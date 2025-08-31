Xã hội Người dân Nghệ An xếp hàng dài mua vé xem phim “Mưa đỏ” dịp nghỉ lễ Tối 30/8, tại rạp chiếu phim 12/9 (phường Thành Vinh), hàng dài người dân kiên nhẫn xếp hàng mua vé xem bộ phim “Mưa đỏ”. Nhiều khán giả cho biết, muốn có vé phải “săn” từ rất sớm, bởi chỉ sau ít phút mở bán, các suất chiếu đều nhanh chóng kín chỗ.

Clip: Quang An

Giữa dòng người háo hức chờ mua vé tối 30/8, chị Nguyễn Thị Liên (phường Vinh Phú) cùng 2 con gái chia sẻ đã mong chờ dịp nghỉ lễ để được thưởng thức phim “Mưa đỏ”.

Chị Liên nói: “Tôi muốn các con trực tiếp cảm nhận những câu chuyện về một thời lịch sử Việt Nam oai hùng. Các cháu rất phấn khởi, còn tôi thấy tự hào khi lớp trẻ quan tâm, háo hức với những bộ phim mang giá trị lịch sử như thế này”.

Người dân xếp hàng mua vé xem phim "Mưa đỏ" tối 30/8. Ảnh: Quang An

Không chỉ những gia đình trẻ, nhiều khán giả lớn tuổi cũng coi đây là một trải nghiệm đặc biệt. Sau khi xem xong, ông Nguyễn Văn Hùng, phường Vinh Lộc xúc động: “Đây là bộ phim hay, giàu cảm xúc, gợi lại những ký ức lịch sử, dâng lên niềm tự hào dân tộc. Tôi tin rằng, ai xem cũng đều rời rạp với nhiều suy ngẫm”.

Nhiều người phải chờ đợi lâu mới săn được vé của bộ phim này. Ảnh: Quang An

Theo chia sẻ của nhân viên rạp 12/9 cho biết, lượng khán giả đến mua vé xem phim “Mưa đỏ” trong những ngày này tăng gấp nhiều lần so với các phim khác. Toàn bộ các suất chiếu chính đều kín người, thậm chí nhiều khán giả phải đặt vé từ trước hoặc chấp nhận xem vào khung giờ muộn, cho thấy sức hút đặc biệt của bộ phim.

Không chỉ tại rạp 12/9 mà tại các rạp chiếu phim khác trên địa bàn TP. Vinh (cũ) cũng ghi nhận lượng người đặt vé xem phim "Mưa đỏ" tăng vọt.

Gia đình chị Nguyễn Thị Liên (phường Vinh Phú) vui mừng vì có vé xem phim "Mưa đỏ". Ảnh: Quang An

Theo thống kê, tính đến chiều 30/8, sau hơn 1 tuần công chiếu, “Mưa đỏ” – tác phẩm của Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất đã đạt gần 275 tỷ đồng doanh thu và dự kiến cán mốc 300 tỷ đồng trong vài ngày tới. Đây là con số kỷ lục, chưa từng có đối với một bộ phim Việt về đề tài chiến tranh.

Nhiều gia đình tranh thủ dịp nghỉ lễ để xem bộ phim ý nghĩa về lịch sử dân tộc. Ảnh: Quang An

Sức hút của “Mưa đỏ” không chỉ đến từ quy mô đầu tư, kịch bản hấp dẫn, cách xây dựng nhân vật giàu chiều sâu, mà còn bởi yếu tố cộng hưởng đặc biệt: Phim ra mắt đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 – khi tinh thần dân tộc đang dâng cao. Trên các diễn đàn, mạng xã hội, hiệu ứng “Mưa đỏ” lan tỏa mạnh mẽ, trở thành niềm tự hào và cũng là lời nhắn nhủ thế hệ trẻ Việt Nam hãy trân trọng và ghi nhớ lịch sử, tiếp nối truyền thống cha ông.