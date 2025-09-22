Quốc tế Siêu bão Ragasa càn quét Philippines, nhiều nước trong khu vực ban bố cảnh báo Ngày 22/9, siêu bão Ragasa với sức gió khủng khiếp đã tiến vào miền Bắc Philippines, buộc Tổng thống Ferdinand Marcos Jr phải đặt toàn bộ bộ máy ứng phó thảm họa quốc gia vào tình trạng báo động cao nhất. Cơn bão cũng kích hoạt một loạt cảnh báo trên khắp khu vực Đông Á và Đông Nam Á.

Ảnh: Reuters

Theo cơ quan thời tiết quốc gia Philippines, bão Ragasa mạnh lên một chút khi đi qua đảo Babuyan, hướng tới khả năng đổ bộ vào đảo Calayan. Bão có sức gió duy trì ở mức 215 km/h, giật tới 295 km/h, có nguy cơ gây ra sóng biển dâng cao hơn 3 mét.

Các video từ tỉnh Cagayan cho thấy gió rất mạnh và mưa lớn quật ngã cây cối, gây sóng dữ dội. Chính quyền đã khuyến cáo người dân tránh xa các khu vực ven biển và bờ sông.

Để đảm bảo an toàn, chính phủ đã cho tạm dừng công việc và các lớp học tại thủ đô Manila và nhiều khu vực rộng lớn của đảo Luzon do ảnh hưởng từ vành đai ngoài của bão. Hàng chục chuyến bay nội địa đã bị hủy, các dịch vụ phà cũng bị đình chỉ.

Dù không đổ bộ trực tiếp, bão Ragasa cũng gây ảnh hưởng rộng. Đài Loan đã phát cảnh báo trên biển và đất liền, sơ tán hơn 900 người và hủy 146 chuyến bay nội địa.

Trung Quốc cũng kích hoạt các biện pháp phòng chống lũ lụt ở các tỉnh phía Nam.

Tình hình đặc biệt căng thẳng tại Hồng Kông khi chính quyền thông báo sẽ đóng cửa sân bay trong 36 giờ kể từ tối 23/9. Người dân đã đổ xô đi tích trữ nhu yếu phẩm từ sáng 22/9, gây ra cảnh xếp hàng dài tại các siêu thị. Nhiều mặt hàng như sữa đã hết sạch, trong khi giá rau củ tại các chợ tăng gấp ba lần.

Ma Cao và Chu Hải cũng đang chuẩn bị các kế hoạch sơ tán và đóng cửa trường học để đối phó với bão.