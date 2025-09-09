Xã hội Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn xã, phường Sáng 9/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn chuyên trách Ban Công tác Công đoàn và Công đoàn xã, phường.

Tham dự hội nghị có cán bộ chuyên trách Ban Công tác Công đoàn, cán bộ Công đoàn phường xã, cán bộ được phân công nhiệm vụ kế toán Công đoàn phường, xã.

Đây là hoạt động quan trọng nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng tổ chức và điều hành công tác công đoàn ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giai đoạn hiện nay.

Ông Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và ông Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khẳng định hội nghị tập huấn lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh sau khi sắp xếp bộ máy chính quyền hai cấp, tổ chức Công đoàn đã có nhiều thay đổi toàn diện. Theo đó, Công đoàn xã, phường là một mô hình hoàn toàn mới, lần đầu tiên được hình thành với nhiều điểm mới về chức năng, nhiệm vụ và nhân sự.

Người đứng đầu Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các giảng viên tham gia tập huấn lựa chọn nội dung trọng tâm, truyền đạt nghiêm túc, khoa học để cán bộ cơ sở dễ tiếp thu và áp dụng. Về phía các cán bộ được tập huấn, cần tập trung, tham gia sôi nổi, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chia sẻ những vấn đề từ thực tiễn.

Ông Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

“Hội nghị cũng là dịp để các đơn vị, các cấp Công đoàn gặp gỡ, trao đổi, tăng cường kết nối. Chúng ta sẽ thẳng thắn trao đổi, giải đáp kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để hoạt động công đoàn cơ sở ngày càng hiệu quả”, ông Kha Văn Tám nhấn mạnh.

Hội nghị tập huấn 4 nội dung quan trọng, gồm: Luật Công đoàn; Điều lệ Công đoàn, chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn xã phường, công tác thành lập công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên; Công tác tài chính Công đoàn; Chế độ, chính sách chăm lo hỗ trợ đoàn viên, triển khai hoạt động Tháng Công nhân, Tết Sum vầy, công tác thi đua khen thưởng, tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc.

Tập huấn Luật Công đoàn tại hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

Sau chương trình tập huấn, hội nghị đã dành thời gian trao đổi, giải đáp các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong hoạt động Công đoàn.

Việc tổ chức tập huấn lần này được kỳ vọng giúp đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở củng cố kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng vận động đoàn viên. Đồng thời, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.