Thời sự Tỉnh Nghệ An họp bàn sửa đổi, bổ sung Quy chế, đánh giá, xếp loại thi đua khen thưởng khi thực hiện chính quyền 2 cấp Sáng 11/9, UBND tỉnh tổ chức họp nghe và cho ý kiến dự thảo, sửa đổi Quy định số 14/2024/QĐ-UBND ngày 14/06/2024 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành quy định đánh giá, chấm điểm, xếp loại thi đua hàng năm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng dự có đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh.



Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TL



Dự thảo sửa đổi Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh có 7 chương, 30 điều và 2 phụ lục.

Theo đó, dự thảo có điểm mới đó là: Thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 01/7/2025, thay thế đối tượng áp dụng từ các huyện, thành phố, thị xã thành các xã, phường.

Đại diện Sở Nội vụ báo cáo nội dung các dự thảo. Ảnh: TL



Thực hiện Quyết định số 3841-QĐ/TU ngày 25/6/2025 của Tỉnh ủy thành lập Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh nên thay đổi đối tượng áp dụng từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh thành Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh.

Dự thảo điều chỉnh đối tượng xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” đối với doanh nghiệp và các tổ chức hội. Từ xét tặng cho các chi hội, phòng, ban, phân xưởng và tương đương thành xét tặng cho các doanh nghiệp và các tổ chức hội.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tham dự hội nghị. Ảnh: TL



Bên cạnh đó, dự thảo quy định trong 1 năm không xét tặng nhiều hơn 1 Bằng khen (thành tích trong các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề) của Chủ tịch UBND tỉnh cho một đối tượng. Để tiếp tục nâng cao chất lượng khen thưởng, tránh khen thưởng tràn lan, trùng lặp làm giảm ý nghĩa của công tác khen thưởng.

Điều chỉnh lại phân bổ số lượng Cờ thi đua của UBND tỉnh do thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và sáp nhập, sắp xếp lại một số sở, ngành, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội cho phù hợp với tình hình thực tế; số lượng các phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường. Tổng số chỉ tiêu Cờ thi đua của UBND tỉnh sau điều chỉnh giảm từ 198 cờ xuống còn 187 cờ (giảm 11 cờ).

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TL



Ngoài ra, dự thảo quy định cụ thể, chi tiết trong Luật và Nghị định của Chính phủ như: Thành lập và hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp. Hồ sơ, thủ tục xét tặng đối với các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh và các mẫu kèm theo. Việc công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, tập thể,...



Đồng chí Nguyễn Trung Thảo - Phó TBT Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TL



Hiện nay, thực hiện Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Chính phủ phân cấp cho Tỉnh quy định và thực hiện nên đã được bổ sung vào dự thảo Quy chế.

Đối với dự thảo Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định đánh giá, chấm điểm, xếp loại thi đua hàng năm trên địa bàn tỉnh có 3 Chương, 11 Điều và 8 Phụ lục kèm theo.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TL



Gồm các nội dung: Quy định phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; nguyên tắc đánh giá, xếp loại thi đua. Quy định Bảng tiêu chí tự chấm điểm, xếp loại thi đua; Quy định bảng chấm điểm chéo và xếp loại; Quy định cách tính điểm; Quy định quy trình đánh giá, xếp loại; Quy định việc xếp loại chất lượng; Quy định thủ tục, hồ sơ; Quy định thời gian nộp hồ sơ xếp loại thi đua; Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ tiếp thu giải trình ý kiến các đại biểu. Ảnh: TL



Cho ý kiến vào nội dung 2 dự thảo sửa đổi Quy định số 14/2024/QĐ-UBND ngày 14/06/2024 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 19/08/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định đánh giá, chấm điểm, xếp loại thi đua hàng năm trên địa bàn tỉnh Nghệ An, các đại biểu thống nhất sự cần thiết cần phải ban hành quy chế.

Các ý kiến góp ý về quy định điểm trừ các cơ quan, đơn vị có thông báo kết luận của cơ quan cấp trên; xây dựng mức căn cứ tỷ lệ % khen thưởng hợp lý; khen thưởng hoạt động xã hội; quy định, xếp loại khen thưởng các xã, phường có Trung tâm thông tin văn hóa,...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: TL



Trong phần kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh lưu ý, nội dung dự thảo cần xác định rõ hơn mục tiêu, phạm vi, đối tượng khen thưởng; nội dung và chỉ tiêu thi đua phải khoa học, phù hợp với thực tế của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương và có tính khả thi khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; việc khen thưởng phải đúng người, đúng việc, đúng nội dung, tạo sức lan tỏa.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TL



Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo Sở Nội vụ cần rà soát, bổ sung những góp ý, hoàn thiện văn bản để trình UBND tỉnh ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.