Những dấu ấn từ các phong trào thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An

Thanh Lê - Hữu Quân • 18/09/2025

Trong giai đoạn 2020 - 2025, các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Nghệ An được phát động rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực, qua đó khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo cùng tinh thần đoàn kết, đổi mới của toàn Đảng, toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Trong kinh tế, Nghệ An đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 8,3-8,5%/năm, quy mô GRDP tăng 1,7 lần, GRDP bình quân đầu người tăng 1,67 lần so với năm 2020. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực với tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm 79,4%, nông nghiệp giảm xuống còn khoảng 20,6%. Thu ngân sách nhà nước tăng gần 1,5 lần.

Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng tăng cao trong cơ cấu kinh tế. Trong ảnh: Sản xuất tại Nhà máy tôn Hoa Sen. Ảnh: Thu Huyền

Thu hút đầu tư có bước tiến vượt bậc, tăng mạnh cả về quy mô, số lượng và chất lượng dự án, trong đó thu hút FDI là điểm sáng nổi bật. Trong 3 năm (2022-2024), Nghệ An nằm trong nhóm 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước, tổng vốn đăng ký đạt trên 4,8 tỷ USD, gấp 3,6 lần số vốn lũy kế từ năm 2020 trở về trước; tính đến nay, có 150 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 5,86 tỷ USD còn hiệu lực của các nhà đầu tư đến từ 14 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Nghệ An nằm trong nhóm 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước. Trong ảnh: Quang cảnh Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Các phong trào như “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường cao tốc”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” hay “Làm hết việc, không chỉ làm hết giờ” đã thúc đẩy tiến độ các dự án, nâng cao kỷ luật và hiệu quả quản lý trong các cơ quan, đơn vị.

Thi công nút giao Quỳnh Vinh trên tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu, tháng 8/2023. Ảnh: Trân Châu

Trong lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, phong trào “Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới” trở thành điểm nhấn quan trọng. Đến năm 2025, toàn tỉnh có 275/362 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 75,96%), 102 xã đạt chuẩn nâng cao, 16 xã đạt chuẩn kiểu mẫu, 10 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ hoặc đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài ra có 223 thôn, bản đạt chuẩn và 728 sản phẩm được công nhận OCOP.

Xã Vạn An phát triển diện tích trồng sen để vừa phục vụ du lịch và tạo sản phẩm OCOP. Ảnh tư liệu: Quang An

Phong trào “Nghệ An chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” đã được triển khai quyết liệt, thể hiện tinh thần nhân văn, vun bồi truyền thống “Lá lành đùm lá rách”, “Uống nước nhớ nguồn” của quê hương. Trong nhiệm kỳ, tỉnh huy động hơn 3.000 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa để hỗ trợ hộ nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều xuống còn 3,12% vào cuối năm 2025. Chương trình “Tết vì người nghèo” vận động hơn 100 tỷ đồng mỗi năm, trao quà cho hàng chục nghìn hộ khó khăn, trở thành hoạt động thường niên có sức lan tỏa rộng khắp.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đăng ký và trực tiếp ủng hộ Chương trình “Nghĩa tình dòng Lam - Xuân Ất Tỵ năm 2025”. Ảnh: Phạm Bằng

Nghệ An là địa phương đi đầu trong thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo. Kết quả lũy kế từ đầu chương trình (tháng 02/2023) đến ngày 31/7/2025, toàn tỉnh đã có 130/130 xã, phường hoàn thành việc khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn: 20.802 căn (xây mới 14.381 căn, sửa chữa 6.421 căn).

Những ngôi nhà do Bộ Công an hỗ trợ làm mới cho hộ nghèo bản Châu Sơn, xã Châu Khê. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Trong giáo dục, Nghệ An tiếp tục giữ vững vị trí tốp đầu cả nước về thành tích học sinh giỏi. Giai đoạn 2020-2025, học sinh Nghệ An đạt 8 huy chương vàng, 10 huy chương bạc, 5 huy chương đồng tại các kỳ thi khu vực và quốc tế. Kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025 lần đầu tiên đứng thứ nhất cả nước.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng các tập thể xuất sắc tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Mỹ Hà

Ở lĩnh vực y tế, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên rõ rệt. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu, công nghệ y học tiên tiến được triển khai tại các bệnh viện trong tỉnh. Các bệnh viện duy trì phong trào "Thầy thuốc như mẹ hiền" “Gương sáng y đức”, “Bát cháo tình thương” góp phần nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, củng cố niềm tin của người bệnh. Việc lồng ghép phong trào thi đua với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ y tế đã tạo ra sự chuyển biến đồng bộ, từ hạ tầng đến đội ngũ cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Một ca mổ tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Công tác lao động, giải quyết việc làm được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt kết quả tích cực thông qua việc triển khai thực hiện hiệu quả Đề án giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Bình quân 5 năm đã giải quyết việc làm mới cho trên 45.000 người/năm, vượt 8,5% mục tiêu Nghị quyết, tăng 20,47% so với nhiệm kỳ trước. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị ước đến năm 2025 là 2,11%, giảm bình quân 0,36%/năm.

Lao động tìm hiểu cơ hội việc làm trong Ngày hội việc làm diễn ra tại KCN VSIP. Ảnh: Thanh Nga

Phong trào thi đua yêu nước cũng đạt kết quả nổi bật trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Các chương trình diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập thực binh huy động hơn 2.500 người đã nâng cao năng lực phối hợp giữa các lực lượng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn tuyệt đối cho các sự kiện lớn. Phong trào “Xã biên giới sạch về ma túy” được triển khai sâu rộng, trong đó lực lượng bộ đội biên phòng đẩy mạnh “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới”, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm xuyên biên giới, triệt phá nhiều đường dây vận chuyển ma túy lớn.

Thực hành đánh địch đổ bộ đường không trong diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh

Trong khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, năm 2025 Nghệ An triển khai phong trào “Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” cùng “Bình dân học vụ số”.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An ký cam kết thực hiện Phong trào "Bình dân học vụ số". Ảnh: Thành Duy

Hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội đóng vai trò quan trọng trong phong trào thi đua yêu nước. Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh duy trì nhiều phong trào thiết thực như “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”… Qua đó huy động nguồn lực xã hội hóa lớn, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Các đảng viên Chi bộ xóm Tân Lập, xã Nghĩa Lộc tham quan mô hình phát triển kinh tế của người dân. Ảnh tư liệu: Thanh Lê

Nhiều mô hình “Dân vận khéo” ở vùng sâu, vùng xa được nhân rộng, góp phần giảm tệ nạn xã hội, ổn định an ninh tôn giáo và xây dựng đời sống văn minh. Hội Cựu chiến binh các huyện đã hiến hàng trăm nghìn mét vuông đất, đóng góp hàng triệu ngày công để làm đường giao thông, kênh mương nội đồng và các công trình dân sinh. Hội Phụ nữ phát động chương trình “Gia đình 5 không 3 sạch”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế” gắn với tín dụng ưu đãi, giúp hàng chục nghìn hộ vay phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững.

Cán bộ, hội viên phụ nữ xã Châu Hồng hỗ trợ hội viên, phụ nữ khó khăn làm nhà ở. Ảnh: Mai Hoa

Phong trào thi đua yêu nước còn gắn với xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Các phong trào “Tham mưu giỏi, chỉ đạo tốt”, “Dân vận khéo”, “Nghệ An làm theo lời Bác dặn” đã đổi mới công tác chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phòng chống suy thoái. Hai tập thể Công an tỉnh và Lực lượng vũ trang tỉnh được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chi bộ của Chi bộ khối Hòa Bắc, xã Tương Dương. Ảnh: Đình Tuân

Trên cơ sở đặc thù địa phương, Nghệ An đã lựa chọn nội dung và phương thức triển khai phù hợp, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành phong trào sâu rộng, lan tỏa vào thực tiễn hằng ngày trong hệ thống chính trị và đời sống nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Nổi bật như: 136 điểm sáng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, 135 điểm sáng dân vận chính quyền, hơn 180 mô hình cải cách hành chính tại công an cấp xã, duy trì 3.973 mô hình “dân vận khéo”, xây dựng và công nhận 4.460 mô hình mới trên các lĩnh vực trong toàn tỉnh.

Công an xã Tân An ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong, sau đại hội Đảng các cấp. Ảnh: CSCC

Ghi nhận từ kết quả các phong trào thi đua yêu nước, trong 5 năm qua, có nhiều tập thể, cá nhân đã nỗ lực phấn đấu, thi đua đạt được nhiều thành tích xuất sắc, được các cấp khen thưởng. Một số cá nhân, doanh nghiệp được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đây là những minh chứng rõ nét về sự gắn kết giữa phong trào thi đua yêu nước với việc nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và củng cố hệ thống chính trị. Nhiều cá nhân ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên phát triển kinh tế giỏi, đóng góp cho cộng đồng, trở thành điển hình tiên tiến tiêu biểu.

Hội liên hiệp phụ nữ Nghệ An tổ chức trao tặng Bằng khen cho các tập thể hội phụ nữ cơ sở có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025. Ảnh: Thanh Quỳnh

5 năm qua, các phong trào thi đua đã thực sự trở thành động lực chính thúc đẩy sự phát triển, tạo nên những thành tựu to lớn được kết tinh từ ý Đảng, lòng dân. Các phong trào thi đua yêu nước được phát động rộng khắp đã thực sự khơi dậy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo cùng ý chí, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, trở thành nền tảng, động lực to lớn để mỗi người dân Nghệ An tiếp tục thi đua giành nhiều thành tựu hơn nữa, góp phần xây dựng quê hương, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới của dân tộc.