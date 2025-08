Thời sự Đồng chí Phan Đức Đồng chủ trì duyệt đại hội 4 xã: Tam Quang, Tam Thái, Yên Hòa, Nga My Sáng 5/8, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh (Nghệ An), Tổ trưởng Tổ công tác số 11 chủ trì duyệt đại hội đảng bộ 4 xã: Tam Quang, Tam Thái, Yên Hòa, Nga My, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Quang cảnh phiên làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tạo đột phá về công tác cán bộ và ứng phó với thiên tai

Xã Tam Quang được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Tam Đình và Tam Quang. Đảng bộ xã có 33 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 769 đảng viên. Bước vào nhiệm kỳ 2025 -2030, báo cáo chính trị của Đảng ủy xã xác định đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo nhanh và bền vững; giữ vững quốc phòng - an ninh; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Kha Văn Ót - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Quang phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Xã Tam Thái thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Tam Thái và xã Tam Hợp. Đảng bộ xã Tam Thái có 29 tổ chức đảng với 618 đảng viên. Bước vào nhiệm kỳ mới, xã đặt mục tiêu xây dựng xã thành điểm sáng “3 yên”: "Yên dân, yên địa bàn và yên biên giới" vùng biên giới Tây Nam Nghệ An.

Đồng chí Lữ Văn May - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Thái phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Xã Yên Hòa được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Yên Thắng và Yên Hòa. Đảng bộ xã có 31 tổ chức cơ sở đảng với 489 đảng viên. Báo cáo chính trị trình duyệt nêu rõ quyết tâm tạo đột phá trong phát triển kinh tế nông, lâm, thuỷ sản theo hướng ứng dụng hiệu quả khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, đồng thời thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ gắn với du lịch sinh thái cộng đồng.

Đồng chí Lương Ba Vin - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Hòa phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở đó, xã hướng đến xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm hàng hoá bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân và kiến tạo các khu dân cư “đoàn kết, đồng thuận – an ninh, an toàn – ấm no, hạnh phúc”.

Đồng chí Lô Thanh Nhất - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nga My phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Xã Nga My được thành lập trên cơ sở xã Xiêng My và Nga My. Đảng bộ xã có 27 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 469 đảng viên. Bước vào nhiệm kỳ mới, xã đặt mục tiêu chính là để người dân trên địa bàn được hưởng thụ tốt nhất 3 chữ “an”: An cư, an sinh và an ninh; từ đó vươn mình lên phát triển bền vững.

Tại phiên làm việc, các thành viên Tổ công tác số 11 đã đóng góp nhiều ý kiến xác đáng vào dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các xã. Các ý kiến tập trung vào việc hoàn thiện chủ đề đại hội, cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, điều chỉnh hệ thống chỉ tiêu phát triển và bổ sung các nhóm giải pháp phù hợp với thực tiễn từng địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu góp ý văn kiện đại hội đảng bộ các xã. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu góp ý văn kiện đại hội đảng bộ các xã. Ảnh: Thành Duy

Nhiều ý kiến thống nhất cho rằng nhiệm kỳ 2025 - 2030 cần có những giải pháp mang tính đột phá, trong đó ưu tiên hàng đầu là phát triển hạ tầng thiết yếu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đây được coi là điểm tựa quan trọng để các xã mới vươn lên phát triển nhanh và bền vững trong bối cảnh mới.

Đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tương Dương phát biểu góp ý văn kiện đại hội đảng bộ các xã. Ảnh: Thành Duy

Riêng đối với đội ngũ cán bộ cấp xã, các ý kiến cho rằng cần đặt yêu cầu cao về năng lực, bản lĩnh và khả năng thích ứng với nhiệm vụ ngày càng phức tạp, đa chiều khi cấp xã trở thành cấp hành chính trực tiếp thực hiện toàn diện các chức năng quản lý nhà nước trong chính quyền địa phương 2 cấp.

Vì vậy, việc lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ phải được đặt lên hàng đầu, vừa bảo đảm tính kế thừa, vừa có tính đột phá, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ cả về tư duy và phương thức lãnh đạo.

Đồng chí Hồ Sỹ Nguyệt - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu góp ý văn kiện đại hội đảng bộ các xã. Ảnh: Thành Duy

Ngoài ra, các thành viên Tổ công tác cũng góp ý sâu vào định hướng chiến lược phát triển của từng địa phương, đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu phát triển bền vững gắn với công tác phòng, chống thiên tai và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Đây là yếu tố đang ngày càng tác động trực tiếp, thường xuyên đến đời sống và sinh kế của người dân vùng cao, vùng biên giới.

Khơi dậy khát vọng vươn lên, tránh trông chờ, ỷ lại

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh, Tổ trưởng Tổ công tác số 11 đã ghi nhận tinh thần chủ động, nghiêm túc và trách nhiệm của cấp ủy các xã trong công tác chuẩn bị đại hội.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh (Nghệ An), Tổ trưởng Tổ công tác số 11 phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí nhấn mạnh, việc xây dựng dự thảo văn kiện cần tiếp tục bám sát hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng và Tỉnh ủy, đặc biệt trong việc hoàn thiện bố cục, nội dung đảm bảo tính tổng thể, hợp lý, khoa học, gắn với yêu cầu thực tiễn phát triển địa phương sau sáp nhập.

Tổ trưởng Tổ công tác số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các xã bổ sung đầy đủ các biểu mẫu, đặc biệt là các chương trình, đề án lớn sẽ được thực hiện trong nhiệm kỳ 5 năm tới; biểu đánh giá các đơn vị xã sau sáp nhập.

Lãnh đạo các xã tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Phan Đức Đồng đánh giá cao sự nỗ lực của các xã, nhất là trong việc bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn ổn định biên giới quốc gia, duy trì an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu vùng biên. Tuy nhiên, để tăng tính thuyết phục và làm rõ thành tựu đạt được, cần bổ sung thêm các số liệu có tính định lượng cụ thể.

Về định hướng nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng chí Phan Đức Đồng yêu cầu đảng ủy các xã tiếp tục làm rõ thêm quan điểm phát triển, mục tiêu tổng quát và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, nhấn mạnh yêu cầu tập trung tối đa nguồn lực để khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là lũ lụt vừa qua; chủ động nắm bắt diễn biến thời tiết, khí hậu và xây dựng cơ chế ứng phó linh hoạt nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Các đồng chí lãnh đạo xã Yên Hòa tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Cùng với đó, các xã cần phân tích kỹ tình hình đặc thù của từng địa phương, nhận diện rõ những khó khăn, thách thức để có giải pháp phát triển phù hợp; đặc biệt chú trọng quy hoạch tổng thể và xác định, định hướng phát triển kinh tế - xã hội đặt trong mối quan hệ liên kết với các xã thuộc địa bàn huyện Tương Dương (cũ), tạo sự gắn kết và phát triển đồng bộ trong vùng.

Các đồng chí lãnh đạo các xã tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Phan Đức Đồng cũng đề nghị đảng ủy các xã nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý tại cuộc làm việc để chỉnh sửa, hoàn thiện văn kiện đại hội đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng rà soát, cụ thể hóa hệ thống chỉ tiêu phát triển trên cơ sở bám sát hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; xác định rõ các khâu đột phá chiến lược nhằm giải quyết việc làm, phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh và giá trị văn hóa đặc thù để giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Các đồng chí trong Tổ công tác số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự cuộc làm việc. Anh: Thành Duy

Đồng chí nhấn mạnh, trong xây dựng định hướng phát triển nhiệm kỳ tới, cần khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tránh biểu hiện trông chờ, ỷ lại vào cấp trên; đồng thời, giữ vững nền tảng ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới.

Đồng chí Phan Đức Đồng cũng lưu ý một số nội dung quan trọng liên quan đến công tác tổ chức đại hội, yêu cầu các địa phương chuẩn bị chu đáo, tổ chức đại hội trang trọng, thiết thực, đúng quy định, tránh phô trương hình thức, lãng phí; đặc biệt, cần thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, không tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng, dừng việc mua quà tặng cho đại biểu tham dự đại hội.

Đồng chí Phan Đức Đồng trao hỗ trợ của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trường Vinh đến xã Nga My. Ảnh: Thành Duy