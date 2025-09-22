Kinh tế Siêu bão Ragasa: Lúc 12h ngày 22/9 giật trên cấp 17 sắp đi vào biển Đông Theo cơ quan khí tượng thuỷ văn quốc gia, siêu bão Ragasa đang ở thời điểm cực đại cấp 17, giật trên cấp 17 và duy trì cường độ này trong 24 giờ tới.

Cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 12 giờ trưa nay 22/9, bão Ragasa đang đi qua vùng biển giữa Philippines và Đài Loan, cách kinh tuyến 120E khoảng 190km, dự báo đến 12 giờ khuya 22/9 bão sẽ đi vào vùng biển phía Đông bắc Biển Đông với cường độ cực đại.

Hướng đi của bão Ragasa. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25km/giờ và đi vào Biển Đông.

Đến 10 giờ ngày 23/9, vị trí tâm bão ở khoảng 20,4 độ vĩ bắc; 117,9 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực bắc biển Đông. Cường độ mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.

Vùng nguy hiểm là khu vực phía bắc vĩ tuyến 18 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 115,5 độ kinh đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 cho vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông.

Dự báo trong 48 giờ tới, siêu bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20 - 25km/giờ.

Đến 10 giờ ngày 24/9, vị trí tâm bão ở khoảng 21,2 độ vĩ bắc; 113,2 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 290km về phía đông. Cường độ mạnh cấp 16, giật trên cấp 17.

Vùng nguy hiểm là khu vực phía bắc vĩ tuyến 18,5 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 110,5 độ kinh đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 cho vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông.

Nghệ An chịu thiệt hại nặng sau cơn bão số 5 vừa qua. Ảnh: Quang An

Dự báo trong 72 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ khoảng 20km/giờ và suy yếu dần.

Đến 10 giờ ngày 25/9, vị trí tâm bão ở khoảng 20,8 độ vĩ bắc; 108,6 độ kinh đông, trên khu vực bắc Vịnh Bắc Bộ. Cường độ mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Vùng nguy hiểm là khu vực phía bắc vĩ tuyến 18 độ vĩ bắc và phía tây kinh tuyến 112 độ kinh đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 cho vùng biển phía tây bắc khu vực bắc Biển Đông và khu vực Vịnh Bắc Bộ.

Dự báo trong khoảng từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Về tác động của bão trên biển, vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 8 - 9, sau tăng lên cấp 10 - 14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15 - 17, giật trên cấp 17. Sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội.

Từ ngày 24/9, khu vực Vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 - 13, giật trên cấp 16. Sóng biển cao 5 - 7m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió rất mạnh và sóng lớn.