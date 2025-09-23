Quốc tế Siêu bão Ragasa - cơn bão mạnh nhất năm sắp đổ bộ: Hong Kong gồng mình đối phó, miền Nam Trung Quốc sơ tán hàng trăm nghìn dân Vào ngày 23/9, thành phố Hong Kong đã gần như ngừng mọi hoạt động trước khi Siêu bão Ragasa, cơn bão nhiệt đới mạnh nhất thế giới trong năm nay, đổ bộ. Chính quyền kêu gọi người dân ở trong nhà, trong khi hầu hết các chuyến bay chở khách dự kiến sẽ bị đình chỉ cho đến ngày 25/9.

Các bao cát được xếp để chống ngập do Siêu bão Ragasa, tại Hong Kong ngày 23/9. Ảnh: REUTERS

Người dân đã đổ xô đến các siêu thị để tích trữ nhu yếu phẩm, khiến nhiều kệ hàng trống trơn do lo ngại các cửa hàng có thể đóng cửa trong 2 ngày tới.

Tại các gia đình và tòa nhà văn phòng trên khắp thành phố, cửa sổ được dán băng keo với hy vọng giảm thiểu thiệt hại nếu kính bị vỡ.

Đài quan sát Hong Kong cho biết, bão Ragasa với sức gió lên tới 220 km/h, đang đặt ra một "mối đe dọa nghiêm trọng đối với bờ biển Quảng Đông", tỉnh láng giềng của trung tâm tài chính này.

Cơn bão dự kiến sẽ duy trì cường độ siêu bão khi tiến gần hơn đến bờ biển Quảng Đông và sẽ ảnh hưởng đến Hong Kong, Trung Quốc đại lục và Đài Loan sau khi quét qua phía bắc Philippines vào ngày 22/9. Dự kiến bão sẽ đổ bộ vào bờ biển Quảng Đông từ trưa đến cuối ngày 24/9.

Chính quyền tỉnh Quảng Đông đã sơ tán hơn 370.000 người, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin hôm 23/9.

Vào lúc 14h20 (giờ địa phương), Hong Kong đã phát tín hiệu bão số 8, mức cảnh báo cao thứ ba, yêu cầu hầu hết các doanh nghiệp và dịch vụ vận tải phải ngừng hoạt động. Hơn 700 chuyến bay đã bị ảnh hưởng, bao gồm cả ở Ma Cao và tại Đài Loan.

Thời tiết được dự báo sẽ xấu đi nhanh chóng vào cuối ngày 23/9 và Đài quan sát cho biết sẽ đánh giá việc có nên đưa ra cảnh báo cao hơn vào cuối ngày 23 hoặc đầu ngày 24/9 hay không.

Cảnh báo nước biển dâng

Gió giật mạnh ngoài khơi và trên các vùng đất cao có khả năng xảy ra ở Hong Kong vào ngày 24/9, cùng với mưa lớn dự kiến sẽ gây ra triều cường và nước biển dâng đáng kể. Đài quan sát cảnh báo mực nước biển sẽ dâng cao tương tự như trong cơn bão Hato năm 2017 và bão Mangkhut năm 2018, cả hai đều gây thiệt hại hàng tỷ đô la.

Mực nước sẽ dâng khoảng 2 mét dọc theo các khu vực ven biển của Hong Kong và mực nước tối đa có thể lên tới 4 đến 5 mét ở một số khu vực.

Phản ứng từ các khu vực

Tại Trung Quốc đại lục: Hơn 11 thành phố ở Quảng Đông, bao gồm trung tâm công nghệ Thâm Quyến và thành phố ven biển Chu Hải, đã đình chỉ công việc, dịch vụ vận tải và trường học. Trung tâm Dự báo Môi trường Trung Quốc cho biết vùng biển ngoài khơi Quảng Đông sẽ có những con sóng cực lớn cao tới 7 mét.

Tại Ma Cao: Chuẩn bị cho những tác động đáng kể, tất cả các sòng bạc sẽ buộc phải đóng cửa trước 17h (giờ địa phương) khi đặc khu này nâng tín hiệu bão lên cấp 8.

Tại Đài Loan: Ghi nhận lượng mưa gần 60 cm ở vùng núi phía đông và có 25 người bị thương, trong khi giao thông tiếp tục bị gián đoạn sang ngày thứ hai với 273 chuyến bay bị hủy.

Sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong vẫn sẽ mở cửa, sau khi đã thay đổi chính sách vào cuối năm ngoái để tiếp tục giao dịch bất kể điều kiện thời tiết.