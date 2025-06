Thời sự Báo Nghệ An đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX năm 2024 Tối 21/6/2025, tại Thủ đô Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025) và trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX - năm 2024 với chủ đề "Thép trong bút - Lửa trong tim". Báo Nghệ An vinh dự có tác phẩm đoạt giải, góp thêm một dấu ấn vào hành trình khẳng định thương hiệu của báo chí địa phương trên sân chơi báo chí toàn quốc.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các nhà báo lão thành; các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX-2024.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Quang An

Mở đầu buổi lễ là Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam gồm 3 chương: "Khởi nguồn ánh sáng", "Kháng chiến - Kiến quốc - Vững bước niềm tin", "Sắc bút thời đại"; đã tái hiện lịch sử Báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành với những khoảnh khắc lớn lao của dân tộc; thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn; hết lòng phụng sự đất nước và nhân dân.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ. Ảnh: Quang An

Giải Báo chí Quốc gia là giải thưởng danh giá, thường niên do Chính phủ phê duyệt, giao Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì tổ chức. Đây là phần thưởng xứng đáng để tôn vinh những nhà báo, những tác phẩm báo chí xuất sắc, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng nền báo chí Việt Nam hiện đại, nhân văn, giàu tính chiến đấu. Đặc biệt, trong năm 2025 - năm kỷ niệm tròn 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam - giải thưởng càng thêm phần thiêng liêng và ý nghĩa.

Năm nay, trong bối cảnh nhiều cơ quan báo chí đang tiến hành sắp xếp, tinh gọn tổ chức theo chủ trương chung, Giải Báo chí Quốc gia vẫn giữ vững uy tín và sức lan tỏa. Có 1.970 tác phẩm gửi dự thi từ 59/63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 17/21 Liên chi hội, 29 Chi hội trực thuộc Trung ương. Qua vòng sơ khảo, 183 tác phẩm xuất sắc đã lọt vào vòng chung khảo và 128 tác phẩm đã được vinh danh, gồm: 13 Giải A, 27 Giải B, 49 Giải C và 39 Giải Khuyến khích.

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ gửi lời chúc mừng đến người làm báo cả nước nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: Quang An

Điểm đặc biệt của giải năm nay là lần đầu tiên xuất hiện 2 thể loại mới: Báo chí đa phương tiện và Báo chí sáng tạo. Điều này phản ánh đúng xu thế phát triển của nền báo chí hiện đại - đa nền tảng, ứng dụng công nghệ số và truyền tải thông tin hấp dẫn, linh hoạt, hiệu quả đến độc giả.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Nhiều tác phẩm đoạt giải năm nay đã được đầu tư kỹ lưỡng cả về nội dung lẫn hình thức, thể hiện tư duy làm báo hiện đại nhưng vẫn đảm bảo tính chính trị, tư tưởng, độ chính xác và sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Những đề tài mang tính thời sự cao như cải cách hành chính, chuyển đổi số, biến đổi khí hậu, giáo dục vùng sâu, vùng xa, nạn phá rừng, hoạt động cứu hộ bão lũ, gương người tốt, việc tốt… được thể hiện sinh động, đầy cảm xúc, lay động lòng người.

Tại buổi lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời chúc mừng tới các nhà báo trong cả nước, đặc biệt là những tác giả, tác phẩm xuất sắc được vinh danh năm nay. Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao vai trò to lớn của báo chí cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định báo chí là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao giải A cho các tác giả. Ảnh: Quang An

Thủ tướng nhấn mạnh, trong giai đoạn hiện nay, báo chí cần tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức thể hiện, chủ động tham gia vào công cuộc chuyển đổi số, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng đề nghị các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo tiếp tục nâng cao đạo đức nghề nghiệp, giữ vững lập trường chính trị, đồng hành cùng Chính phủ và Nhân dân trên hành trình phát triển đất nước nhanh và bền vững...

Nhà báo Nguyễn Xuân Hoàng, đại diện nhóm tác giả Báo Nghệ An nhận Giải Báo chí Quốc gia. Ảnh: Quang An

Tại Lễ trao giải báo chí năm nay, Báo Nghệ An vinh dự đoạt Giải Khuyến khích với tác phẩm "Nghịch lý tái định cư" của nhóm tác giả Nguyễn Xuân Hoàng - Ngô Quang An - Nguyễn Văn Trường. Bên cạnh đó, có 2 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo bao gồm: "Vùng cao bắt nhịp chuyển đổi số", tác giả Nguyễn Hoài Thu và "Bài toán an ninh công nhân trong tình hình mới" của tác giả Nguyễn Diệp Thanh - Nguyễn Thành Chung.

Lãnh đạo Báo Nghệ An và nhóm tác giả đoạt Giải Báo chí và có tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Quốc gia lần thứ XIX năm 2024. Ảnh: Quang An

Tại giải lần này, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An cũng xuất sắc có 2 tác phẩm đoạt giải, bao gồm: "Di sản từ trái tim" - giải B của nhóm tác giả: Thanh Huyền - Khánh Ly - Lang Linh - Minh Tân - Lê Mai; Tác phẩm "OCOP - Nhiều sao chưa sáng đã tắt", đoạt giải C của nhóm tác giả: Bảo Khánh - Hoa Mơ - Thúy Vinh - Sỹ Đạt - Phúc Hữu.

Những thành quả này không chỉ khẳng định chất lượng nội dung, kỹ năng nghiệp vụ và tinh thần lao động báo chí nghiêm túc, sáng tạo của đội ngũ phóng viên, biên tập viên mà còn góp phần nâng tầm vị thế báo chí Nghệ An trong dòng chảy báo chí cách mạng Việt Nam.