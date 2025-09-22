Kinh tế Siêu bão RAGASA giật trên cấp 17 và đang vào biển Đông, dự báo Nghệ An có mưa lớn trên diện rộng Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 17h ngày 22/9, bão RAGASA cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 120km về phía Bắc, giữ cường độ cấp 17 (202-221km/giờ), giật trên cấp 17 và vẫn đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h và đang tiến vào biển Đông.

Theo đó, dự báo vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10,0m; biển động dữ dội.

Từ ngày 24/9, dự báo khu vực vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao 5,0-7,0m; biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió rất mạnh, sóng rất lớn.

Vị trí lúc 17h ngày 22/9 và dự báo đường đi của bão RAGASA. Ảnh: Đài KTTV quốc gia

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Trên địa bàn tỉnh, theo Đài Khí tượng Thuỷ văn Nghệ An, dự báo từ đêm 22 - 24/9, dải hội tụ nhiệt đới nối với cơn Bão Ragasa nâng trục dần lên phía Bắc. Ngày 25 - 26/9, chịu ảnh hưởng của hoàn lưu phía Nam cơn Bão Ragasa, kết hợp áp cao lục địa tăng cường yếu sẽ gây mưa trên diện rộng.

Dự báo mưa trên các địa phương ở Nghệ An từ 26/09 - 2/10. Ảnh: Trung tâm KTTV Nghệ An

Từ ngày 27/9 - 02/10, trên địa bàn Nghệ An có khả năng hình thành lại dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn mạnh về phía Tây; hội tụ gió có xu hướng hoạt động mạnh dần lên. Vì vậy khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế-xã hội: Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.