), Bắc vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu); trên đất liền từ Ninh Bình đến Huế.

07h ngày 29/9:

• Vị trí: 18,8°N – 105,0°E, trên đất liền Nghệ An – Hà Tĩnh.

• Di chuyển: Tây Tây Bắc, 20-25km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

• Cường độ: Cấp 8, giật cấp 10.

• Vùng nguy hiểm: Phía Bắc vĩ tuyến 15,0°N; phía Tây kinh tuyến 110,5°E.

• Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

• Khu vực chịu ảnh hưởng: phía Tây Bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa), từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (Hòn Ngư, Cồn Cỏ, Lý Sơn), Bắc vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu); trên đất liền từ Ninh Bình đến Huế.

19h ngày 29/9:

• Vị trí: 20,0°N – 102,9°E, trên khu vực Thượng Lào.

• Di chuyển: Tây Tây Bắc, 20-25km/h, suy yếu dần thành vùng áp thấp.

• Cường độ: dưới cấp 6.

• Vùng nguy hiểm: Phía Bắc vĩ tuyến 17,0°N; phía Tây kinh tuyến 108,0°E.

• Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

• Khu vực chịu ảnh hưởng: vùng biển từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị (Hòn Ngư, Cồn Cỏ) và Bắc vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu); trên đất liền từ Ninh Bình đến Bắc Quảng Trị.

Dự báo tác động của bão

Trên biển:

• Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa): gió 8-9; gần tâm bão 10-13, giật 16; sóng 6,0–10,0m; biển động dữ dội.

• Chiều tối 27/9, vùng biển Thanh Hóa – Quảng Ngãi (Hòn Ngư, Cồn Cỏ, Lý Sơn): gió 6-7, giật 8-9, sóng 3,0–5,0m; gần sáng 28/9 tăng 8-9, vùng gần tâm bão 10-13, giật 16; sóng 5,0–7,0m; biển động dữ dội.

• Gần sáng 28/9, Bắc vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu): gió 6-7, sau mạnh 8-9, giật 11; sóng 3,0–5,0m; biển động rất mạnh.

Nước dâng do bão:

• Ven biển và đảo từ Ninh Bình – Hà Tĩnh: 1,0–2,0m; riêng Thanh Hóa và Nghệ An: 1,5–2,0m.

• Nguy cơ ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông tối – đêm 28/9.

Trên đất liền:

• Từ chiều 28/9, Thanh Hóa – Bắc Quảng Trị: gió 6-7, tăng 8-9, gần tâm bão 10-12, giật 14 (nguy hiểm, có thể gây đổ cây, cột điện, nhà cửa).

• Quảng Ninh – Ninh Bình và Nam Quảng Trị – Huế: gió 6-7, giật 8-9.

Mưa lớn:

• Từ đêm 27–30/9: Bắc Bộ và Thanh Hóa – Huế mưa 100–300mm, cục bộ >400mm.

• Riêng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa – Quảng Trị: 200–400mm, cục bộ >600mm.