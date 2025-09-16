Thời sự Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An - năm 2025

Chiều 16/9, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Họp báo về Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An - năm 2025.

Các đồng chí: Phạm Ngọc Cảnh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Mai Thương – Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì họp báo.

Tham dự họp báo có đại diện lãnh đạo các sở, ngành; đại diện lãnh đạo cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: PV



Với chủ đề: "Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua xây dựng Nghệ An phát triển nhanh và bền vững". Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An - năm 2025 là đợt sinh hoạt chính trị, dân chủ, sâu rộng, là nơi hội tụ của những điển hình người tốt, việc tốt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo khí thế thi đua sôi nổi trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội không chỉ là dịp biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những anh hùng, chiến sĩ thi đua xuất sắc trên mọi lĩnh vực mà còn là nơi đúc kết, rút kinh nghiệm từ thực tiễn các phong trào thi đua; đề ra phương hướng, nhiệm vụ mới nhằm đưa phong trào thi đua yêu nước lên một tầm cao mới, thiết thực hơn, hiệu quả hơn, gắn liền với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh và đất nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Mai Thương - Phó Giám đốc Sở Nội vụ báo công kế hoạch Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An. Ảnh: PV



Theo kế hoạch, Đại hội diễn ra từ ngày 25 đến ngày 26/9/2025.

Đại hội trù bị sẽ diễn ra chiều ngày 25/9/2025, Đại hội chính thức sẽ diễn ra trong sáng ngày 26/9/2025. Tối ngày 25/9/2025 tại Trung tâm Hội nghị Khách sạn Giao tế sẽ tổ chức Đêm giao lưu các điển hình tiên tiến và hoạt động biểu dương, khen thưởng. Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An sẽ truyền hình trực tiếp Đêm giao lưu và Đại hội phiên chính thức.

Ngoài 3 sự kiện chính trên còn có các hoạt động: Đoàn Đại biểu dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Các hoạt động phía ngoài Hội trường của Nhà Văn hóa lao động tỉnh gồm: Trưng bày hình ảnh về thành tựu kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025. Trưng bày Gian hàng các sản phẩm Ocop tiêu biểu của tỉnh Nghệ An. Về số lượng đại biểu dự kiến là 450 đại biểu bao gồm đại biểu khách mời cùng các đại biểu của tỉnh Nghệ An.

Tại phiên chính thức của Đại hội các đồng chí lãnh đạo tỉnh sẽ đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho nhân dân và cán bộ tỉnh Nghệ An. Tại đêm giao lưu các điển hình tiên tiến sẽ trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 10 tập thể và trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho một số cá nhân.

Để chuẩn bị cho công tác Đại hội UBND tỉnh đã thành lập 4 Tiểu ban giúp việc cho Ban Tổ chức Đại hội, gồm: Tiểu ban Nội dung và Đại biểu; Tiểu ban Tuyên truyền – Văn nghệ; Tiểu ban Hậu cần – Lễ tân và Tiểu ban An ninh trật tự.

Các Tiểu ban đã xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết cho các thành viên để chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao. Về công tác chuẩn bị, các cơ quan, đơn vị được phân công cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ để tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp.

Tại buổi Họp báo, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã trao đổi một số nội dung nhằm tăng cường công tác phối hợp để tuyên truyền hiệu quả trước, trong và sau Đại hội Thi đua yêu nước. Đồng thời, đề nghị Ban Tổ chức cung cấp đầu mối liên hệ trong quá trình tác nghiệp, tuyên truyền; cũng như thông tin đầy đủ thành tích, tham luận, các địa chỉ cụ thể của cá nhân, tập thể tiêu biểu để các cơ quan báo chí khai thác, làm nổi bật các gương điển hình tiên tiến,...

Quang cảnh cuộc họp báo. Ảnh: PV



Phát biểu tại họp báo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phạm Ngọc Cảnh nhấn mạnh: Để tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An - năm 2025, bên cạnh công tác chuẩn bị, yếu tố công tác tuyên truyền đóng một vai trò rất quan trọng, nhất là công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.

Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí cần tăng cường phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền kịp thời, chính xác và sinh động về mục đích, ý nghĩa của Đại hội Thi đua yêu nước.

Tập trung giới thiệu những tấm gương tiêu biểu, câu chuyện đẹp, mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhằm khơi dậy và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thi đua yêu nước trong toàn hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hăng hái thi đua, phấn đấu, quyết tâm lập nhiều thành tích mới.

Đối với các đơn vị liên quan chủ động phối hợp cung cấp các thông tin liên quan đến Đại hội để phục vụ công tác tuyên truyền kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả...