Giáo dục Trường Đại học Vinh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2025 Thực hiện Kế hoạch số 98/KH-ĐHV ngày 22/8/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc tuyển dụng viên chức năm 2025, Trường Đại học Vinh thông báo tuyển dụng viên chức như sau:

1. Vị trí việc làm, số lượng cần tuyển

a) Vị trí việc làm cần tuyển dụng: Giảng viên (hạng III) - Mã số: V.07.01.03.

b) Số lượng người làm việc cần tuyển dụng: 37 người, trong đó có 07 vị trí giảng viên tuyển dụng theo chính sách thu hút.

c) Chế độ, chính sách đối với giảng viên tuyển dụng theo chính sách thu hút như sau:

- Khi về công tác tại trường, nhà trường chi trả kinh phí thu hút đối với phó giáo sư: 150 triệu đồng/1 người; tiến sĩ: 100 triệu đồng/1 người;

- Được ưu tiên bố trí sử dụng 01 phòng ở (nếu có nhu cầu) trong khu vực ký túc xá, nhà ở của nhà trường;

- Được hỗ trợ kinh phí sử dụng internet, mua sắm văn phòng phẩm và tài liệu chuyên môn, kinh phí đi lại khoán định mức hàng tháng đối với phó giáo sư là 4 triệu đồng/tháng, đối với tiến sĩ là 2 triệu đồng/tháng;

- Được cấp 01 máy tính xách tay để làm việc (có thể được quy đổi thành tiền với mức 20.000.000 đồng);

- Được hưởng các chế độ đãi ngộ thường xuyên khác theo chính sách thu hút theo quy định của nhà trường.

d) Nội dung chi tiết các vị trí cần tuyển có tại bảng chỉ tiêu tuyển dụng (có phụ lục kèm theo).

e) Vị trí việc làm được đăng ký 02 nguyện vọng: Không có.

Trường Đại học Vinh. Ảnh: HN

2. Hình thức, nội dung tuyển dụng

Nhà trường tổ chức tuyển dụng với hình thức xét tuyển hoặc tiếp nhận vào viên chức. Nội dung và hình thức được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và người lao động của Trường Đại học Vinh, cụ thể:

a) Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng như sau:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Trường hợp vị trí việc làm yêu cầu trình độ ngoại ngữ trong tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng và theo bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm thì nhà trường thông báo cụ thể yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ. Nếu có một trong các văn bằng, chứng chỉ quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP thì được sử dụng thay thế. Nếu không có văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp thì Hội đồng xét tuyển tổ chức sát hạch để đánh giá năng lực ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng.

Hội đồng tuyển dụng kiểm tra việc đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ theo thông tin người dự tuyển kê khai tại Phiếu đăng ký dự tuyển. Sau khi trúng tuyển, người trúng tuyển nộp bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP.

- Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

+ Hình thức: Thực hành, vấn đáp.

+ Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

+ Thời gian: 50 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị, không tính vào thời gian thi).

+ Thang điểm: 100 điểm.

+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2.

b) Tiếp nhận vào viên chức: Thực hiện theo Điều 13, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Nghị định 85/2023/NĐ-CP) và Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và người lao động của Trường Đại học Vinh.

Lễ công bố Quyết định đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục chương trình đào tạo trình độ đại học. Ảnh tư liệu: Hoàng Nam

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

3.1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung

a) Người đăng ký dự tuyển phải đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 5, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và thực tiễn yêu cầu của Trường Đại học Vinh, cụ thể như sau:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, thành phần xã hội được tham gia dự tuyển:

- Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;

- Có phẩm chất đạo đức tốt;

- Từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;

- Có sức khỏe tốt;

- Có hồ sơ dự tuyển rõ ràng.

b) Người đăng ký dự tuyển phải cam kết trong Phiếu đăng ký dự tuyển về điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành đã được thông báo công khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các bản sao văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ liên quan khác khi nộp trong hồ sơ đăng ký dự tuyển.

c) Những đối tượng không được đăng ký dự tuyển:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

- Đang bị xử lý kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên ở các đơn vị khác.

3.2. Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể đăng ký dự tuyển vị trí giảng viên

a) Tốt nghiệp đại học chính quy đúng ngành hoặc ngành phù hợp của ngành cần tuyển từ loại khá/giỏi trở lên.

b) Có bằng thạc sĩ trở lên đúng ngành hoặc ngành phù hợp của ngành cần tuyển (ưu tiên người có bằng thạc sĩ đúng ngành cần tuyển).

c) Có khả năng sử dụng ngoại ngữ (Tiếng Anh) từ trình độ B2 trở lên (chứng chỉ Tiếng Anh VSTEP hoặc chứng chỉ quốc tế về tiếng Anh có mức điểm quy đổi tương đương theo quy định). Nếu có một trong các văn bằng, chứng chỉ quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP thì được sử dụng thay thế. Nếu không có văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp thì Hội đồng xét tuyển tổ chức sát hạch để đánh giá năng lực ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng.

d) Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên.

e) Có năng lực sư phạm và khả năng nghiên cứu khoa học.

g) Có đủ sức khoẻ đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm.

h) Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn riêng của từng vị trí việc làm cần tuyển (Chi tiết có tại bảng chỉ tiêu tuyển dụng kèm theo).

3.3. Các trường hợp được xem xét tiếp nhận vào làm viên chức

Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức và theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, Trường Đại học Vinh xem xét, quyết định tiếp nhận vào viên chức đối với các trường hợp đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm, cụ thể như sau:

a) Người có đủ 05 năm công tác trở lên đang làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được thành lập theo quy định của pháp luật.

b) Người đã từng là cán bộ, công chức, viên chức, sau đó được cấp có thẩm quyền quyết định bằng văn bản chuyển công tác đến làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác nhưng vẫn làm công việc phù hợp với vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận.

c) Người tốt nghiệp tiến sĩ trở lên (được cơ quan có thẩm quyền công nhận theo quy định) đang làm việc tại các cơ sở giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học ở nước ngoài hoặc tại các cơ sở giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học nước ngoài có trụ sở hoặc chi nhánh được thành lập ở Việt Nam, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đủ 03 năm công tác trở lên làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận.

Quang cảnh Trường Đại học Vinh. Ảnh: HN

4. Hồ sơ, kinh phí dự tuyển

4.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

- Phiếu đăng ký dự tuyển (có mẫu phiếu kèm theo);

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao công chứng các văn bằng, bảng điểm theo yêu cầu của vị trí dự tuyển; Trường hợp văn bằng, bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;

- Bản sao công chứng các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học do các cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp (nếu có);

- Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền từ cấp quận, huyện trở lên cấp trong thời hạn 6 tháng;

- Bản sao giấy khai sinh; Bản sao công chứng thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân;

- Bản sao công chứng bằng khen, giấy khen và giấy chứng nhận hưởng chính sách, giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

- 04 ảnh 4x6 (chụp trong khoảng thời gian không quá 6 tháng).

4.2. Cách thức nộp hồ sơ

Người đăng ký dự tuyển kê khai các thông tin, hồ sơ xét tuyển trực tuyến tại website: tuyendung.vinhuni.edu.vn; đồng thời nộp hồ sơ bản cứng về Trường Đại học Vinh theo quy định.

4.3. Kinh phí dự tuyển

Kinh phí tuyển dụng được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT- BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức phí thu của thí sinh dự tuyển là 500.000 đồng/thí sinh.

5. Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 25/8/2025 đến hết ngày 24/9/2025.

- Thời gian thực hiện xét tuyển, công bố trúng tuyển, ký hợp đồng, giao việc, nhận việc dự kiến trong tháng 10/2025. Chi tiết về thời gian, địa điểm cụ thể sẽ được Nhà trường thông báo trên website và tại Phòng Tổ chức Cán bộ.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Cán bộ, Tầng 4, Nhà điều hành, Trường Đại học Vinh, số 182 Lê Duẩn, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Website: vinhuni.edu.vn; Subweb: phongtccb.vinhuni.edu.vn.

- Điện thoại liên hệ: 02383.551345, máy lẻ 352, 322; Hotline: 0988.126003./.

Bảng chỉ tiêu tuyển dụng theo chính sách thu hút của Trường Đại học Vinh năm 2025.