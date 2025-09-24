Giáo dục Ngôi trường THCS duy nhất ở Nghệ An được tuyên dương tại Đại hội Thi đua yêu nước năm 2025 “Đoàn kết, yêu thương và tôn trọng” là 3 triết lý cốt lõi được tập thể giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi (xã Tân Kỳ) xây dựng và thực hiện trong nhiều năm qua. Thành quả có được chính là sự tiến bộ của học trò, là chất lượng giáo dục và niềm tin, sự gửi gắm của nhân dân xã nhà.

Tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025, Trường THCS Nguyễn Trãi là ngôi trường THCS duy nhất trên toàn tỉnh được biểu dương, khen thưởng.

Yêu nghề và được cống hiến

18 năm công tác thì 17 năm, cô giáo Nguyễn Thị Oanh được giao nhiệm vụ làm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Giáo dục công dân. Dù không có lợi thế như nhiều môn học khác, nhưng khi đảm nhận công việc này, cô Oanh luôn tâm niệm “muốn học sinh theo mình thì giáo viên phải gieo tình yêu cho học trò”.

Cô giáo Nguyễn Thị Oanh và các học trò. Ảnh: Mỹ Hà

Việc nuôi dưỡng tình yêu ấy được bắt đầu từ những tiết học chính khóa trên lớp. Để tạo hứng thú cho các em, cô giáo Nguyễn Thị Oanh luôn cố gắng đổi mới phương pháp dạy học. Trong đó, chú trọng đến khai thác học liệu trên các nền tảng, vận dụng các video, các bài học cuộc sống với nhiều thông điệp ý nghĩa để làm phong phú thêm bài học.

Quá trình dạy và học trên lớp, cô luôn khuyến khích để mỗi học sinh phát huy năng lực, sự hiểu biết, nhằm phân hóa, tạo nguồn cho đội tuyển.

“ Tôi cảm thấy may mắn vì trong hành trình của mình luôn có sự đồng hành của nhà trường, của đồng nghiệp và có sự chia sẻ của phụ huynh, học sinh. Có thể môn Giáo dục công dân không phải là môn học chính, nhưng qua thời gian, phụ huynh thấy được thay đổi của con em mình, từ việc rèn luyện kỹ năng sống, đến sự thấu hiểu, tình yêu thương, lòng biết ơn, sẻ chia giúp đỡ... Vì vậy phụ huynh rất ủng hộ và tạo mọi điều kiện để cô và trò xây dựng đội tuyển. Cô giáo Nguyễn Thị Oanh

Bằng tình yêu nghề và sự tâm huyết, trách nhiệm, 17 năm "cầm quân” đội tuyển Giáo dục công dân cũng là từng ấy năm, cô giáo Nguyễn Thị Oanh đem thành tích về cho Trường THCS Nguyễn Trãi.

Chỉ tính riêng trong 5 năm trở lại đây, trường đã 2 lần có học sinh đậu thủ khoa và đội tuyển liên tục giữ vị trí Nhất, Nhì của tỉnh. Năm học 2024 – 2025, trường có 3 học sinh đi thi thì 2 học sinh đạt giải Nhất, 1 học sinh đạt giải Nhì.

Quá trình đồng hành với học sinh, ngoài một số kinh nghiệm như xây dựng “nhật ký đội tuyển” để có thể điều chỉnh học sinh qua từng tuần, từng tháng, cô Oanh cho rằng, giáo viên cũng không ngừng phải rèn luyện năng lực, nắm vững phương pháp ra đề, xây dựng đáp án và tiếp cận với các vấn đề mới. Giáo viên không chỉ là người truyền dạy kiến thức, mà còn phải làm bạn để lắng nghe, chia sẻ và định hướng cho học trò…

Một buổi trao đổi chuyên môn của cô giáo Trần Hồ Ly (áo hoa) cùng với tập thể nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà

Đảm nhận công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, cô giáo Trần Hồ Ly - Hiệu phó Trường THCS Nguyễn Trãi cũng là một giáo viên đặc biệt. Dù đảm nhiệm công tác lãnh đạo gần 20 năm nhưng chưa năm nào cô thôi vai trò giáo viên cốt cán bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi Văn của trường, của huyện. Bản thân cô cũng thường xuyên đứng lớp cho học sinh lớp 9, sẵn sàng dạy tăng tiết, tăng buổi để được đồng hành với học trò.

Giờ học của học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi. Ảnh: Mỹ Hà

Trước đó, cô giáo Trần Hồ Ly đã 3 lần được công nhận giáo viên giỏi tỉnh và là giáo viên duy nhất của trường được trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú trong nhiệm kỳ qua.

“ Có thể nhiều người cho rằng, bồi dưỡng học sinh giỏi là công việc áp lực nhưng với tôi đó lại là một thử thách, một cơ hội để mình được cống hiến. Tôi cũng cho rằng, là một giáo viên, mình phải xác định không ngừng cố gắng “dạy là để mình học và học là để dạy”. Hơn thế, là một nhà giáo vinh dự được phong tặng Nhà giáo ưu tú, mình phải là một người mẫu mực trong lòng đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh. Cô giáo Trần Hồ Ly - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi

Nhà trường tự hào về các em

Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh là câu khẩu hiệu được Trường THCS Nguyễn Trãi treo ngay ở dãy phòng học chính. Kề đó, là câu nói nổi tiếng của thiền sư Thích Nhất Hạnh: Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới…

Hỏi hiệu trưởng nhà trường về những khẩu hiệu đặc biệt này, thầy Nguyễn Cảnh Hùng chia sẻ: Kể từ khi đi dạy, tôi thấy rằng vai trò của người thầy rất quan trọng, có thể lan toả và hình thành nhân cách của học sinh. Ở trường chúng tôi, hiện đang xây dựng mô hình trường học hạnh phúc với 3 tiêu chí: Đoàn kết, yêu thương và tôn trọng; trong đó, chúng tôi xác định, yêu thương chính là điều quan trọng nhất. Người thầy, người cô phải có trái tim yêu thương học trò, có đủ lòng bao dung để tha thứ lỗi lầm cho học trò, tôn trọng sự khác biệt của học trò, nhìn vào mặt tích cực để phát huy, nhận thức hạn chế để khắc phục. Nếu thầy cô có tình yêu thương thì sẽ cảm hóa được học trò.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi nghe giới thiệu về truyền thống của nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà

Bằng triết lý giản dị mà sâu sắc ấy, những năm qua, với tinh thần đoàn kết và cống hiến, tập thể Trường THCS Nguyễn Trãi đã không ngừng nỗ lực để đạt được nhiều thành tích tiêu biểu. Hiện, trường là 1 trong 9 trường trọng điểm chất lượng cao của tỉnh và nhiều năm liên tục nằm trong tốp đầu của tỉnh về kết quả thi học sinh giỏi, tuyển sinh vào lớp 10.

Chỉ tính từ năm học 2020 đến nay, số học sinh cuối năm đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh xuất sắc của trường đạt trên 45%, kết quả tuyển sinh vào lớp 10 đứng trong top 20/400 trường toàn tỉnh. 5 năm qua, trường có 1.388 em đậu học sinh giỏi cấp huyện, 90 em học sinh giỏi cấp tỉnh, luôn đứng tốp 5 toàn tỉnh, có năm đứng thứ 3 toàn tỉnh; có 61 em đậu vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và chuyên Đại học Vinh.

Giờ Tin học của học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi. Ảnh: Mỹ Hà

Cùng với đó, hàng chục học sinh đạt giải tại các “sân chơi" của các bộ, ngành: 8 giải tại cuộc thi “ATGT cho nụ cười ngày mai”, 22 giải tại cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” , Tin học trẻ và Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, cấp quốc gia... 5 năm liên tục, nhà trường đạt Tập thể Lao động xuất sắc cấp tỉnh, được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An 2 lần tặng Bằng khen.

Nói về quá trình hoạt động của nhà trường, Hiệu trưởng Nguyễn Cảnh Hùng cũng cho biết, trường hiện có 22 lớp với hơn 900 học sinh. Gọi là trường trọng điểm nhưng hiện nay trường đang làm hai nhiệm vụ, vừa làm công tác phổ cập, giáo dục đại trà, vừa chăm lo cho giáo dục mũi nhọn của xã.

Những năm qua, dù được chính quyền địa phương tạo nhiều điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học nhưng trường vẫn đang có những khó khăn về thiếu giáo viên, chất lượng học sinh không đồng đều, điều kiện dạy học chưa đáp ứng được yêu cầu dạy học của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Vượt lên những trở ngại, tập thể nhà trường luôn đoàn kết để viết tiếp truyền thống thi đua dạy tốt, học tốt; biến yêu thương thành hành động cụ thể.

Giáo dục học sinh bằng sự yêu thương là triết lý của Trường THCS Nguyễn Trãi. Ảnh: Mỹ Hà

Một câu nói nổi tiếng cũng được nhiều thế hệ giáo viên của trường nhắc đến, đó là: “Hôm nay các em tự hào về nhà trường, ngày mai nhà trường tự hào về các em”. Và niềm hạnh phúc lớn nhất mà họ nhận được chính là được cống hiến, được thấy học sinh trưởng thành và tiến bộ mỗi ngày. Những năm qua, từ mái trường này, lớp lớp học sinh đã trưởng thành. Ngôi trường cũng là nơi “ươm mầm” để sau này có nhiều học sinh vươn xa, đạt thành tích đáng ghi nhận tại các Kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế.