Pháp luật Nghệ An: Phát hiện hàng nghìn chân gà, xúc xích, nem chua đông lạnh không rõ nguồn gốc Công an phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3, Chi cục Quản lý thị trường phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh đông lạnh tại khối Vinh Tân 1, phường Trường Vinh trữ số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở vi phạm. Ảnh: Hồ Hưng

Trước đó, ngày 21/9/2025, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra kho đông lạnh của Công ty TNHH thương mại thực phẩm Việt Đức do ông Trương Sỹ Đ. (sinh năm 1979, trú tại phường Thành Vinh) làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, trong kho có hơn 3.600 chiếc chân gà đông lạnh, 500 xúc xích phô mai và 500 nem chua thịt. Toàn bộ số hàng được đóng trong bao tải, bịch giấy, không nhãn mác, không có thông tin về nơi sản xuất, hạn sử dụng. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Hiện, Công an phường Trường Vinh đã tịch thu toàn bộ tang vật, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo đúng quy định pháp luật.