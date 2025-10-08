Giáo dục 64 học sinh được trao giải tại Kỳ thi Olympic Hóa học 19-5

Tối 10/8, tại phường Cửa Lò, Hội Hóa học Nghệ An đã tổ chức lễ trao giải Kỳ thi Olympic Hóa học 19-5 toàn quốc lần thứ tư năm 2025.

Đây là hoạt động thường niên đã được Hội Hóa học Nghệ An duy trì nhiều năm nay. Năm 2025, cuộc thi quy tụ hơn 1.500 thí sinh yêu Hóa học từ 15 tỉnh thành trên cả nước. Sau vòng thi đầu tiên theo hình thức trực tuyến, 104 em xuất sắc nhất được chọn vào vòng chung kết để dự thi trực tiếp tại tỉnh Nghệ An.

PGS.TS.NGƯT Cao Cự Giác - Chủ tịch Hội Hóa học Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức kỳ thi Olympic Hóa học 19-5 phát biểu tổng kết tại lễ trao giải. Ảnh: Mỹ Hà



Trước đó, Kỳ thi Chung kết Olympic Hóa học 19-5, được khởi xướng từ năm 2021 bởi Hội Hóa học Nghệ An và trở thành một sân chơi trí tuệ ý nghĩa.

Việc tổ chức Kỳ thi Olympic Hóa học 19-5 là một trong những hoạt động ý nghĩa của hội nhằm cổ vũ phong trào dạy và học hóa học ở các trường THCS và THPT. Thông qua đó nhằm phát hiện và tôn vinh những học sinh có năng khiếu về Hóa học, tạo nguồn bồi dưỡng học sinh Hóa học cho các trường phổ thông, góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo nhân tài cho quê hương, đất nước.

Hội Hóa học Nghệ An khen thưởng cho em Nguyễn Ngô Đức - Lớp 12A4, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đạt Huy chương Vàng Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev (IMChO) năm 2025. Ảnh: Mỹ Hà

Phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải, PGS.TS.NGƯT Cao Cự Giác - Chủ tịch Hội Hóa học Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức cho biết: Kỳ thi năm nay mang đến nhiều điểm mới, nổi bật nhất là cấu trúc đề thi song ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh), nhằm khuyến khích học sinh sử dụng tiếng Anh trong học tập Hóa học.

Tổng Thư ký Hội Hóa học Việt Nam Chử Văn Nguyên và Chủ tịch Hội Hóa học Nghệ An Cao Cự Giác trao Giấy khen và Huy chương Vàng cho 2 thí sinh đạt giải nhất kỳ thi. Ảnh: Mỹ Hà

Đề thi năm nay cũng tập trung vào khả năng đọc hiểu và ứng dụng Hóa học vào thực tiễn để không chỉ đánh giá kiến thức mà còn cả tư duy phản biện, giải quyết vấn đề và sáng tạo của các em.

Từ thành công của cuộc thi này các em đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về sự hấp dẫn của Hóa học... và lan tỏa tình yêu của Hóa học đương đại đến mọi người.

Tiến sĩ Chử Văn Nguyên - Tổng Thư ký Hội hóa học Việt Nam và Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An Võ Văn Mai trao Giấy khen và huy chương cho các thí sinh đạt giải Nhì cuộc thi. Ảnh: Mỹ Hà

Thành công của cuộc thi là lời khẳng định về vai trò của Hóa học trong đời sống và tương lai của đất nước. Từ đó, khơi dậy niềm đam mê khoa học, góp phần bồi dưỡng những thế hệ trí thức tài năng cho quê hương.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao giải cho 64 thí sinh xuất sắc với 2 giải Nhất, 12 giải Nhì, 16 giải Ba và 34 giải Khuyến khích. Các giải Nhất, Nhì và Ba còn được Ban tổ chức trao các Huy chương Vàng, Bạc và Đồng.

Ban tổ chức trao giải Ba cho các thí sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Giải Nhất của cuộc thi thuộc về 2 thí sinh, đó là em Lê Văn Lam, học sinh lớp 9B, Trường THCS Lê Hồng Phong, xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An và em Nguyễn Xuân Mạnh, học sinh lớp 11A1, Trường THPT Quỳnh Lưu 4, xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An.

Ngoài ra, 40 thí sinh khác cũng nhận được giấy chứng nhận tham dự.

Ban tổ chức trao giải Khuyến khích cho các thí sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Dịp này, Hội Hóa học Nghệ An trao phần thưởng cho em Nguyễn Ngô Đức - Lớp 12A4, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đạt Huy chương Vàng Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev (IMChO) năm 2025.

Ngoài ra, các hội viên đạt thành tích cao trong bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học và bồi dưỡng học sinh đạt điểm 10 môn Hóa học trong kỳ thi tốt nghiệp 2025, hội viên đạt thành tích xuất sắc trong phong trào hoạt động hội năm 2025 cũng đã được khen thưởng.

Hội Hóa học Nghệ An khen thưởng cho các giáo viên có nhiều thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Ảnh: Mỹ Hà

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho các thí sinh tham gia kỳ thi. Ảnh: Mỹ Hà

Ban tổ chức chụp ảnh với 64 thí sinh xuất sắc nhất kỳ thi. Ảnh: Mỹ Hà