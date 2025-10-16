Xã hội Ban vận động Quỹ vì người nghèo và cứu trợ tỉnh động viên, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai Trong thời gian 2 ngày (15, 16/10), đoàn công tác Ban vận động Quỹ vì người nghèo và cứu trợ tỉnh Nghệ An do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Bộ CHQS) làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ.

Tham gia đoàn có đồng chí Đại tá Phan Quốc Hùng - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh cùng các ban, ngành liên quan.

Đoàn công tác Ban vận động Quỹ vì người nghèo và cứu trợ tỉnh Nghệ An trao kinh phí hỗ trợ đến nhân dân và chính quyền xã Tri Lễ. Ảnh: Hoàng Anh

Đến thăm bà con nhân dân các xã Tri Lễ, Mường Quàng, đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng đoàn công tác đã chia sẻ với những mất mát, thiệt hại sau thiên tai mà chính quyền và nhân dân nơi đây gánh chịu.

Đoàn công tác trao kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai đến nhân dân và chính quyền xã Mường Quàng. Ảnh: Hoàng Anh

Thời gian qua, liên tiếp các cơn bão số 3, số 5 và cơn bão số 10 với mức độ nguy hiểm, tác động thời gian dài, phạm vi ảnh hưởng rộng đã gây thiệt hại nặng nề trên khắp các xã, phường, ven biển, đồng bằng, trung du và miền núi của tỉnh.

Bộ CHQS tỉnh Nghệ An trao quà hỗ trợ các gia đình xã Mường Quàng bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai. Ảnh: Hoàng Anh

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) tỉnh Nghệ An, phát huy tinh thần đoàn kết “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban cứu trợ tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận hàng chục tỷ đồng.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng đoàn công tác trao 11 bộ máy tính cho các trường học trên địa bàn xã Xuân Lâm, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hoàng Anh

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ và hàng trăm loại phương tiện phối hợp với các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 đóng quân trên địa bàn khẩn trương giúp nhân dân khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã trao hàng chục tấn nhu yếu phẩm, tổ chức thăm khám, cấp phát thuốc cho người dân, phun khử khuẩn phòng dịch bệnh lây lan. Qua đó, kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn, giúp đỡ nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm, động viên Ban CHQS xã Tri Lễ. Ảnh: Hoàng Anh

Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh thăm, động viên Đồn Biên phòng Tri Lễ. Ảnh: Hoàng Anh

Dịp này, đoàn công tác Ban vận động Quỹ vì người nghèo và cứu trợ tỉnh Nghệ An đã trao kinh phí hỗ trợ đến nhân dân và chính quyền các xã Tri Lễ, Mường Quàng, mỗi xã 500 triệu đồng.

Bộ CHQS tỉnh Nghệ An trao 20 suất quà đến các gia đình bị thiệt hại nặng do thiên tai trên địa bàn các xã Tri Lễ và Mường Quàng; trao 11 bộ máy vi tính cho các trường học trên địa bàn xã Xuân Lâm. Đoàn công tác cũng đến thăm, động viên các đơn vị: Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 3 Quỳ Châu, Ban CHQS xã Tri Lễ và Đồn Biên phòng Tri Lễ./.