Xã hội Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An đoạt giải báo chí toàn quốc về ngành Tư pháp lần thứ nhất Sáng 21/8, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp long trọng tổ chức Lễ trao giải Báo chí toàn quốc về ngành Tư pháp lần thứ nhất và cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về Bộ, ngành Tư pháp".

Tham dự buổi lễ, về phía Bộ Tư pháp, có đồng chí Nguyễn Hải Ninh - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Nguyễn Thanh Ngọc - Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Trưởng Ban tổ chức giải Báo chí toàn quốc về ngành Tư pháp lần thứ nhất và cuộc thi "Tìm hiểu về Bộ, ngành Tư pháp". Cùng dự có ông Nguyễn Khánh Ngọc - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; PGS.TS Phạm Minh Tuấn - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội xuất bản Việt Nam; GS.TS Lê Hồng Hạnh - Chủ tịch Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam; cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, và địa phương.

Đại biểu tham dự Lễ trao giải. Ảnh: Tiến Đông

Giải Báo chí toàn quốc về ngành Tư pháp lần thứ nhất được phát động vào tháng 11/2024. Dù là năm đầu tiên được tổ chức, giải đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Trong đó, ban tổ chức giải đã tiếp nhận 258 tác phẩm từ 35 cơ quan báo chí gửi bài dự thi.

Sau vòng sơ khảo, ban tổ chức chọn ra 60 tác phẩm vào chấm vòng chung khảo và đã chọn ra 18 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 2 Giải A; 2 Giải B; 4 Giải C và 10 Giải Khuyến khích.

Chuyên đề 5 kỳ: Chuyển đổi số thúc đẩy cải cách tư pháp của nhóm tác giả: Chu Thị Khánh Ly, Nguyễn Tiến Đông, Đặng Ngọc Cường (Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An) đoạt giải Khuyến khích.

Toàn cảnh buổi lễ trao giải. Ảnh: Tiến Đông

Theo đánh giá của ban tổ chức, giải đã tạo nên một hoạt động truyền thông sôi nổi, toàn diện về vai trò, vị thế và những đóng góp đáng ghi nhận của Bộ, ngành Tư pháp vào công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, nhất là trong bối cảnh Bộ, ngành được Đảng, Chính phủ giao thêm nhiều nhiệm vụ mới để phục vụ công cuộc xây dựng và hoàn thiện pháp luật làm nền tảng xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ban tổ chức Giải Báo chí toàn quốc về ngành Tư pháp lần thứ nhất tặng hoa cho Ban giám khảo. Ảnh: Tiến Đông

Các tác phẩm đoạt giải có nội dung đa dạng, phản ánh toàn diện vai trò, vị trí, đóng góp quan trọng của ngành Tư pháp trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, nhất là dấu ấn của ngành trong công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật, đặc biệt là Nghị quyết 66 năm 2025 của Bộ Chính trị.

Đồng thời, biểu dương kịp thời những mô hình, cách làm hay trong công tác tư pháp, pháp chế; những cá nhân tiêu biểu, những cống hiến thầm lặng và những cống hiến ghi dấu ấn mạnh mẽ của những người làm công tác tư pháp, pháp chế trên cả nước, nhất là công tác tư pháp, pháp chế ở cơ sở…

Ban tổ chức đã trao 10 giải khuyến khích, trong đó có tác phẩm chuyên đề 5 kỳ: Chuyển đổi số thúc đẩy cải cách tư pháp, của nhóm tác giả: Chu Thị Khánh Ly, Nguyễn Tiến Đông, Đặng Ngọc Cường. Ảnh: PLVN

Giải Báo chí toàn quốc về ngành Tư pháp lần thứ nhất đã tạo được đợt truyền thông mạnh mẽ, thiết thực kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2025). Hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp được phản ánh qua các tác phẩm dự thi đã cho thấy các lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp đã “gần dân, sát dân”, phục vụ đắc lực cho Nhân dân và đóng góp thực sự hiệu quả vào việc xây dựng “nền hành chính phục vụ”.

Đặc biệt, qua các tác phẩm dự thi cho thấy những nỗ lực, bền bỉ, quyết tâm của Bộ, ngành Tư pháp với vai trò tham mưu, “gác cổng” cho Đảng, Chính phủ, Quốc hội trong công cuộc hoàn thiện thể chế, xây dựng và thi hành pháp luật, xây dựng xã hội “thượng tôn pháp luật”, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật.