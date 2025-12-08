eMagazine Người duy nhất mang về 2 tấm Huy chương Vàng Vật lý cho Đội tuyển Việt Nam 2 năm liên tục giành giải Nhất quốc gia, đạt 3 Huy chương Vật lý tại các Kỳ thi Olympic khu vực châu Á - Thái Bình Dương và quốc tế... là "bảng vàng" thành tích của em Nguyễn Thế Quân - lớp 12A3, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Đây cũng là nam sinh đem về tấm Huy chương Vàng duy nhất cho Đội tuyển Việt Nam trong năm 2025. 0 - NGANG

2 năm liên tục giành giải Nhất quốc gia, đạt 3 Huy chương Vật lý tại các Kỳ thi Olympic khu vực châu Á - Thái Bình Dương và quốc tế... là "bảng vàng" thành tích của em Nguyễn Thế Quân - lớp 12A3, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Đây cũng là nam sinh đem về tấm Huy chương Vàng duy nhất cho Đội tuyển Việt Nam trong năm 2025.

Tác giả: Mỹ Hà / Kỹ thuật: Nam Phong • 12/08/2025

Năm 2024, với Huy chương Đồng Kỳ thi Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương, Nguyễn Thế Quân đã giành 1 suất để lọt vào vòng 2 chọn đội tuyển quốc gia năm 2025.

Tuy nhiên, vì muốn thử thách, năm học này, Quân vẫn đăng ký dự thi học sinh giỏi quốc gia và tiếp tục lần thứ 2 đạt giải Nhất ở cuộc thi danh giá này.

Đây là bước đệm vững chắc để em vượt qua vòng loại và trở thành thành viên chính thức của Đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương được tổ chức tại thành phố Dhahran, Ả rập Xê út vào tháng 5/2025.

Kết thúc kỳ thi này, ngoài mang về tấm Huy chương Vàng, Quân cũng là thí sinh có điểm thi cao nhất của Đội tuyển Việt Nam.

Dẫn đầu về điểm số nên tháng 7/2025 vừa qua, Quân tiếp tục trở thành thành viên chính thức của Đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế tại Paris, Cộng hòa Pháp. Trước kỳ thi này, Quân xác định đây không phải là kỳ thi dễ dàng khi quy tụ hơn 400 thí sinh đến từ 94 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các thí sinh tham dự Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế. Ảnh: BTC

Như thông lệ, Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế sẽ có 2 bài thi, gồm bài thi lý thuyết và bài thi thực hành và thời gian làm bài cho mỗi phần thi là 5 tiếng. Trước khi bước vào các phần thi này, Quân cho phép mình nghỉ ngơi, không thức quá khuya, ăn uống điều độ để giữ sức khỏe và có trạng thái tốt nhất khi làm bài.

Ở phần thi lý thuyết, theo Quân đề thi năm nay không khó hơn các năm trước. Tuy nhiên, đề khá dài và thí sinh cần phải phân bố thời gian hợp lý. Cá nhân Quân sau phần thi này em hơi tiếc vì em tập trung quá nhiều thời gian cho bài 1 và bài 2. Vì thế, em chưa thể hoàn thành bài 3 một cách trọn vẹn.

Trong khi đó, ở bài thi thực hành, Quân lại hoàn thành khá tốt và đạt 14,9/20 điểm, đứng thứ 2 trong số hơn 400 thí sinh dự thi: Em nghĩ, nếu không gặp một vài lỗi kỹ thuật về đo đạc em sẽ có cơ hội đứng tốp đầu thế giới. Tuy nhiên, em khá hài lòng về kết quả mình đã làm được.

Đề thi thực hành năm nay ở bài 1 thiên về kỹ thuật, đòi hỏi thí sinh phải có ý tưởng và biết bố trí hệ thống đo đạc phù hợp. Bài thực hành thứ 2, gần gũi hơn: Mô phỏng quá trình va chạm của thiên thạch và trái đất, tạo được hứng thú cho các thí sinh.

Quân là anh cả và lớn lên trong gia đình có bố và mẹ đều làm ở lĩnh vực xây dựng. Thế nhưng, sau khi kết thúc bậc học phổ thông, Quân không theo truyền thống của gia đình hoặc các ngành đang "hot" như Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo…

Thay vào đó, em đã tuyển thẳng vào ngành Vật lý tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) với một lý do đơn giản, muốn tiếp tục được nghiên cứu sâu vào ngành học này, nhất là trong việc ứng dụng Vật lý vào cuộc sống.

Ngoài học đại học ở Việt Nam, hiện Quân đang có kế hoạch xét tuyển vào các trường đại học tốp đầu ở Mỹ với ước mơ được học và nghiên cứu trong môi trường giáo dục tiên tiến và hiện đại.

Trước đó, trong 3 năm THPT vì theo đuổi các kỳ thi quốc gia, quốc tế nên Quân thú nhận, em không có nhiều thời gian dành cho các môn học khác. Vì thế, thời điểm này sau khi hoàn thành các kỳ thi, Quân không cho phép mình nghỉ ngơi. Hiện Quân đang đăng ký học IELTS, SAT, các khóa viết luận để chuẩn bị các điều kiện tăng cơ hội trúng tuyển và giành học bổng.

Nguyễn Thế Quân (thứ 3 từ phải sang) chụp ảnh cùng những người bạn tại Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế được tổ chức tại Cộng hòa Pháp. Ảnh NVCC Nguyễn Thế Quân chụp ảnh cùng các thầy cô và các bạn Đội tuyển Việt Nam tại Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế. Ảnh NVCC Nguyễn Thế Quân cùng cô giáo Cao Thị Lan Thanh - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và thầy giáo chủ nhiệm Lê Xuân Bảo tại Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2025. Ảnh: NVCC Nguyễn Thế Quan và các thành viên của đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương năm 2025. Ảnh - Mỹ Hà Phút vinh quang của Nguyễn Thế Quân khi nhận Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế năm 2025. Ảnh: NVCC

Đồng hành cùng với con, chị Trần Thị Thanh Nhàn - mẹ của Quân kể rằng, gia đình luôn tôn trọng mọi quyết định của con. Vì thế, từ năm lớp 9, dù đang là một học sinh chuyên Toán nhưng khi biết Quân chuyển sang thi chuyên sang Vật lý, gia đình em hoàn toàn ủng hộ. Sau này, Quân đã không làm bố mẹ thất vọng khi em là thủ khoa đầu vào lớp chuyên Vật lý - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Chia sẻ thêm, chị Thanh Nhàn cho biết: Tôi chưa bao giờ phải nhắc nhở hoặc lo lắng về con vì Quân là một cậu bé rất có ý thức, kiên trì và tự giác. Ngoài ra, cháu may mắn vì luôn được nhà trường và thầy giáo chủ nhiệm quan tâm.

Nguyễn Thế Quân và nhiều học sinh của lớp 12A3, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu năm nay thực sự xứng đáng với tên gọi "những cậu bé vàng", khi tập thể lớp mang về cho ngành Giáo dục Nghệ An 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc khu vực và quốc tế. Đây cũng là khóa học sinh đầu tiên do thầy giáo Lê Xuân Bảo chủ nhiệm và dẫn dắt đội tuyển.

Trong ấn tượng của Quân, thầy Lê Xuân Bảo là người dành một tình yêu đặc biệt với môn Vật lý và đã truyền lửa niềm đam mê đó tới học trò. Bên cạnh đó, thầy là một người rất nghiêm túc với công việc, nghiêm khắc với học trò nhưng cũng rất gần gũi, luôn lắng nghe, chia sẻ.

Nói về Quân, thầy Bảo dành cho em rất nhiều tình cảm, bởi Quân là cậu học trò có tinh thần học tập cao và rất chủ động trong việc tiếp cận kiến thức, có ý thức tự học. Hơn nữa, Quân còn là học sinh có hoài bão, có khát vọng và luôn nỗ lực để hoàn thành ước mơ của mình.

Nguyễn Thế Quân chụp ảnh cùng thầy giáo Lê Xuân Bảo (cùng cầm hoa) và gia đình tại lễ đón và tuyên dương học sinh đạt giải quốc tế tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Mỹ Hà

Với 2 tấm Huy chương Vàng, Quân cũng đã viết tiếp truyền thống của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và khép lại một năm học với nhiều thành tích nổi bật.

Năm 2024- 2025 này, học sinh của trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã mang về tổng cộng 7 tấm huy chương danh giá ở các môn Toán học, Vật lý, Hóa học và Tiếng Nga, gồm 4 Huy chương Vàng và 3 Huy chương Bạc.

Kết quả trên một lần nữa khẳng định vị thế Trường THPT chuyên Phan Bội Châu là một trong những trường chuyên hàng đầu cả nước, nơi phát hiện, bồi dưỡng và chắp cánh cho nhiều thế hệ học sinh tài năng vươn tầm quốc tế.

Nguyễn Thế Quân có bề dày thành tích trong học tập với rất nhiều Giấy khen, Bằng khen. Ảnh: Mỹ Hà Những tấm huy chương Vật lý và Toán học mà Quân đã đạt được trong những năm phổ thông. Ảnh: Mỹ Hà

Tại buổi gặp mặt và tuyên dương đoàn học sinh Nghệ An đạt giải các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế vừa được tổ chức tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nguyễn Thế Quân cũng đã thay mặt các bạn gửi lời cảm ơn thầy cô, tới mái trường bởi luôn đặt niềm tin vào các học trò. Em cũng gửi lời cảm ơn đến gia đình, đặc biệt là bố mẹ, những người luôn ở bên, đồng hành và ủng hộ trên mọi chặng đường.

Nam sinh này cũng khẳng định, những thành tích đạt được vừa là niềm vinh dự, niềm tự hào nhưng cũng là động lực để phấn đấu rèn luyện và học tập trong những chặng đường tiếp theo.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với thầy và trò Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Thành Duy