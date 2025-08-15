Thời sự Phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo Với lợi thế đặc biệt là Đảng bộ cấp trên trực tiếp của các tổ chức Đảng, đảng viên giữ trọng trách quan trọng của tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung đề nghị Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở đảng; phát huy tính năng động, sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân.

Sáng 15/8, Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy dự và có bài phát biểu chỉ đạo. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An trân trọng trích đăng bài phát biểu chỉ đạo:

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025, là giai đoạn chúng ta triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh đầy khó khăn, thách thức; đại dịch Covid-19, thiên tai gây hậu quả nặng nề chưa từng có; với độ mở lớn, kinh tế của đất nước và tỉnh ta chịu ảnh hưởng trực tiếp của diễn biến chính trị, kinh tế, thương mại toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An đã phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, phấn đấu, khắc phục khó khăn và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện với nhiều điểm sáng nổi bật. Trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp rất quan trọng của các tổ chức, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh.

Tôi đồng tình cao về nội dung Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ trình tại Đại hội. Mặc dù mới được thành lập (tháng 2/2025), song Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh đã có nhiều nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đảng của các cấp ủy trực thuộc, với một số kết quả nổi bật sau:

Thứ nhất là: Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của cơ quan Đảng ủy và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Trong đó, có việc sắp xếp lại tổ chức Đảng trong các Đảng ủy: Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; trong cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh.

Thứ hai là: Đảng uỷ đã lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác tham mưu cho tỉnh, Trung ương ban hành nhiều chủ trương, chính sách mang tầm chiến lược về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An trong giai đoạn mới.

Cơ quan Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã lãnh đạo thực hiện tốt vai trò tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đảm bảo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tiên phong trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phát huy giá trị dân chủ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới và xây dựng tỉnh nhà phát triển.

Các cơ quan tư pháp đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác truy tố, xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc kịp thời góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, đảm bảo công bằng, công lý, trật tự kỷ cương xã hội trên địa bàn.

Thứ ba là: Đảng uỷ đã chủ động tham mưu, quán triệt và triển khai cụ thể hóa các nghị quyết lớn của Bộ Chính trị, trong đó có 4 Nghị quyết trụ cột: Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Thứ tư là: Việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII), Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động, kịp thời với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả góp phần từng bước ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên đã tạo được sự lan tỏa và chuyển biến tích cực trong toàn Đảng bộ; trách nhiệm nêu gương, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được phát huy.

Những kết quả đạt được đã thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm cao, đoàn kết, thống nhất của các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tôi ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Tôi đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, cầu thị của Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh trong việc thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm trình Đại hội. Đề nghị Đại hội tiếp tục phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thảo luận, phân tích rõ hơn những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; nhất là nguyên nhân chủ quan.

Trên cơ sở đó, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp sát thực tiễn, có tính khả thi cao để khắc phục triệt để những hạn chế, tạo bước chuyển rõ nét, nhanh hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn trong nhiệm kỳ mới.

Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh gồm các đảng bộ cơ sở trong các cơ quan Đảng, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan Tư pháp. Đảng bộ giữ vai trò then chốt trong việc tham mưu, định hướng và triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Vì vậy, hiệu quả hoạt động của Đảng bộ Các cơ quan tỉnh sẽ quyết định chất lượng điều hành của chính quyền hai cấp trong toàn tỉnh.

Bước vào giai đoạn mới, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh là rất lớn, nhất là mục tiêu “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên, góp phần xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước”, đòi hỏi phải có sự nỗ lực, quyết tâm cao, phát huy sức mạnh tổng hợp và khả năng trí tuệ của mỗi cán bộ, đảng viên, để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

Quá trình chuẩn bị đại hội, cá nhân tôi và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có ý kiến vào các nội dung trình đại hội hôm nay, nhất là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ tới. Ban Thường vụ Đảng ủy đã nghiêm túc tiếp thu, hoàn thiện dự thảo văn kiện.

Tại đại hội hôm nay, tôi xin nhấn mạnh thêm một số nội dung quan trọng để Đại hội nghiên cứu, thảo luận, quyết định.

Thứ nhất: Với vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của mình, Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh cần chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở đảng. Mỗi tổ chức cơ sở đảng cần làm thật tốt nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, đặc biệt là công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác tự kiểm tra, giám sát, tạo chuyển biến thực chất, toàn diện trong từng tổ chức cơ sở đảng và cả Đảng bộ.

Đảng bộ cần đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII), Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với quyết tâm chính trị cao, kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, quyết tâm đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhân rộng các điển hình, để việc học tập và làm theo Bác lan tỏa đến đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tiếp tục thực hiện nghiêm, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thứ hai: Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh cần lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo theo hướng tinh, gọn, linh hoạt, phối hợp đồng bộ giữa các cấp, ngành, gắn với thực tiễn từng lĩnh vực, địa bàn. Nâng cao năng lực nghiên cứu, tham mưu kịp thời cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở đảng, nhất là lãnh đạo 130 đảng bộ cấp xã, phường một cách sâu sát, hiệu quả. Lãnh đạo việc phân cấp, phân quyền rõ ràng, đi đôi với kiểm tra, giám sát chặt chẽ, nhằm phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xem đây là một khâu đột phá quan trọng của Đảng bộ trong nhiệm kỳ này.

Đó là những nhiệm vụ cụ thể, cấp thiết như: nghiên cứu, tham mưu, từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động, phối hợp công tác của các cấp, ngành; của hệ thống cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, nhất là cấp xã, phường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao; Công tác lãnh đạo, kiểm tra, đánh giá các tổ chức đảng và đảng viên một cách khoa học, thực chất, đúng quy định của Đảng.

Đó là việc tham mưu rà soát, bổ sung, ban hành quy chế, cơ chế phối hợp trong hoạt động kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trong tổ chức thực hiện, nhất là việc xử lý trách nhiệm chính trị, quản lý nhà nước và xử lý theo quy định pháp luật.

Đó còn là việc nâng cao vai trò, hiệu quả của HĐND, Uỷ ban MTTQ, các đoàn thể và báo chí trong công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội đối với hoạt động của chính quyền các cấp, đáp ứng yêu cầu về quản lý nhà nước trên địa bàn; góp phần quan trọng trong việc xây dựng hệ thống chính trị và chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả, minh bạch, gần dân, đáp ứng kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Thứ ba: Nghiên cứu, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, gắn với đổi mới cách thức hoạt động, nội dung sinh hoạt của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc theo Chỉ thị số 50 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu gắn với thực hiện nêu gương để lan tỏa, dẫn dắt quần chúng noi theo.

Nêu gương phải trở thành phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh, với phương châm: Cấp ủy viên nêu gương cho đảng viên, đảng viên nêu gương cho quần chúng; cán bộ, đảng viên cấp trên nêu gương cho cán bộ, đảng viên cấp dưới, thủ trưởng cơ quan, đơn vị nêu gương cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, lan tỏa trong toàn Đảng bộ và trong đời sống hàng ngày với Nhân dân.

Chú trọng gắn kết có hiệu quả giữa công tác xây dựng Đảng - xây dựng tổ chức bộ máy và chất lượng công tác chuyên môn. Tiếp tục nghiên cứu chỉ đạo việc xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội tỉnh theo yêu cầu, nhiệm vụ của giai đoạn phát triển mới.

Một trong những giải pháp quan trọng để đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đổi mới cách thức hoạt động, nội dung sinh hoạt của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc hiện nay là cần tiên phong trong chuyển đổi số và cải cách hành chính hiệu quả trong Đảng. Đây là đòi hỏi tất yếu trong công tác xây dựng Đảng thời kỳ mới.

Đảng bộ cần tập trung triển khai hiệu quả công tác chuyển đổi số theo Quyết định số 204 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hạ tầng số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; Ứng dụng đồng bộ các nền tảng số dùng chung, bảo đảm kết nối liên thông, đồng bộ, an toàn dữ liệu từ tỉnh đến cơ sở. Nâng cao tiến độ, chất lượng tham mưu và giảm tối đa việc yêu cầu cơ sở báo cáo các số liệu, nội dung công việc thường ngày không cần thiết. Phổ cập, trang bị kỹ năng số cần thiết, kỹ năng sử dụng trợ lý ảo, trí tuệ nhân tạo (AI); tạo chuyển biến rõ nét trong phương thức làm việc chuyên nghiệp, khoa học, hiệu quả của cán bộ, đảng viên.

Thứ tư: Phát huy tính năng động, sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân. Bối cảnh mới của chính quyền địa phương hai cấp đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên trong Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh cần nâng cao năng lực nghiên cứu, tham mưu, chỉ đạo nhanh, hiệu quả.

Muốn vậy, cùng với việc nắm vững các Nghị quyết, chủ trương, kế hoạch, chính sách của Trung ương và của tỉnh, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ trong các cơ quan đảng tỉnh cần sâu sát thực tiễn cơ sở, nắm bắt phát hiện trúng vấn đề trong tham mưu, chỉ đạo.

Nền tảng để thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ trên đó là khát vọng, ý chí, trí tuệ, sự tận tụy trách nhiệm và cả sự chính trực, tình yêu thương nhân dân, chia sẻ, thấu hiểu, đồng cảm sâu sắc; kịp thời có những hành động thiết thực, hiệu quả giúp nhân dân vượt qua khó khăn mất mát, kể cả khi người dân không may mắc phải những lỗi lầm đáng tiếc do thiếu hiểu biết.

Để tạo môi trường cho sự phát huy, lan tỏa các giá trị cốt lõi về chính trị, tư tưởng và đạo đức nói trên, Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh cần chủ động tham mưu kịp thời các cơ chế, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, sử dụng cán bộ lãnh đạo, chuyên gia, chuyên viên giỏi trong các đơn vị thuộc đảng bộ và trong phạm vi toàn tỉnh; đồng thời có cơ chế hữu hiệu sàng lọc, đưa ra khỏi vị trí công tác đối với những người không đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; xem đây là một nhiệm vụ quan trọng, có tính chất quyết định về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Thứ năm: Với lợi thế đặc biệt là Đảng bộ cấp trên trực tiếp của các tổ chức Đảng, đảng viên giữ trọng trách quan trọng của tỉnh, tôi đề nghị Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh trong công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, từng bước hoàn thiện các cơ chế, chính sách phù hợp và tạo động lực cho sự phát triển của quê hương, đất nước; tiếp tục nghiên cứu, đóng góp những ý kiến xác đáng vào các văn kiện của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng.

Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ lớn của nhiệm kỳ mới, tôi đề nghị ngay sau Đại hội, Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh cần khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch, đề án thiết thực, sát với thực tiễn; lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, có tính dẫn dắt, lan toả để tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, tôi tin tưởng Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh sẽ phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững, trở thành tỉnh khá của cả nước.

Cuối cùng, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc. Chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công tốt đẹp.

