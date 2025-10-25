Giáo dục Xã miền Tây Nghệ An dựng cầu tre tạm cho học sinh và người dân đi lại an toàn Sau bão số 10, lũ lớn khiến cầu Trung Thắng ở xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An bị cuốn trôi, cô lập hơn 300 hộ dân suốt gần 1 tháng qua. Trước tình thế cấp bách, chính quyền và người dân đã dựng cầu tre tạm giúp học sinh và người dân qua lại an toàn.

Cầu Trung Thắng nằm trên tuyến đường huyết mạch kết nối trung tâm xã Yên Hòa với 3 bản vùng sâu gồm Văng Lin, Xốp Cốc và bản Tạt, nơi sinh sống của hơn 300 hộ dân với hơn 1.400 nhân khẩu. Khi cây cầu bị lũ cuốn trôi, các bản này rơi vào cảnh bị cô lập hoàn toàn, giao thông tê liệt, sinh hoạt của người dân hay học sinh đến trường, vận chuyển hàng hóa đều gặp vô vàn khó khăn.

Sau mưa bão, người dân xã Yên Hòa phải di chuyển qua dòng nước xiết mỗi ngày bằng thuyền bè. Ảnh: P.V

Ông Đậu Đức Truyền – Chủ tịch UBND xã Yên Hòa cho biết, những ngày sau bão, chính quyền xã phải huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ và người dân địa phương liều mình vượt dòng nước xiết để chuyển nhu yếu phẩm, thuốc men và hỗ trợ sơ tán, cấp cứu người dân đau ốm ở các bản bị cô lập. Các điểm trường nằm bên kia khe suối cũng bị chia cắt, khiến việc đến lớp của học sinh phải phụ thuộc vào bè mảng tạm bợ, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Xã Yên Hòa triển khai làm cầu tre cho người dân đi lại. Ảnh: P.V

“Không thể để các em nhỏ mãi mạo hiểm vượt suối đi học, xã đã quyết định dựng một cây cầu tạm bằng tre nứa gần vị trí cầu Trung Thắng bị sập để bà con tạm thời qua lại”, ông Truyền nói.

Những ngày qua, hàng trăm người dân cùng lực lượng chức năng đã được huy động để vận chuyển vật liệu, đốn tre, chặt nứa, kết hợp với những thân gỗ bị lũ cuốn về rồi ghép thành cầu. Cầu tạm có chiều dài hơn 60m, rộng khoảng 1,2m, được nối kết bằng dây cáp thép, treo vắt qua khe Huồi Nguyên. Hai bên đầu cầu, xã huy động phương tiện san gạt, làm đường dẫn để đảm bảo an toàn cho người qua lại.

Rất nhiều lực lượng cùng người dân tham gia làm cầu tre. Ảnh: P.V

Theo lãnh đạo xã Yên Hòa, cầu tạm dự kiến sẽ hoàn thành trong ngày hôm nay 25/10, góp phần giải tỏa thế cô lập cho các bản vùng sâu. Khi hoàn thiện, cây cầu này không chỉ giúp người dân qua lại thuận tiện hơn mà còn giúp con đường đến trường của hàng trăm học sinh được an toàn.

Tuy nhiên, chính quyền địa phương cũng khẳng định, đây chỉ là giải pháp tình thế. “Cầu tạm bằng tre nứa không thể chịu tải lâu dài, nhất là vẫn còn nguy cơ nước lũ về trong thời gian tới. Chính quyền địa phương mong muốn cấp trên sớm hỗ trợ kinh phí để xây dựng cầu kiên cố tại bản Trung Thắng, bảo đảm an toàn lâu dài cho nhân dân”, ông Truyền nói.

Vị trí dựng cầu tre tạm gần với cầu bị gãy đổ sau mưa lũ. Ảnh: P.V

Được biết, các đợt lũ vừa qua đã khiến nhiều công trình giao thông tại miền Tây Nghệ An bị hư hỏng nặng, đặc biệt ở các xã vùng cao như Tương Dương, Yên Hòa, Lượng Minh, Con Cuông... Trong thời gian chờ các nguồn hỗ trợ xây dựng lại cầu cứng, việc chính quyền xã Yên Hòa chủ động huy động lực lượng dựng cầu tre tạm được xem là giải pháp linh hoạt, kịp thời, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ của chính quyền và nhân dân địa phương trong lúc khó khăn, giúp bà con vùng cao sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.