Sức khỏe Y tế Nghệ An đoạt 1 giải Nhất và 1 giải Ba Cuộc thi 'Cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp' toàn quốc lần thứ nhất Tối 7/8, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Thủ Hà Nội đã diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi "Cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp" lần thứ nhất do Cục Phòng bệnh và Báo Sức khỏe & Đời sống (Bộ Y tế) tổ chức.

Lãnh đạo Bộ Y tế, Sở Y tế Nghệ An và các đại diện Trạm Y tế Diễn Trường và Trung tâm Y tế Tân Kỳ tại Lễ trao giải. Ảnh: YTNA

Cuộc thi "Cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp" lần thứ nhất đã thu hút gần 2.000 cơ sở y tế từ 34 tỉnh, thành phố tham gia. Ban tổ chức cuộc thi vinh danh các đơn vị xuất sắc ở 5 nhóm dự thi: tuyến Trung ương, tuyến tỉnh, tuyến huyện (nay là khu vực), tuyến xã và khối y tế tư nhân. Mỗi nhóm dự thi sẽ có các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích.

Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn 128 đơn vị vào vòng 2 và 20 đơn vị xuất sắc nhất toàn quốc để trao giải. Kết quả, Trạm Y tế Diễn Trường, xã Hùng Châu thuộc nhóm cơ sở y tế tuyến xã xuất sắc đoạt giải Nhất; Trung tâm Y tế Tân Kỳ đoạt giải Ba thuộc nhóm cơ sở y tế tuyến huyện (nay là khu vực).