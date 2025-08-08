Thứ Sáu, 8/8/2025
Học sinh Nghệ An đạt giải Đặc biệt Cuộc thi “Nhật ký bằng tranh châu Á - Thái Bình Dương - Enikki Festa 2024 - 2025”

Đình Truyền 08/08/2025 15:23

Em Phí Thùy Lâm, 7 tuổi, học sinh lớp 2, Trường Thực hành Sư phạm, Đại học Vinh (tỉnh Nghệ An) vừa xuất sắc ghi dấu ấn tại đấu trường nghệ thuật quốc tế khi đạt giải Đặc biệt Cuộc thi “Nhật ký bằng tranh châu Á - Thái Bình Dương - Enikki Festa 2024 - 2025” tổ chức tại Nhật Bản.

Phí Thuỳ Lâm 3
Phí Thùy Lâm được vinh danh trong khuôn khổ Cuộc thi “Nhật ký bằng tranh châu Á - Thái Bình Dương - Enikki Festa 2024 - 2025” tổ chức tại Nhật Bản. Ảnh: Đình Truyền

Cuộc thi Enikki Festa là sân chơi sáng tạo uy tín do Quỹ Văn hóa Châu Á phối hợp với UNESCO tổ chức, thu hút hàng chục nghìn tác phẩm dự thi từ các quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong đó, Việt Nam có hơn 5.000 bộ tranh tham dự, Thùy Lâm đã xuất sắc trở thành đại diện tiêu biểu của Việt Nam giành giải thưởng cao quý nhất. Giải thưởng được vinh danh vào ngày 1/8 vừa qua.

tác phẩm đoạt giải của Thuỳ Lâm
Tác phẩm đoạt giải của Thuỳ Lâm. Ảnh: Đình Truyền
Phí Thuỳ Lâm
Phí Thùy Lâm và các bạn đoạt giải tại cuộc thi. Ảnh: Đình Truyền

Tác phẩm của Phí Thùy Lâm không chỉ thể hiện năng khiếu hội họa vượt trội, mà còn mang đậm bản sắc văn hóa quê hương, phản ánh sinh động cuộc sống thường nhật và ước mơ trong trẻo của một cô bé miền Trung đầy nghị lực. Qua từng nét vẽ, em đã kể nên câu chuyện hồn nhiên nhưng sâu sắc về tình yêu gia đình, thiên nhiên và khát vọng hòa bình.

