Lao động Công đoàn Nghệ An đánh thức sức mạnh người lao động bằng phong trào thi đua Với cách thức triển khai, đồng bộ, quyết liệt, những phong trào thi đua do các cấp công đoàn triển khai có vai trò như những “vườn ươm” để “hạt mầm” sáng tạo của đoàn viên, người lao động được thăng hoa, phát triển.

Những “hạt mầm” sáng tạo

Với những nỗ lực và cống hiến, kỹ sư Tăng Xuân Tuấn - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Việt - Úc Nghệ An đã trở thành tấm gương sáng về sự đổi mới và hiệu quả trong ngành nông nghiệp. Với gần 10 năm gắn bó cùng Tập đoàn Việt- Úc, anh đã chứng minh bản lĩnh của một người làm kỹ thuật, luôn bám sát thực tiễn sản xuất để tìm ra những giải pháp đột phá.

Sở hữu kinh nghiệm quản lý 2 trại sản xuất rộng 600m2 với 36 hồ chứa, anh Tuấn đã dành thời gian nghiên cứu và phát triển thành công quy trình nuôi tôm giống thẻ sạch, không sử dụng thuốc kháng sinh. Sáng kiến này không chỉ giúp nâng cao chất lượng con giống mà còn góp phần bảo vệ môi trường, mang lại hiệu quả bền vững cho toàn ngành.

Những nỗ lực của anh Tuấn đã được minh chứng bằng những con số ấn tượng. Năm 2021, nhờ áp dụng những nghiên cứu mới, tỷ lệ sống của tôm giống đã đạt 50%, tương đương với việc thu hoạch 25 triệu con giống từ 50 triệu con Post ban đầu. Tiếp đó, vào năm 2022, con số này tăng lên 65%, mang về gần 40 triệu con giống. Hiện tại, anh Tuấn tiếp tục phát triển và kỳ vọng tỷ lệ sống sẽ đạt 70%. Đặc biệt, anh Tuấn đã đưa ra giải pháp tiết kiệm chi phí hiệu quả, khi chỉ cần 0,8 triệu trứng tôm Nau thay vì 1,2 triệu như trước, vẫn thu về 8-9 triệu con giống trên mỗi trại sản xuất.

Với sự sáng tạo, tận tâm của mình, kỹ sư Tăng Xuân Tuấn đã đem lại lợi ích cho công ty và bà con nông dân. Ảnh: CSCC

Tại Công ty Cổ phần Sữa TH, cái tên Thái Bình Dương đã trở nên quen thuộc trong phong trào sáng tạo và đổi mới. Với vai trò Trưởng ban Cải tiến, anh Thái Bình Dương đã góp phần đưa công nghệ vào từng khâu sản xuất, giúp tối ưu hóa quy trình, tiết kiệm chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Từ việc lập trình máy chèn thẻ khuyến mãi, máy cấp thìa tự động, cho đến những dự án phức tạp hơn như lập trình hệ thống robot gắp bịch sữa, anh Dương luôn thể hiện sự vượt trội trong chuyên môn. Đặc biệt, sáng kiến lập trình PID điều khiển để thay thế valve servo đã giải quyết triệt để vấn đề rót sữa không chính xác, giúp tiết kiệm lượng lớn nguyên liệu. Anh cũng đã thành công trong việc tự động hóa quy trình xay sữa hạt, giảm nhân công và thời gian đáng kể.

Anh Thái Bình Dương là tác giả của nhiều sáng kiến, cải tiến tại Công ty CP Sữa TH. Ảnh: CSCC

Những đóng góp của anh không chỉ dừng lại ở các dự án nhỏ lẻ. Nhiều sáng kiến của anh đã mang lại giá trị làm lợi khổng lồ cho công ty. Điển hình là sáng kiến "Hệ thống robot bốc hộp sữa vào thùng tự động" với giá trị làm lợi lên đến hơn 11 tỷ đồng trong năm đầu tiên. Hay sáng kiến "Thay thế valve servo" với mức tiết kiệm 2,8 tỷ đồng mỗi năm. Với những thành tựu xuất sắc, anh Thái Bình Dương đã nhận được hàng loạt Bằng khen, giải thưởng danh giá.

Anh Tuấn và anh Dương là trong 10 công nhân, lao động được tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025. Các anh đại diện cho tầng lớp người lao động luôn sáng tạo, nhiệt huyết, đưa chất xám, trí tuệ và công sức để xây dựng quê hương. Tinh thần đó được quán triệt, một phần được hình thành từ những phong trào thi đua hiệu quả do các cấp công đoàn triển khai, xây dựng.

“Vườn ươm” phong trào

Trong 5 năm qua (2020-2025), tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển mạnh mẽ, số lượng doanh nghiệp thành lập mới ngày càng cao. Năm 2025 có 14.647 doanh nghiệp đang hoạt động với 146 doanh nghiệp FDI. Cũng chính vì thế, số công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh tăng nhanh về số lượng, chất lượng. Trước tình hình đó, công tác chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua được Liên đoàn Lao động tỉnh đặc biệt quan tâm. Đặc biệt, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã Ban hành Quy chế khen thưởng của LĐLĐ tỉnh Nghệ An; Ban hành Quy chế Giải thưởng “Công nhân Nghệ An làm theo lời Bác”; Ban hành Hướng dẫn về khen thưởng các chuyên đề và ban hành các văn bản hướng dẫn các cấp Công đoàn triển khai thực hiện…

Thực hiện nghi thức công bố Giải thưởng “Công nhân Nghệ An làm theo lời Bác” trong Tháng Công nhân năm 2025. Ảnh: Diệp Thanh

Từ năm 2020 đến năm 2025, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh duy trì có hiệu quả 5 cụm thi đua. Đồng thời, thường xuyên rà soát, kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng; Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng; Xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu thi đua đối với từng cấp Công đoàn. Hàng năm, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh có các kế hoạch phát động các phong trào thi đua theo từng chủ đề, chủ điểm của năm. Việc sơ kết, tổng kết phong trào thi đua luôn được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh quan tâm, đánh giá khách quan.

Nhờ sự triển khai tích cực, và sự hưởng ứng sôi nổi, các phong trào thi đua đem lại nhiều kết quả cao. Phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” tiếp tục là phong trào thi đua trọng tâm của các cấp Công đoàn trong toàn tỉnh.

Với mục tiêu "Năng suất – chất lượng – hiệu quả", phong trào đã có nhiều sáng kiến, mô hình tiêu biểu, thể hiện được tính thích ứng cao với bối cảnh mới, đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất, công tác của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Nhiều sáng kiến của người lao động được ghi nhận và đánh giá cao về giá trị sáng tạo, có giá trị làm lợi lâu dài, mang lại giá trị kinh tế hàng chục tỷ đồng cho đơn vị, doanh nghiệp. Lĩnh vực quản lý, hành chính, sự nghiệp, lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế đều có đông đảo các đơn vị và cá nhân xuất sắc trong sáng kiến, sáng tạo, đổi mới.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn "Lao động sáng tạo". Ảnh: Diệp Thanh

Có 92.018 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp được áp dụng vào sản xuất, công tác làm lợi hàng trăm tỷ đồng cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo cho 147 đồng chí. Trong đó, có 6 cá nhân đã 3 lần được Tổng Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng Lao động sáng tạo, điển hình như đồng chí Phạm Vĩnh Hùng - Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Ung bướu Nghệ An; đồng chí Cao Minh Hòa - Công nhân bộ phận kỹ thuật Công ty cổ phần sữa TH, huyện Nghĩa Đàn... Những đơn vị thường xuyên duy trì tốt phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và liên tục được LĐLĐ tỉnh và Tổng LĐLĐ Việt Nam khen thưởng, đó là: Công đoàn ngành Y tế, Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam, LĐLĐ huyện Nghĩa Đàn, Công đoàn ngành NN&PTNT (nay là Công đoàn ngành Nông nghiệp và Môi trường), Công ty cổ phần sữa TH, Công ty cổ phần Nafoods Group...

Từ sự sôi nổi, hiệu quả của các phong trào thi đua, năm 2025, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức “Diễn đàn lao động sáng tạo năm 2025” với chủ đề "Vững niềm tin - Kiến tạo tương lai" để đoàn viên, người lao động cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa cảm hứng để không ngừng sáng tạo, đổi mới trong công việc… Đồng thời, tôn vinh 90 cá nhân xuất sắc tiêu biểu đạt danh hiệu “Công nhân, viên chức, lao động Nghệ An làm theo lời Bác".

Thảo luận về kinh nghiệm xây dựng phong trào "Lao động sáng tạo". Ảnh: Diệp Thanh

Ở phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, phong trào thi đua " Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động", thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”… đều có những kết quả đáng ghi nhận. Liên tục các năm 2020-2024, LĐLĐ tỉnh hoàn thành vượt các chỉ tiêu thi đua: Năm 2024 LĐLĐ tỉnh hoàn thành và vượt 32/32 chỉ tiêu của tỉnh, 12/12 chỉ tiêu của Tổng LĐLĐ Việt Nam; được tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam.