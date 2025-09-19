Thời sự Hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An - năm 2025 Người “truyền lửa” sáng tạo ở Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An Trong phong trào thi đua yêu nước, đội ngũ công nhân luôn là lực lượng trực tiếp làm ra của cải vật chất, tạo nền tảng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Anh Vũ Xuân Hiệu - quyền Phó phòng Kỹ thuật điện, phụ trách mảng mạ, Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An, là một gương sáng điển hình về tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật và sự sáng tạo không ngừng trong lao động, được trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh”.

Anh Vũ Xuân Hiệu nhận giải Nhì tại Cuộc thi sáng tạo khoa học do Sở Khoa học và Công Nghệ tỉnh Nghệ An tổ chức năm 2023. Ảnh: NVCC

Hành trình trưởng thành từ ý thức trách nhiệm

Sinh năm 1991, với nền tảng tri thức chuyên môn được đào tạo bài bản, anh Vũ Xuân Hiệu gia nhập Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An từ những ngày đầu đơn vị thành lập.

Bắt đầu từ vị trí nhân viên kỹ thuật điện tại nhà máy tôn, anh luôn ý thức rõ trách nhiệm của người công nhân đối với sự phát triển của tập thể. Giai đoạn đầu, trong bối cảnh nhà máy mới vận hành còn nhiều khó khăn, anh không quản ngại vất vả, vừa học hỏi công nghệ mới, vừa trực tiếp tham gia vận hành, bảo trì, xử lý sự cố, góp phần ổn định sản xuất.

Chính từ việc trực tiếp “làm bạn” với máy móc, dây chuyền, cùng với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, tinh thần cầu tiến, trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm; Vũ Xuân Hiệu đã tự tìm tòi, đưa ra nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, giảm chi phí sản xuất, làm lợi cho doanh nghiệp hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Anh Vũ Xuân Hiệu kiểm tra thiết bị điện phục vụ dây chuyền sản xuất. Ảnh: Mai Hoa

Điển hình là sáng kiến “Thiết kế, chế tạo và lắp đặt dây chuyền sang cuộn”. Đây là sáng kiến có ý nghĩa chiến lược, giúp phân loại, xử lý, tách phần tôn lỗi khỏi cuộn thành phẩm, tránh bán đồng loạt với giá thấp. Nhờ đó, sản phẩm giữ được giá trị thực, làm lợi cho công ty tới 28 tỷ đồng/năm.

Hay sáng kiến “Công nghệ tự động dừng cắt pubcoil tại 2 dây chuyền NOF”, vừa thay thế nhân công thao tác thủ công trực tiếp, tránh các tiềm ẩn rủi ro về nguy cơ an toàn lao động; vừa khắc phục sự thất thoát về nguyên liệu, tiết kiệm chi phí, làm lợi cho doanh nghiệp gần 250 triệu đồng/năm.

Quyền Phó phòng Kỹ thuật điện, phụ trách mảng mạ, Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An - Vũ Xuân Hiệu (người đứng giữa) hướng dẫn một số thao tác vận hành hệ thống điều khiển điện sản xuất cho đồng nghiệp. Ảnh: Mai Hoa



Hoặc sáng kiến “Cải tiến điều khiển hơi nóng dây chuyền mạ màu, thay thế hệ thống board van điều khiển khí nóng bằng điều khiển tự động qua PLC”, đã giúp dây chuyền vận hành ổn định, an toàn, chính xác, tiết kiệm chi phí và thời gian. Giải pháp này đã đem lại lợi ích kinh tế hàng chục triệu đồng mỗi năm, đồng thời cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân…

Ngoài ra, anh Vũ Xuân Hiệu cũng đã có một số sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tham gia tại một số cuộc thi sáng tạo khoa học, trong đó có 1 sáng kiến đạt giải Nhì tại Cuộc thi sáng tạo khoa học do Sở Khoa học và Công Nghệ Nghệ An tổ chức năm 2023 với cải tiến: “Thiết kế, chế tạo và gia công lắp đặt dây chuyền xử lý hàng thành phẩm”.

Dây chuyền sang cuộn (xử lý tôn thành phẩm) đã được cải tiến. Ảnh: Mai Hoa

Những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và giải pháp hợp lý hóa sản xuất của anh Vũ Xuân Hiệu không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, mà còn khẳng định trí tuệ, tay nghề và bản lĩnh của người công nhân trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của doanh nghiệp, góp phần xây dựng văn hóa công nhân trong thời kỳ mới.

Cùng với trưởng thành về chuyên môn, ở Vũ Xuân Hiệu còn được tập thể ghi nhận sự trưởng thành về nhận thức, ý thức trách nhiệm với đồng nghiệp trong việc đào tạo, hướng dẫn, dìu dắt lớp công nhân trẻ, giúp họ nhanh chóng hội nhập với môi trường làm việc và nắm bắt dây chuyền sản xuất hiện đại và luôn trăn trở vì sự phát triển của doanh nghiệp.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp tin tưởng giao đảm nhận Tổ trưởng bộ phận bảo trì điện mảng mạ và nay là quyền Phó phòng Kỹ thuật điện, phụ trách mảng mạ.

Anh Vũ Xuân Hiệu (người đứng ngoài cùng bên trái) hướng dẫn bảng hệ thống điều khiển điện trong nhà xưởng. Ảnh: Mai Hoa



Tấm gương đoàn viên gương mẫu

Không chỉ xuất sắc trong chuyên môn, anh Vũ Xuân Hiệu còn là đoàn viên công đoàn gương mẫu, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua của đơn vị. Ở bất cứ công việc nào, anh cũng thể hiện sự tận tụy, trách nhiệm, giữ gìn kỷ luật, đoàn kết, góp phần xây dựng môi trường làm việc văn minh, hiệu quả.

Với vai trò dẫn dắt, anh thường xuyên kèm cặp, đào tạo công nhân mới, không chỉ truyền đạt kỹ năng nghề nghiệp mà còn nhấn mạnh văn hóa doanh nghiệp, tinh thần lao động kỷ luật, sáng tạo – phẩm chất cốt lõi của người thợ trong thời kỳ mới. Chính sự tận tâm ấy đã tạo dựng niềm tin, sự yêu mến và tích cực lan tỏa tinh thần lao động sáng tạo trong đồng nghiệp.

Anh Hiệu cũng là công dân gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện tại địa phương. Hình ảnh người công nhân vừa giỏi chuyên môn, vừa giàu trách nhiệm với cộng đồng đã góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp của phong trào thi đua yêu nước.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh” lần thứ IV, năm 2023 cho anh Vũ Xuân Hiệu. Ảnh: NVCC

Những đóng góp của anh Vũ Xuân Hiệu, đã được các cấp ghi nhận và biểu dương; trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen tôn vinh danh hiệu “Công nhân tiêu biểu”; Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

Đặc biệt hơn anh được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh” lần thứ IV, năm 2023. Đây là giải thưởng tôn vinh những công nhân, lao động tiêu biểu trực tiếp lao động, sản xuất tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo".

“ Mỗi người công nhân không chỉ đơn thuần đi làm để có thu nhập mà còn phải có trách nhiệm tạo ra giá trị thực sự cho xã hội, cho quê hương, đất nước. Anh Vũ Xuân Hiệu - Quyền Phó phòng Kỹ thuật điện, phụ trách mảng mạ, Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An

Chia sẻ về lý do và động lực phấn đấu, anh Vũ Xuân Hiệu bày tỏ: “Tôi luôn tâm niệm rằng, mỗi người công nhân không chỉ đơn thuần đi làm để có thu nhập mà còn phải có trách nhiệm tạo ra giá trị thực sự cho xã hội, cho quê hương, đất nước. Tôi may mắn được làm việc trong một môi trường năng động, có sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo và đồng nghiệp, vì vậy tôi càng ý thức hơn trách nhiệm của mình. Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất là kết quả của sự trăn trở hàng ngày khi trực tiếp đứng trên dây chuyền sản xuất. Tôi mong rằng, những đóng góp nhỏ bé của mình sẽ góp phần để công ty phát triển, người lao động có việc làm ổn định, đời sống ngày càng nâng cao”.

Lời chia sẻ giản dị ấy phản ánh rõ nét bản lĩnh và ý thức trách nhiệm của một công nhân thời kỳ mới – coi lao động là niềm tự hào, sáng tạo là động lực phát triển và đóng góp là nghĩa vụ thiêng liêng đối với quê hương, đất nước.

Từ câu chuyện của Vũ Xuân Hiệu, có thể thấy rõ sức sống và ý nghĩa thực tiễn của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay. Thi đua không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà đã thấm sâu vào hành động cụ thể, tạo nên động lực mạnh mẽ cho mỗi người lao động, mỗi tập thể nhằm đưa doanh nghiệp phát triển bền vững, đồng thời góp phần khẳng định vị trí, vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.