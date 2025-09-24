Pháp luật Nghệ An: Va chạm giữa xe bồn và xe máy khiến 2 người tử vong Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe bồn và xe máy xảy ra sáng 24/9 tại phường Vinh Hưng (Nghệ An) khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Vào khoảng 9h sáng 24/9, tại khu vực trước Công ty Cổ phần Bao bì & KDTH Nghệ An (thuộc địa bàn phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An), đã xảy ra vụ va chạm giữa một xe bồn chở bê tông và một xe máy.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CSCC

Cú va chạm mạnh khiến 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân trú tại xã Hải Lộc (xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc cũ).

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.