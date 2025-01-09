Thể thao Michael Olaha: 'Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã trở thành một phần cuộc sống của tôi' Với Michael Olaha – tiền đạo người Nigeria - đội chủ sân Vinh không chỉ là đội bóng khai mở sự nghiệp, mà còn là mái nhà thứ hai, nơi anh luôn cảm nhận được sự gắn bó đặc biệt.

Sông Lam Nghệ An là mái nhà thứ 2

“Sân vận động Vinh là nơi tôi yêu thích nhất. Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã trở thành một phần cuộc sống của tôi”, Olaha chia sẻ.

Đã gần 1 thập kỷ kể từ ngày đặt chân đến Việt Nam, Olaha không chỉ ghi dấu ấn bằng những bàn thắng quan trọng, mà còn chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ xứ Nghệ bằng sự giản dị, thân thiện và tinh thần cống hiến. Với anh, Sông Lam Nghệ An không đơn thuần là đội bóng, mà là mái nhà thứ 2.

Olaha xem Sông Lam Nghệ An như là một phần của cuộc sống. Ảnh: Chung Lê

Trong mắt đồng đội, Olaha là một người hướng nội, ít nói, nhưng luôn tận tình giúp đỡ các cầu thủ trẻ. Tiền vệ Lê Đình Long Vũ nhận xét: “Olaha rất hiền lành, hòa đồng và luôn động viên đàn em. Trên sân, anh luôn là chỗ dựa vững chắc cho chúng tôi”.

Còn Hồ Khắc Ngọc, người từng nhiều năm gắn bó với ngoại binh này khẳng định: “Olaha rất thân thiện, dễ gần. Có lẽ vì anh yêu mến quê hương Nghệ An, nên muốn gắn bó lâu dài với nơi này. Về chuyên môn, Olaha thực sự là một cầu thủ chất lượng mà bất cứ đội bóng nào cũng muốn có”.

Olaha sinh ra trong một gia đình không có truyền thống bóng đá ở Nigeria. Bố anh công tác ở chính phủ, còn mẹ là giáo viên. Dẫu vậy, Olaha đã sớm bộc lộ tố chất đặc biệt với trái bóng và bén duyên môn thể thao vua từ thuở còn nhỏ.

Ronaldo De Lima “người ngoài hành tinh” là thần tượng đã truyền cho anh cảm hứng lớn. Bước ngoặt đến khi anh khoác áo đội bóng ở quê nhà, rồi bất ngờ nhận được lời mời sang Việt Nam. Tháng 1/2017, Olaha gia nhập Sông Lam Nghệ An. Ngay mùa giải đầu tiên, anh ghi 8 bàn sau 32 trận. Năm 2018, anh khẳng định vị thế trụ cột với 10 bàn thắng, góp phần tạo nên diện mạo mới cho hàng công đội bóng xứ Nghệ.

Trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An với Hải Phòng. Ảnh: Đức Anh

Sau mùa giải 2019, Olaha thử sức ở Israel trong màu áo Hapoel Tel Aviv. Dù có những khoảnh khắc đáng nhớ, nhưng sự nghiệp tại đây không trọn vẹn như kỳ vọng. Một năm sau, anh trở lại Việt Nam. Đây là nơi tình yêu bóng đá và sự gắn bó của người hâm mộ đã trở thành sợi dây níu giữ. “Tôi nhận được nhiều tin nhắn từ đồng đội và người hâm mộ. Ai cũng mong tôi trở lại. Dù có những lời mời gọi khác, tôi vẫn quyết định quay về Sông Lam Nghệ An, bởi nơi đây như gia đình của mình”, Olaha chia sẻ.

Olaha ước mơ trở thành công dân Việt Nam

Trở lại Sông Lam Nghệ An, Olaha tiếp tục chứng minh giá trị của mình. Ở mùa giải 2023-2024, anh ra sân trọn vẹn 26 trận và ghi 13 bàn thắng. Sang mùa giải 2024-2025, dù số bàn thắng ít hơn, nhưng vai trò thủ lĩnh lại ngày càng rõ nét. Anh thường xuyên dìu dắt các cầu thủ trẻ, truyền cho họ sự tự tin và kinh nghiệm. “Sai lầm là điều không thể tránh, nhất là với những cầu thủ trẻ. Quan trọng là phải động viên, khích lệ để họ dám chơi hết mình. Tôi tin các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đều rất giỏi, chỉ cần thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm”, Olaha chia sẻ.

Olaha ngày càng khẳng định vai trò thủ lĩnh ở Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Không chỉ muốn cống hiến cho CLB, chân sút người Nigeria còn ấp ủ ước mong là được nhập Quốc tịch Việt Nam để có cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia.

Tiền đạo Olaha. Ảnh: Chung Lê “ Tôi đã nhiều lần nghĩ về điều đó. Nếu có cơ hội, chắc chắn tôi muốn trở thành công dân Việt Nam. Tôi luôn theo dõi đội tuyển và nếu được gọi, tôi sẽ sẵn sàng cống hiến hết mình Tiền đạo Olaha

Hơn 8 năm gắn bó, Olaha không còn đơn thuần là một ngoại binh. Anh hòa mình vào nhịp sống xứ Nghệ, từ thói quen đi xe máy trên những con phố, thưởng thức món ăn địa phương, cho đến sự quan tâm, dìu dắt đồng đội trẻ. Với người hâm mộ, Olaha đã vượt qua giới hạn của một “cầu thủ ngoại”. Anh trở thành hình tượng của lòng trung thành và sự cống hiến cho Sông Lam Nghệ An. Và nếu một ngày, giấc mơ khoác áo Đội tuyển Việt Nam thành hiện thực, đó sẽ là phần thưởng xứng đáng cho cầu thủ đã dành trọn tuổi thanh xuân cho mảnh đất này.

Ước mong được nhập tịch Việt Nam, với Olaha, chính là khát vọng biến sự gắn bó ấy trở thành vĩnh viễn. Không chỉ để chơi bóng, mà còn để sống, để yêu, để cống hiến như một phần máu thịt của xứ Nghệ.

Trên sân Vinh, mỗi khi ăn mừng bàn thắng, nụ cười của Olaha dường như gửi gắm đến hàng vạn trái tim trên khán đài. Bởi với anh, hạnh phúc lớn nhất là thấy mình đã thực sự thuộc về nơi này, như một “người Nghệ” thực thụ.