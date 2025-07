Xã hội Công bố quyết định thành lập 23 Công đoàn xã, phường tại Nghệ An Hội nghị biểu dương cán bộ công đoàn tiêu biểu và công bố quyết định thành lập Công đoàn xã, phường không chỉ là dịp tri ân những đóng góp âm thầm vì người lao động, mà còn đánh dấu bước chuyển quan trọng của tổ chức công đoàn trong tiến trình đổi mới.



Sáng 28/7, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ công đoàn tiêu biểu có nhiều thành tích trong thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, đồng thời công bố Quyết định thành lập Công đoàn xã, phường.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

Tham dự chương trình có các đồng chí: Thái Thị An Chung – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, các đơn vị trực thuộc; đại diện các doanh nghiệp, cùng 50 cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu trên địa bàn.

Hội nghị là hoạt động thiết thực kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2025), nhằm tôn vinh đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở đã có nhiều đóng góp nổi bật trong công tác thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể – một công cụ quan trọng để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu khai mạc. Ảnh: Diệp Thanh

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An nhấn mạnh ý nghĩa của việc biểu dương cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 96 năm thành lập Công đoàn Việt Nam. Đồng chí khẳng định, hoạt động thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể là minh chứng rõ nét cho vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động của tổ chức công đoàn, nhất là trong bối cảnh đổi mới tổ chức bộ máy và hội nhập sâu rộng.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh ghi nhận những nỗ lực, bản lĩnh và tâm huyết của cán bộ công đoàn cơ sở - những “chiến sĩ” nơi tuyến đầu vì người lao động, góp phần dựng xây quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, là niềm tự hào, là hiện thân sinh động cho tinh thần của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong thời đại mới. Hội nghị là dịp vinh danh 50 cán bộ công đoàn tiêu biểu, đồng thời lan tỏa các bản thỏa ước lao động tập thể có chất lượng, nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Một số thỏa ước lao động tập thể chất lượng được triển lãm bên lề hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

Chia sẻ về quyết định thành lập 23 Công đoàn xã, phường - đồng chí Kha Văn Tám khẳng định sự kiện đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của tổ chức công đoàn tỉnh trong sắp xếp tổ chức theo mô hình mới. Đồng chí kỳ vọng từ những tấm gương cụ thể, công đoàn các cấp sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, doanh nghiệp phát triển, người lao động gắn bó lâu dài.

Hội nghị đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho một số cán bộ công đoàn và lãnh đạo sở, ngành tỉnh Nghệ An vì đã có đóng góp quan trọng cho phong trào công nhân, viên chức, lao động tỉnh nhà.

Đồng chí Kha Văn Tám trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các cá nhân. Ảnh: Diệp Thanh

Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các cá nhân. Ảnh: Diệp Thanh

Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã trao tặng Bằng khen cho 50 cán bộ công đoàn tiêu biểu có thành tích nổi bật trong công tác đại diện, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp - trong đó có nhiều doanh nghiệp FDI và đơn vị đã chủ động phòng ngừa hiệu quả các nguy cơ đình công, tranh chấp lao động.

Hội nghị đã lắng nghe tham luận từ đại diện một số công đoàn cơ sở như Công ty TNHH Sangwoo, Công ty TNHH Kyungshin, Công ty TNHH Haivina Kim Liên... trong việc thương lượng, ký kết và triển khai thỏa ước lao động tập thể, mang lại quyền lợi cao hơn cho người lao động so với quy định pháp luật.

Cán bộ công đoàn cơ sở trình bày tham luận chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thỏa ước lao động tập thể. Ảnh: Diệp Thanh

Tặng Bằng khen cho cán bộ công đoàn tiêu biểu có thành tích nổi bật trong công tác đại diện, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp. Ảnh: Diệp Thanh

Hội nghị đã công bố Quyết định thành lập Công đoàn xã, phường. Đây là bước đi quan trọng trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức công đoàn theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo đó, sau khi kết thúc hoạt động của 20 Liên đoàn Lao động cấp huyện, 4 Công đoàn ngành và các công đoàn cơ sở thuộc cơ quan hưởng 100% ngân sách, 23 Công đoàn xã, phường chính thức được thành lập, góp phần kiện toàn hệ thống tổ chức công đoàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả, bám sát cơ sở.

Trao Quyết định thành lập, Quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và chức danh Công đoàn xã, phường. Ảnh: Diệp Thanh

Chủ tịch các công đoàn xã, phường đã nhận Quyết định thành lập, Quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và chức danh Công đoàn xã, phường. Đồng chí Kha Văn Tám cũng đã giao nhiệm vụ, đồng thời động viên các đơn vị mới sớm ổn định tổ chức và triển khai hiệu quả các hoạt động.