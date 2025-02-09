Thời sự Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An thử nghiệm ứng dụng hiển thị đa ngôn ngữ Với việc thử nghiệm tính năng hiển thị đa ngôn ngữ trên Báo Nghệ An điện tử, Báo và Phát Thanh, Truyền hình Nghệ An mong muốn đưa thông tin nhanh, chính xác, chính thống về Nghệ An tới độc giả trong và ngoài nước, phục vụ thông tin đối ngoại, góp phần đưa hình ảnh đất nước, con người Nghệ An vươn ra thế giới.

Ứng dụng chính thức được thử nghiệm từ ngày 2/9/2025, như là tấm lòng của Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Ban đầu, ứng dụng được thử nghiệm với 4 ngôn ngữ gồm:

Tiếng Anh

Tiếng Pháp

Tiếng Nga

Tiếng Trung

Công nghệ dịch thuật sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp chuyển đổi nội dung trên Báo Nghệ An điện tử (Baonghean.vn) sang các ngôn ngữ khác một cách nhanh chóng, tự nhiên và tiện lợi.

Độc giả có thể dễ dàng chuyển đổi ngôn ngữ hiển thị trên báo Nghệ An bằng cách:

Độc giả có thể lựa chọn 4 ngôn ngữ hiển thị khi vào Baonghean.vn

Truy cập trang web: baonghean.vn Tại góc trên cùng bên phải của giao diện (cả trên máy tính và thiết bị di động), chọn "Ngôn ngữ" hiển thị gồm: English, Français, Русский, 中文. Ngay sau khi chọn, toàn bộ nội dung trang sẽ được tự động dịch sang ngôn ngữ tương ứng.

Giao diện Tiếng Việt

Giao diện Tiếng Anh

Giao diện Tiếng Pháp

Giao diện Tiếng Nga

Giao diện Tiếng Trung

Người dùng có thể chuyển đổi qua lại giữa các ngôn ngữ bất cứ lúc nào mà không cần tải lại trang.

Việc triển khai tính năng dịch tự động là bước tiến trong ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao chất lượng Báo Nghệ An, góp phần giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Nghệ An với độc giả trong và ngoài nước.