Xây dựng Đảng Đại học Vinh khẳng định vị thế, hướng tới đại học vùng tầm cỡ quốc tế Sáng 28/8, Đảng bộ Trường Đại học Vinh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXXIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các trường đại học trên địa bàn. Đại hội có sự tham gia của 237 đại biểu đại diện cho hơn 2.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Các đại biểu dự Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Quốc Khánh

Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt

Từ tầm nhìn chiến lược và khát vọng vươn xa, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Trường Đại học Vinh đã có những quyết sách phù hợp và tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các đột phá phát triển đã được xác định, bao gồm:

Thứ nhất, ưu tiên đầu tư các nguồn lực phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á.

Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: Quốc Khánh

Thứ hai, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Thứ ba, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, nhất là công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin trong công tác quản lý, hoạt động dạy học và nghiên cứu khoa học.

Nhìn lại chặng đường 5 năm, có thể thấy rõ những con số biết nói làm nên dấu ấn nhiệm kỳ: Trong tổng số 32 chỉ tiêu được Đại hội lần thứ XXXII đề ra, có tới 23 chỉ tiêu đạt và vượt. Những kết quả ấy là kết tinh của trí tuệ, sự nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị nhà trường dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Hội đồng trường, sự quản lý, điều hành của Ban Giám hiệu.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Vinh thông qua Báo cáo chính trị tại Đại hội. Ảnh: Quốc Khánh

Công tác tuyển sinh, mở ngành và quản lý đào tạo ngày càng đi vào thực chất. Đến nay, trường đã có 19 ngành đào tạo tiến sĩ, 39 ngành đào tạo thạc sĩ và 62 ngành đào tạo trình độ đại học nằm trong 20 lĩnh vực đào tạo trên tổng số 24 lĩnh vực đào tạo thuộc Danh mục thống kê ngành đào tạo. Hệ thống các bậc học từ mầm non, phổ thông thực hành đến đại học và sau đại học phát triển mạnh mẽ, với quy mô hơn 22.000 sinh viên chính quy, trên 7.000 học viên vừa học, vừa làm và từ xa, hơn 3.500 học sinh phổ thông.

Hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế có hiệu quả và chất lượng, trong nhiệm kỳ, đã tổ chức thành công 64 hội nghị, hội thảo khoa học; triển khai 206 đề tài, dự án khoa học và công nghệ các cấp; công bố 1.017 bài báo trên các tạp chí khoa học có uy tín, thuộc Danh mục Web of Science/Scopus.

Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Huy Bằng - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Quốc Khánh

Đảng bộ nhà trường cũng đã chỉ đạo mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế với hơn 40 biên bản ghi nhớ được ký kết với các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức quốc tế; 14 dự án hợp tác được triển khai, trong đó, có các dự án trọng điểm do Liên minh châu Âu, Hàn Quốc tài trợ… tạo cơ hội học tập, nghiên cứu trong môi trường quốc tế, giúp nâng cao năng lực và mở rộng tầm nhìn toàn cầu cho cán bộ, sinh viên.

Bên cạnh đó, xác định, người học là trung tâm của mọi hoạt động, Trường Đại học Vinh không ngừng nỗ lực để tạo dựng môi trường giáo dục, học tập, rèn luyện toàn diện, nhân văn. Cơ sở vật chất của nhà trường ngày càng khang trang, hiện đại. Đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đảng viên và người học được đảm bảo và nâng cao.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Cúc - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. Ảnh: Quốc Khánh

Một dấu ấn đậm nét nữa của nhiệm kỳ 2020 - 2025 là Đảng bộ nhà trường đã chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện Đề án chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh - mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực, có quyền tự chủ cao và hướng đến chuẩn mực khu vực, quốc tế, cùng với nhiều đề án, dự án quan trọng khác cho thấy tầm nhìn chiến lược và khát vọng vươn xa của nhà trường.

Với vai trò hạt nhân chính trị, Đảng bộ nhà trường cũng đã thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ kết nạp trên 1.000 đảng viên mới.

Đại biểu phát biểu tham luận tại Đại hội. Ảnh: Quốc Khánh

Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 tạo tiền đề quan trọng để chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, từng bước hiện thực hóa mục tiêu: "Phát triển Trường Đại học Vinh trở thành trung tâm đào tạo uy tín trong khu vực và thế giới, xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030, hướng đến tốp 1.000 đại học hàng đầu thế giới vào năm 2045".

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: Quốc Khánh

Với phương châm hành động: Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Đột phá- Phát triển, Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) là dấu mốc chiến lược, là sự tiếp nối cho hành trình mới: Định hướng phát triển Trường Đại học Vinh thành đại học vùng, từng bước vươn ra khu vực và thế giới.

Phát triển Trường Đại học Vinh thành đại học vùng

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Trọng Hoàng biểu dương những nỗ lực, cố gắng mà Đảng bộ Trường Đại học Vinh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt.

Nhiều đề án, dự án quan trọng được triển khai cho thấy tầm nhìn chiến lược và khát vọng vươn xa của trường; chất lượng đào tạo ngày càng được nâng lên, vị thế, uy tín của nhà trường ngày càng được khẳng định.

Công tác xây dựng Đảng được chăm lo, Đảng bộ trường liên tiếp hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới, đây cũng là thời điểm Đảng bộ Trường Đại học Vinh có số lượng đảng viên nhiều nhất trong lịch sử với hơn 2.000 đảng viên.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Quốc Khánh

Nhằm tiếp tục khẳng định vị trí và vai trò của Trường Đại học Vinh trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Trọng Hoàng nhấn mạnh một số vấn đề để Ban Chấp hành Đảng bộ nhà trường khóa mới lưu tâm, đề ra giải pháp để tập trung thực hiện:

Thứ nhất, tiếp tục tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Trong đó, tập trung nâng cao bản lĩnh, năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, bảo đảm Đảng ủy và các cấp ủy Đảng giữ được vai trò định hướng, trung tâm mọi quyết sách quan trọng trong các hoạt động của trường.

Thường xuyên nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, học viên, sinh viên; phát hiện và xử lý kip thời những bất thường, khúc mắc, tạo sự thống nhất về nhận thức và đạt được sự đồng thuận cao nhất. Đồng thời, thường xuyên chú trọng thực hiện quy định nêu gương, nhất là người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Toàn cảnh Đại hội hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Quốc Khánh

Thứ hai, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tổ chức và cán bộ. Trong đó, tập trung xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy trình công tác rõ ràng, minh bạch, bảo đảm nguyên tắc nhưng phải linh hoạt, dễ thực hiện; tiến tới chuẩn hóa các khâu trong công tác cán bộ từ quy định chung, nhất là phân cấp quản lý cán bộ đến các quy định về việc làm, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, bổ nhiệm gắn với thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác chính sách cán bộ; bảo đảm minh bạch trong tổ chức thực hiện.

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Quốc Khánh

Thứ ba, trong Văn kiện Đại hội của Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Trường Đại học Vinh đã bám sát và tiếp tục cụ thể hóa các định hướng, mục tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và quy hoạch tỉnh Nghệ An. Đề nghị Đảng bộ trường tiếp tục cập nhật, bổ sung cụ thể hóa định hướng phát triển theo Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Từ đó, hiện thực hóa mục tiêu: Xây dựng và phát triển Trường Đại học Vinh trở thành Đại học Vinh, trung tâm đào tạo uy tín của khu vực và thế giới; đồng thời là trung tâm nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp của quốc gia và của vùng.

Thứ tư, để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, hiện thực hóa các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Trọng Hoàng đề nghị Trường Đại học Vinh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, hiện thực hóa các chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của tỉnh và các địa phương liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng, tham gia vào các hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tham gia tích cực, thiết thực vào quá trình phát triển trên các lĩnh vực của tỉnh Nghệ An.