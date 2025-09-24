Thứ Tư, 24/9/2025
Pháp luật

Nghệ An: Va chạm giữa xe bồn và xe máy khiến 2 người tử vong

PV 24/09/2025 10:43

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe bồn và xe máy xảy ra sáng 24/9 tại phường Vinh Hưng (Nghệ An) khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Vào khoảng 9h sáng 24/9, tại khu vực trước Công ty Cổ phần Bao bì & KDTH Nghệ An (thuộc địa bàn phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An), đã xảy ra vụ va chạm giữa một xe bồn chở bê tông và một xe máy.

2.ảnh pv
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CSCC

Cú va chạm mạnh khiến 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân trú tại xã Hải Lộc (xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc cũ).

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tài xế gây tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Nghệ An nhận án 6 năm tù

Tài xế gây tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Nghệ An nhận án 6 năm tù

Tài xế gây tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Nghệ An nhận án 6 năm tù

Tài xế gây tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Nghệ An nhận án 6 năm tù

      Pháp luật
      Nghệ An: Va chạm giữa xe bồn và xe máy khiến 2 người tử vong

