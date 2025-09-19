Kinh tế Nghệ An ra công điện ứng phó bão số 8 Sáng 19/9 , Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh ban hành Công điện số 07 gửi các địa phương, đơn vị, chỉ đạo các biện pháp chủ động ứng phó bão trên Biển Đông.

Theo tin dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, vào hồi 16 giờ ngày 18/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 117,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 480km về phía Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h. Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3,0-5,0m. Biển động rất mạnh.

Hướng di chuyển của bão.

Để chủ động ứng phó với bão, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị UBND các phường, xã ven biển và các sở, ngành tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: Phía Bắc vĩ tuyến 18,5N; Phía Đông kinh tuyến 113,5E (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Đồng thời, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan: Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An; Đài Thông tin duyên hải Bến Thủy và các phương tiện thông tin đại chúng tăng cường thông tin về diễn biến của bão đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với bão.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.