Thời sự Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An đoạt 2 giải tại Giải Báo chí toàn quốc với chủ đề 'Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống' Tối 13/8, tại Hà Nội, Bộ Công an chủ trì tổ chức, phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Giải Báo chí toàn quốc với chủ đề “Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023 - 2025.

Các đại biểu dự lễ trao giải. Ảnh: Chiến Thắng

Dự lễ trao giải có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an - Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Báo chí; Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - đơn vị đồng tổ chức.

Cùng dự có đại diện các ban, bộ, ngành trung ương.

Giải báo chí “Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” do Bộ Công an chủ trì tổ chức, phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam. Giải được tổ chức lần đầu vào năm 1995, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/1995). Đến nay, Giải thưởng đã trở thành hoạt động thường kỳ có uy tín, được tổ chức 2 năm một lần.

Đây không chỉ là sân chơi nghề nghiệp cho các nhà báo, mà còn là nơi tôn vinh hình ảnh chiến sĩ Công an nhân dân, lan tỏa giá trị nhân văn, chính nghĩa và góp phần xây dựng niềm tin xã hội vào công cuộc giữ gìn an ninh, trật tự.

Năm 2025, Giải thưởng mang ý nghĩa quan trọng, là một trong những hoạt động nổi bật hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Ngay sau khi phát động, Ban tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, Công an các đơn vị, địa phương, các Cục nghiệp vụ, Học viện, Trường CAND, cùng hàng nghìn nhà báo, phóng viên chuyên nghiệp.

Ban tổ chức trao Giải C cho 19 tác phẩm, trong đó có tác phẩm truyền hình “Chuyện kể bên đỉnh Pù Lôm” của nhóm tác giả Ngọc Dũng - Lang Linh - Thanh Nga (Đơn vị Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An). Ảnh: Chiến Thắng

Đáng chú ý, tất cả 34/34 Công an tỉnh, thành phố và 64 cơ quan báo chí trên cả nước đã gửi tác phẩm tham dự. Tính đến ngày 03/6/2025, Ban Tổ chức đã tiếp nhận gần 1.300 tác phẩm, thuộc các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí - gấp gần 3 lần so với mùa giải trước.

Sau quá trình rà soát, thẩm định và đánh giá kỹ lưỡng, Hội đồng Sơ khảo Giải báo chí toàn quốc “Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” 2023-2025 đã lựa chọn 152 tác phẩm xuất sắc vào vòng Chung khảo. Ban giám khảo đã chấm chọn 6 tác phẩm đoạt Giải A, 12 tác phẩm đoạt Giải B, 19 tác phẩm đoạt Giải C, 35 tác phẩm đoạt Giải Khuyến khích.

Ban tổ chức trao Giải Khuyến Khích, trong đó có tác phẩm báo điện tử với loạt bài “Phát huy hiệu quả nhân rộng Đề án “xã biên giới sạch ma túy” của tác giả Chu Thị Khánh Ly - Đặng Ngọc Cường (Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An). Ảnh: Chiến Thắng

Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An có 2 tác phẩm đoạt giải, trong đó tác phẩm truyền hình “Chuyện kể bên đỉnh Pù Lôm” của nhóm tác giả Ngọc Dũng - Lang Linh - Thanh Nga đoạt Giải C; tác phẩm báo điện tử với loạt bài “Phát huy hiệu quả nhân rộng Đề án “xã biên giới sạch ma túy” của tác giả Chu Thị Khánh Ly - Đặng Ngọc Cường đoạt Giải Khuyến kích.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định: Giải Báo chí toàn quốc “Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Qua đó, không chỉ khơi dậy tinh thần trách nhiệm, lòng tự hào và ý chí cống hiến của đội ngũ người làm báo mà còn nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại lễ trao giải. Ảnh: Chiến Thắng

Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo cả nước tiếp tục phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, tăng cường tuyên truyền sâu rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.