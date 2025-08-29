Xã hội Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An tuyên dương con em cán bộ, phóng viên, nhân viên trúng tuyển đại học 22 học sinh là con cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An trúng tuyển đại học đã được trao thưởng trước thềm năm học mới.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Diệp Thanh

Chiều 29/8, cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An tổ chức buổi gặp mặt, trao thưởng cho con của cán bộ, phóng viên, nhân viên vừa trúng tuyển vào các trường đại học năm học 2025-2026.

Buổi gặp mặt có sự tham dự của đồng chí Trần Minh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập; các đồng chí Phó Tổng Biên tập, đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên, cùng đông đảo cán bộ, phóng viên và các em học sinh được tuyên dương.

Đồng chí Trần Minh Ngọc - Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An chúc mừng, chia sẻ và dặn dò các em học sinh tại buổi gặp mặt. Ảnh: Diệp Thanh

Đại diện cho các học sinh nhận thưởng, em Hà Thảo Nguyên - con bố Hà Nguyên Sơn (Phòng Chính trị - Xây dựng Đảng) bày tỏ biết ơn trước sự quan tâm, động viên của cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An đối với thể hệ trẻ. Ảnh: Diệp Thanh

Đây là hoạt động nhằm khích lệ, động viên tinh thần hiếu học của con em trong đơn vị. Năm nay, toàn cơ quan có 22 em trúng tuyển đại học, trong đó 4 em đã chính thức nhập học. Nhiều em đã ghi danh vào các trường đại học hàng đầu cả nước như Bách khoa Hà Nội, Ngoại thương, Kinh tế Quốc dân. Đáng chú ý, có 3 em xuất sắc giành được cơ hội du học tại Mỹ, Ý và Trung Quốc.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo cơ quan đã trực tiếp trao phần thưởng và gửi lời chúc mừng đến các em. Thay mặt Đảng ủy, Ban Biên tập, đồng chí Trần Minh Ngọc - Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An khẳng định, thành tích hôm nay là kết quả của sự nỗ lực, kiên trì học tập của các em, đồng thời cũng là niềm tự hào và động lực cho tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên cơ quan.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân tình, ấm cúng. Ảnh: Diệp Thanh

Lãnh đạo cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An trao quà cho các em học sinh. Ảnh: Diệp Thanh

Đồng chí Trần Minh Ngọc bày tỏ kỳ vọng, những thành công bước đầu sẽ là nền tảng để các em tiếp tục nỗ lực trên hành trình học tập phía trước. Không chỉ trở thành những sinh viên giỏi về tri thức, các em còn cần trang bị cho mình kỹ năng, bản lĩnh để tự lập, hội nhập và đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Đồng chí cũng nhấn mạnh, dù đi xa đến đâu, mỗi thành công của các em đều bắt nguồn từ truyền thống hiếu học, giàu tình nghĩa của quê hương xứ Nghệ – nơi luôn dõi theo, tự hào và kỳ vọng ở thế hệ trẻ.

Đại diện các em học sinh trúng tuyển đại học năm nay đã phát biểu, bày tỏ sự biết ơn tới gia đình, nhà trường và cơ quan nơi bố mẹ công tác. Đồng thời hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu trở thành những công dân trẻ trong kỷ nguyên số, xứng đáng với tin yêu, kỳ vọng của mọi người.

Hoạt động gặp mặt chúc mừng các tân sinh viên được cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An tổ chức thường niên vào dịp đầu năm học mới. Ảnh: Diệp Thanh

Buổi gặp mặt không chỉ là lời chúc mừng các em trúng tuyển đại học, mà còn là dịp truyền thêm động lực, kết nối và tiếp sức cho thế hệ tương lai trước chặng đường mới. Ảnh: Diệp Thanh

Không khí ấm cúng, thân tình của buổi lễ đã góp phần gắn kết tình đồng nghiệp trong cơ quan, đồng thời khích lệ tinh thần hiếu học, trách nhiệm gia đình – công việc của mỗi cán bộ, phóng viên, nhân viên.