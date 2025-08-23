Giáo dục Những ngành học có điểm chuẩn trên 29, đạt 9,6 điểm/môn vẫn 'trượt vỏ chuối' Rất nhiều ngành học ở các trường có điểm chuẩn năm 2025 cao chót vót, thí sinh muốn trúng tuyển phải đạt điểm tuyệt đối hoặc gần như tuyệt đối. Thậm chí, có ngành đạt 9,6 điểm/môn vẫn bị trượt.

Loạt ngành học 9,6 điểm/môn vẫn trượt

Tới thời điểm này, các trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn năm 2025. Trong mùa tuyển sinh năm nay tiếp tục ghi nhận những ngành học ở nhiều trường có điểm chuẩn cao chót vót. Thí sinh muốn trúng tuyển phải đạt điểm tuyệt đối hoặc gần như tuyệt đối. Nếu chỉ đạt 9,6 điểm/môn mà không có điểm ưu tiên thì vẫn bị loại. Thậm chí một số ngành đã lấy tới điểm tuyệt đối, có nghĩa phải đạt 10 điểm/môn thi (nếu không có điểm khuyến khích).

Ở phía Nam, Trường Đại học Công nghệ thông tin có điểm chuẩn ở phương thức xét học bạ 149 trường THPT trên cả nước, tất cả 14 ngành từ 27,47 – 29,91 điểm. Trong đó, ngành có điểm chuẩn thấp nhất 27,47, có nghĩa thí sinh đạt 9 điểm/môn cũng không đỗ ngành nào. Còn ngành Trí tuệ nhân tạo có điểm chuẩn cao nhất là 29,91, tức là thí sinh phải đạt 9,97 điểm/môn mới trúng tuyển.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp 2025. Ảnh: Nguyễn Huế

Ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp, ngành Trí tuệ nhân tạo tiếp tục có điểm chuẩn cao nhất với 29,6, có nghĩa nếu thí sinh không có điểm ưu tiên, mỗi môn bắt buộc phải có 9,86 điểm mới có hy vọng trúng tuyển.

Tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM ở phương thức xét tuyển bằng kết quả học tập kết hợp một số điều kiện thành tích, ngành Truyền thông đa phương tiện có điểm chuẩn 29,35, ngành Quan hệ quốc tế có điểm chuẩn 29,03, Báo chí là 29.

Đặc biệt, ngành Khoa học máy tính chương trình tiên tiến ở Trường Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM xét từ điểm thi tốt nghiệp với điểm chuẩn các khối A00 là 29,92; A01, B00 là 29,81; D07 là 29,56. Ngành Trí tuệ nhân tạo có điểm chuẩn khối A00 là 29,39; khối A01 và B00 là 29,1; khối D07 là 28,85. Có nghĩa thí sinh phải đạt tới 9,97 điểm/môn mới có thể trúng tuyển.

Trong khi đó, nếu xét tuyển điểm học bạ của 149 trường chuyên và năng khiếu, điểm chuẩn ngành Khoa học máy tính khối A00 là 29,98; Khối A01, B00, D07 là 29,96. Thí sinh muốn trúng tuyển phải đạt điểm tuyệt đối. Ở phương thức này nhiều ngành cũng có điểm chuẩn trên 29 như Nhóm ngành khoa học dữ liệu, Nhóm ngành máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Thiết kế vi mạch…

Ở phía Bắc, điểm chuẩn ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (chương trình tiên tiến) của Đại học Bách khoa Hà Nội có điểm chuẩn 29,39; Chương trình Khoa học máy tính (IT1) có điểm chuẩn là 29,19 xét theo điểm thi tốt nghiệp.

Còn ngành Tâm lý học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội có điểm chuẩn là 29.

Đạt điểm tuyệt đối mới trở thành cô giáo, bác sĩ

Ở Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội), hai ngành Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung có điểm chuẩn là 30 điểm.

Hai ngành Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung Quốc của Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) năm nay cùng lấy điểm chuẩn 30/30. Điều đó có nghĩa để trúng tuyển thí sinh phải đạt 10 điểm/môn (nếu không có điểm cộng ưu tiên).

Nhiều ngành sư phạm khác cũng có điểm chuẩn rất cao. Cụ thể như ngành Sư phạm Tiếng Anh của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM có điểm chuẩn 29,57.

Trong khi đó, ở Trường Đại học Sư phạm TPHCM, điểm chuẩn ngành Sư phạm Hóa là 29,38 cho tổ hợp A00; còn điểm chuẩn của ngành Sư phạm Ngữ văn là 29,07 cho tổ hợp C00.

Đặc biệt, ở khối các trường quân đội, ngành Y khoa ở Học viện Quân y đối với thí sinh nữ miền Bắc có điểm chuẩn 30, đối với thí sinh nữ miền Nam có điểm chuẩn 29.

Ở Học viện Khoa học Quân sự, ngành Quan hệ quốc tế đối với nữ có điểm chuẩn là 30, ngành Ngôn ngữ Nga đối với nữ có điểm chuẩn là 29,17. Ở Học viện Kỹ thuật Quân sự, thí sinh nữ miền Nam có điểm chuẩn 29,25...