Kinh tế Lãnh đạo tỉnh họp trực tuyến triển khai công tác ứng phó với siêu bão Ragasa Chiều 23/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Phó Thủ tướng, Phó Trưởng ban Thường trực Trần Hồng Hà, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia tổ chức họp trực tuyến với các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng của bão, để triển khai công tác ứng phó với siêu bão Ragasa.

Nghệ An tham gia cuộc họp dưới sự chủ trì của các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự tỉnh.

Nghệ An tham gia cuộc họp trực tuyến triển khai ứng phó siêu bão Ragasa. Ảnh: Phú Hương

Sẵn sàng phương châm “4 tại chỗ”

Bão Ragasa đã di chuyển vào Biển Đông trở thành cơn bão số 9 trên Biển Đông trong năm 2025. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dưới tác động của bão, trên các vùng biển sẽ có gió giật mạnh. Ven biển Quảng Ninh–Hải Phòng có nước dâng do bão 0,5–1m, nguy cơ sạt lở đê, kè, thiệt hại nuôi trồng thủy sản, tàu thuyền neo đậu. Trên đất liền, từ sáng 25/9, ven biển Quảng Ninh–Thanh Hóa gió mạnh dần cấp 6-7, sau tăng cấp 8, gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12. Khu vực Đông Bắc Bộ có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9. Các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An mưa to đến rất to, phổ biến 100–250mm, cục bộ trên 400mm vào đêm 24-26/9. Nguy cơ ngập úng đô thị, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất.

Ảnh vệ tinh của bão Ragasa. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia



Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp sau khi nghe các địa phương báo cáo về những công việc đã chuẩn bị để ứng phó với bão, đồng chí Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các ngành, địa phương không được chủ quan, lơ là; tập trung các biện pháp đảm bảo an toàn con người, tài sản. Sẵn sàng lực lượng để triển khai nhanh nhất công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Đồng chí Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Quốc phòng phải thường xuyên phát các bản tin dự báo, có kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan để cảnh báo cho người dân biết, chủ động phòng tránh. Huy động các lực lượng trên biển kêu gọi, hỗ trợ ngư dân, tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn; giúp người dân bảo vệ an toàn hoạt động nuôi trồng; có phương án di dân khỏi vùng nguy hiểm. Giao Bộ Công Thương kiểm tra, đánh giá và chịu trách nhiệm về việc triển khai quy chế vận hành, điều tiết hồ chứa.

“ Phải sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Chú ý hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng dông, lốc, gió giật mạnh trước và trong khi bão đổ bộ để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn Phó Thủ tướng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia Trần Hồng Hà

Nghệ An tập trung đảm bảo an toàn cho người và tài sản

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, từ đêm 24/9, vùng biển tỉnh Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 1,5-3,0m, biển động. Từ ngày 25/9 đến ngày 27/9, ở Nghệ An có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Phú Hương

Đến 10h ngày 23/9, theo báo cáo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đã có 2.404 phương tiện tàu thuyền với 11.022 lao động đang neo đậu tại bến; có 491 phương tiện với 2.048 lao động đang hoạt động trên biển. Tỉnh đã chỉ đạo Bộ đội Biên phòng chủ trì thông báo đến tất cả các phương tiện, các phương tiện đang hoạt động trên biển đã nhận được thông báo về vị trí, hướng di chuyển của bão để tránh, thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

1 trong 2 hồ chứa thủy lợi lớn của tỉnh là hồ Sông Sào dự kiến mở tràn từ 7 giờ ngày 24/9. Các công trình hồ đập đều đang được các địa phương, đơn vị triển khai vận hành theo phương án phòng chống thiên tai được phê duyệt. Phương án “4 tại chỗ” đã sẵn sàng, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Nông dân phường Vinh Phú dọn bèo tây, khơi thông dòng chảy tránh ngập úng khi có mưa lớn. Ảnh: T.P

Đến nay, toàn tỉnh đã thu hoạch trên 48.353 ha lúa hè thu - mùa; trồng 2.539 ha cây vụ đông/KH 33.626 ha. Hiện các địa phương đang tranh thủ tối đa thời tiết thuận lợi tập trung thu hoạch nhanh, gọn những diện tích lúa chín.

Các cơ quan thông tin đại chúng cũng đã có thông báo về diễn biến bão số 9 để các chủ hộ nuôi trồng thủy sản chủ động các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại. UBND tỉnh chỉ đạo tuyệt đối không để người dân ở trên lồng bè trong khi có bão, mưa lũ.